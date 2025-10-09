Một tỉnh chi hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ ôn thi cuối cấp

Hơn 16 tỷ đồng được tỉnh này dành để hỗ trợ tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT còn hơn 14 tỷ đồng để hỗ trợ giáo viên tham gia dạy ôn thi vào lớp 10 cho học sinh lớp 9.

Tỉnh Nghệ An chi hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh ôn thi cuối cấp. Ảnh: Duy Hiệu.

UBND tỉnh Nghệ An mới đây đã ban hành Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách hơn 30,6 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề nhằm hỗ trợ kinh phí dạy thêm, học thêm.

Theo quyết định, hơn 16 tỷ đồng được dành để hỗ trợ tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT cho 85 trường THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn, bao gồm trường THPT chuyên Đại học Vinh và trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Nghệ An.

Trong đó, trường THPT chuyên Phan Bội Châu nhận mức hỗ trợ cao nhất là hơn 400 triệu đồng. Các trường còn lại nhận hỗ trợ trung bình hơn 200 triệu đồng/trường.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng phân bổ hơn 14 tỷ đồng để hỗ trợ giáo viên tham gia dạy ôn thi vào lớp 10 cho học sinh lớp 9 tại 123 phường, xã. Địa phương có mức hỗ trợ cao nhất là phường Trường Vinh với hơn 400 triệu đồng; mức trung bình ở các xã, phường còn lại khoảng 100 triệu đồng.

Trước đó, từ tháng 4/2025, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã hướng dẫn các trường THPT công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các phòng GD&ĐT tính toán, lập dự toán kinh phí dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 9 và lớp 12.

Việc tính toán căn cứ vào số tuần, số lớp, số tiết ôn tập, định mức lao động trong biên chế và số tiết dạy thêm giờ (nếu có).

Tỉnh Nghệ An cho biết thêm việc triển khai được thực hiện trong bối cảnh Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm chính thức áp dụng từ học kỳ II năm học 2024-2025. Theo quy định mới, các trường không thu học phí dạy thêm như trước mà tổ chức dạy miễn phí cho ba nhóm đối tượng là học sinh cần phụ đạo, học sinh giỏi và học sinh cuối cấp ôn thi.

Theo tổng hợp của Sở GD&ĐT, năm học vừa qua, gần 400 trường THCS và THPT trên toàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức dạy thêm miễn phí cho học sinh, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, bậc THCS có 53.420 học sinh lớp 9 tham gia, bậc THPT có 38.365 học sinh lớp 12 tham gia.

Nhờ nỗ lực của các nhà trường và giáo viên, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nghệ An đã vươn lên dẫn đầu cả nước về kết quả thi. Đáng chú ý, tỉnh xếp thứ nhất toàn quốc ở môn Ngữ văn, đồng thời nằm trong top 10 các môn có điểm trung bình cao nhất như Hóa học, Vật lý, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ - Nông nghiệp và Tiếng Anh.