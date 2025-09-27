Sinh viên quốc tế có thể làm thêm 20 giờ/tuần khi học tại Việt Nam

Dự kiến du học sinh tại Việt Nam sẽ được phép làm việc tối đa 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học tập, nghiên cứu.

Du học sinh có thể được làm thêm tối đa 20 giờ/tuần. Ảnh: Pexels.

Nội dung nêu trên được đề cập trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong giáo dục và đào tạo mà Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến nhân dân.

Đây là đầu tiên nước ta đề xuất giờ làm việc dành cho sinh viên quốc tế. Trước đó, vào năm 2024, Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) chỉ mới đề xuất điều chỉnh giờ làm thêm bán thời gian cho học sinh, sinh viên trong nước.

Theo đó, người lao động là học sinh, sinh viên đang theo học các chương trình giáo dục chính quy đủ độ tuổi lao động được làm việc nhưng không quá 24 giờ/tuần trong thời gian học và phải thực hiện quy định của pháp luật về lao động.

Bên cạnh đề xuất giờ làm cho sinh viên quốc tế, Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong giáo dục và đào tạo cũng đề xuất nhiều chính sách vượt trội nhằm tăng cường hội nhập.

Trong đó, dự thảo đề cập việc thí điểm miễn thị thực và miễn giấy phép lao động trong 5 năm đối với chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài có trình độ tiến sĩ làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tổ chức khoa học công nghệ công lập.

Ngoài ra, các đại học trọng điểm sẽ được trao quyền xác nhận trường hợp chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài không thuộc diện phải xin giấy phép lao động, thay thế cho thủ tục tại cơ quan địa phương.

Dự thảo cũng khuyến khích các trường đại học Việt Nam liên kết với các cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 500 trường hàng đầu thế giới để thành lập phân hiệu tại Việt Nam theo hình thức đối tác công - tư.

Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong các lĩnh vực đặc thù theo quy định, góp phần mở rộng hợp tác, nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu.

Theo Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 30/6/2024, Việt Nam đã thu hút 605 dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục với tổng vốn hơn 4,57 tỷ USD . Cả nước có khoảng 430 chương trình đào tạo liên kết quốc tế được triển khai tại 65 cơ sở giáo dục đại học trong nước, cùng 5 trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD&ĐT), số lượng sinh viên quốc tế tại Việt Nam đã đạt gần 22.000, cao nhất trong vòng 9 năm, tính đến thời điểm công bố số liệu.

Bà Minh cũng nhận định các trường đại học trong nước ngày càng chú trọng thu hút và tạo môi trường học tập thuận lợi cho lưu học sinh. Hoạt động trao đổi sinh viên không chỉ góp phần phát triển học thuật, giao lưu văn hóa mà còn tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.