TP.HCM cấm kỷ luật trừng phạt, xúc phạm danh dự học sinh

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có hướng dẫn quy trình 5 bước xử lý vi phạm mang tính giáo dục học sinh.

Việc xử lý vi phạm sẽ mang tính giáo dục học sinh thay vì trừng phạt. Ảnh: Phương Lâm.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 19/2025 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Nhằm triển khai thông tư đảm bảo hiệu quả, đúng quy định tại các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn.

Trong đó, sở thiết lập quy trình 5 bước xử lý vi phạm mang tính giáo dục học sinh. Cụ thể:

Bước 1: Phát hiện, ghi nhận;

Bước 2: Trao đổi riêng, nhắc nhở (cấp tiểu học ưu tiên nhắc nhở; có thể yêu cầu xin lỗi nếu tái phạm mức độ 2);

Bước 3: Phê bình (đối với cấp ngoài tiểu học, khi đã nhắc nhở mà tiếp tục vi phạm mức 1 hoặc vi phạm mức 2);

Bước 4: Yêu cầu viết bản tự kiểm điểm (khi đã phê bình mà tiếp tục vi phạm mức 2 hoặc vi phạm mức 3; có xác nhận, cam kết phối hợp của cha mẹ (người giám hộ) của học sinh; lưu hồ sơ);

Bước 5: Hoạt động hỗ trợ, khắc phục (tham gia một số hoạt động về tư vấn học đường; công tác xã hội trong nhà trường…, không mang tính trừng phạt; hoạt động vì cộng đồng theo kế hoạch giáo dục).

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các nhà trường tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Thông tư 19 đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Việc phổ biến thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như họp phụ huynh; trên trang web của trường, trên bảng thông báo; nhóm Zalo của lớp…

Nội dung tuyên truyền cần được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong triển khai thực hiện.

Các trường cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đối với việc giáo dục, quản lý, hỗ trợ học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh nhằm tạo môi trường giáo dục thống nhất, tích cực, giúp học sinh rèn luyện và tiến bộ.

Việc khen thưởng, kỷ luật học sinh phải thực hiện đúng quy định, đúng quy trình, khách quan, công bằng, kịp thời, đề cao nguyên tắc giáo dục, nhân văn, tôn trọng quyền trẻ em, tiến bộ, lấy học sinh làm trung tâm.

"Nhà trường tuyệt đối không áp dụng các hình thức kỷ luật mang tính trừng phạt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh dưới bất kỳ hình thức nào", văn bản của sở nêu rõ.

Ngoài ra, các trường có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ hồ sơ khen thưởng và kỷ luật học sinh tại trường; ban hành quy định nội bộ về khen thưởng và kỷ luật học sinh theo thông tư; tổ chức tự kiểm tra, tự giám sát việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên.

Cùng với đó, các trường chủ động báo cáo, phản ánh các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện về sở.