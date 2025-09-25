TP.HCM nói gì khi bị phản ánh dạy học 2 buổi/ngày gây 'bất công'

Sở GD&ĐT TP.HCM trả lời câu hỏi về việc học sinh học thêm các môn bổ trợ dưới hình thức “tự nguyện nhưng thu phí”, dễ dẫn đến bất công trong môi trường giáo dục công lập.

Sở GD&ĐT TP.HCM nói rằng trẻ vẫn được tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ tại trường nếu không đăng ký học các môn bổ trợ. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 25/9, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, phóng viên nêu loạt ý kiến xoay quanh những bất cập trong việc xây dựng thời khóa biểu và tổ chức các môn học ở nhiều trường học trên địa bàn.

Cụ thể, phóng viên cho rằng hàng năm, phụ huynh vẫn thường phản ánh việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 còn bất cập, khiến học sinh phải học thêm các môn bổ trợ dưới hình thức “tự nguyện nhưng thu phí”, dễ dẫn đến bất công trong môi trường giáo dục công lập.

Ngoài ra, vấn đề học hai buổi/ngày cũng được đề cập, cụ thể là văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM được cho là chưa giải quyết cụ thể những phản ánh thực tế.

Trả lời những câu hỏi này, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thiết kế nhằm hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Trong đó, số tiết học cũng được quy định rõ ràng với bậc tiểu học là từ 26-29 tiết/tuần, THCS và THPT trung bình 29 tiết/tuần. Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT triển khai học 2 buổi/ngày để vừa bảo đảm nội dung chính khóa, vừa bổ sung các hoạt động phát triển năng lực như STEM, AI, kỹ năng sống.

Theo chỉ đạo cho năm học 202-2026, các trường tại TP.HCM tổ chức tối đa 7 tiết/ngày, không quá 5 ngày/tuần (tương đương 30-35 tiết/tuần). Trong đó, buổi một là để giải quyết chương trình giáo dục phổ thông 2018, buổi hai là để hình thành năng lực phẩm chất, các chương trình mới cho học sinh.

Ngay từ đầu năm học, TP.HCM đã lưu ý các hoạt động ngoài giờ phải được phụ huynh, học sinh đăng ký trên tinh thần tự nguyện, nhà trường không được tổ chức bắt buộc. Sau đó, nhà trường sẽ xếp lớp cho trẻ tham gia, tùy theo nhu cầu của từng em.

Ngoài những chương trình này, sở cũng yêu cầu các trường duy trì đầy đủ hoạt động văn hóa, văn nghệ, kỹ năng, có giáo viên hướng dẫn. Đồng thời, trách nhiệm của nhà trường là phải truyền thông minh bạch với cha mẹ học sinh, giải thích rõ học sinh học thêm để làm gì, được sắp xếp học tập theo kế hoạch giáo dục ra sao để tránh gây bức xúc hay hiểu nhầm.

Ông Hồ Tấn Minh khẳng định chương trình mới không khiến trẻ bị bỏ lỡ các nội dung ngoại khóa vì điều kiện kinh tế gia đình. Nếu tình trạng này xảy ra, nghĩa là trường đó đang làm sai và cần chấn chỉnh.

Liên quan câu hỏi về việc điều chỉnh giờ học 2 buổi/ngày, ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh rằng Sở GD&ĐT chỉ điều chỉnh giờ vào học và tan học cho toàn ngành. Nếu xảy ra trường hợp đặc biệt, hiệu trưởng nhà trường phải thực hiện nội dung quản lý và giải quyết ngay tại trường đó.

"Chúng tôi sẽ chấn chỉnh lại câu chuyện truyền thông của nhà trường là giải thích cho cha mẹ học sinh nắm rõ con học được cái gì, làm gì ở trường, như vậy mới đạt được hiệu quả cao chương trình dục và tránh được tình trạng cha mẹ bức xúc khi con tham gia hoạt động giáo dục tại trường", ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh.