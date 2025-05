Tranh cãi quanh đôi dép tông giá gần 700 USD

Các tín đồ thời trang đang nâng tầm dép xỏ ngón có giá lên đến cả nghìn USD với những outfit thời thượng. Tuy vậy, nhiều người cho rằng nên chọn hoàn cảnh phù hợp để đeo.

Tín đồ dép xỏ ngón cho rằng mức giá hàng trăm USD hoàn toàn xứng đáng với giá tiền khi dép được thiết kế tinh tế và tỉ mỉ. Ảnh minh họa: @havaianas/IG.

Mùa hè năm nay, dép lê vốn được xem là “lương thực thiết yếu” tại Brazil, bên cạnh gạo và đậu, đang trở thành món đồ thời thượng được săn đón. Một số mẫu dép xỏ ngón cao cấp có giá lên đến hơn 1.000 USD , theo The Wall Street Journal.

“Dép xỏ ngón cao su cổ điển là đôi giày của mùa hè", Christina “Tinx” Najjar, influencer (người có ảnh hưởng) tại Los Angeles và New York (Mỹ), tác giả của cuốn tiểu thuyết sắp ra mắt Hotter in the Hamptons, nhận định.

Là một người yêu thích dép lê, Najjar sở hữu cả những đôi Havaianas bình dân, thương hiệu dép “quốc dân” của Brazil, lẫn những mẫu dép thiết kế đắt đỏ từ The Row.

“Tôi hoàn toàn hiểu tại sao chúng lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều đến vậy", cô nói về đôi dép hàng hiệu của mình. Ban đầu, Najjar cũng khá lưỡng lự khi bỏ ra một số tiền lớn như vậy, nhưng sau đó cô nhận ra mình đã mang chúng gần như mỗi ngày.

Dép xỏ ngón không chỉ dùng đi biển

Ra đời từ năm 1962 và lấy cảm hứng từ mẫu Zori truyền thống của Nhật Bản, Havaianas từ lâu đã trở thành biểu tượng toàn cầu.

Nhưng vài năm gần đây, thị trường dép xỏ ngón chứng kiến làn sóng bùng nổ mạnh mẽ. Những phiên bản cao cấp đã xuất hiện từ thập niên 1990, khi Jean Paul Gaultier hợp tác cùng Havaianas, hay Calvin Klein đưa dép lê lên sàn catwalk.

Sự trỗi dậy hiện tại mang đến những cái tên đình đám như dép da giả cá sấu của Toteme ( 480 USD ), dép Kinto tối giản của A.Emery (khoảng 170 USD ), mẫu Dune cao su pha vải grosgrain của The Row ( 690 USD ), hay phiên bản bện dây da kết hợp kim loại của Bottega Veneta có giá hơn 1.000 USD .

Dù chất liệu vẫn xoay quanh cao su, vải và da, các tín đồ thời trang cho rằng thiết kế chỉn chu đến từng chi tiết là yếu tố khiến những đôi dép này xứng đáng với mức giá cao.

Mẫu Dune cao su pha vải grosgrain của The Row có giá 690 USD . Ảnh: The Row.

Nguồn cảm hứng cho nhiều người trong trào lưu này chính là Carolyn Bessette-Kennedy, biểu tượng thời trang những năm 1990. Bà thường kết hợp dép xỏ ngón đen đơn giản với trang phục Calvin Klein.

Phong cách đó đang được các “It-girl” (những cô nàng dẫn đầu xu hướng) ngày nay tái hiện với trang phục suit tối giản, quần tây, rồi hoàn thiện bằng một đôi dép giản dị nhất có thể.

Thậm chí, khi còn là một biên tập viên thời trang trẻ tuổi tại tạp chí 20 Ans vào những năm 90, cựu tổng biên tập tạp chí Vogue Pháp Emmanuelle Alt đã liệt kê đôi dép lê nhựa đen vào danh sách những món đồ thiết yếu.

Giới mộ điệu trên khắp thế giới, từ Cartagena (Colombia, Mỹ) tới Copenhagen (Đan Mạch), đang đổ xô tái hiện phong cách dép lê phối suit từng làm mưa làm gió thập niên 1990.

Thay vì hình ảnh “đi bơi”, dép xỏ ngón giờ đây được “nâng tầm” thành tuyên ngôn thời trang kiểu “tôi sắp tới nhà hàng Nobu (chuỗi nhà hàng Nhật cao cấp)”.

Phụ kiện gây tranh cãi

Tuy nhiên, nếu không phải là diễn viên kiêm biểu tưởng thời trang Mỹ Zoë Kravitz, việc đạt được sự cân bằng tinh tế đó có thể khá khó khăn với người đeo dép xỏ ngón.

Blogger Sarah Knuth đã đăng tải một đoạn video về đôi chân đi dép lê của mình kèm theo dòng chú thích: “Khi bạn mang đôi dép lê đen nhỏ nhắn theo phong cách casual chic (thanh lịch thoải mái) của Mary-Kate Olsen, Sex and the City, chứ không phải kiểu đi dép lê lười biếng ở ký túc xá hay khi đi tắm".

Những người ủng hộ dép lê cũng lưu ý rằng, ngay cả với những phiên bản cao cấp, việc chăm sóc đôi chân kỹ lưỡng là điều quan trọng.

“Chắc chắn bạn cần một bộ móng thật chỉn chu. Gót chân cũng vậy, không gì tệ hơn là một đôi gót chân nứt nẻ khi mang dép lê", Dawn Klohs, đồng sở hữu boutique cao cấp A’maree’s tại Newport Beach (Mỹ), cho biết.

Kylie Jenner đeo đôi dép xỏ ngón có giá 650 USD . Ảnh: Backgrid.

Thời điểm và địa điểm nào thì dép lê phù hợp lại là một câu hỏi khác nhau ở mỗi thành phố.

Linoy Friedman của trang What People Wear, người chuyên chụp ảnh phong cách đường phố trên khắp thế giới, cho biết trong chuyến đi gần đây đến Copenhagen, hầu như mọi cô gái đều mang Havaianas. Hình ảnh này khiến cô liên tưởng đến quê nhà Tel Aviv (Israel) dép xỏ ngón xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhưng khi cô mới đến New York cô lại bị nhiều người nhắc nhở không được đi dép lê ở đây vì nhiều người thấy chuyện này "kinh tởm".

Dù dép xỏ ngón đã được chấp nhận rộng rãi hơn, thậm chí còn được coi là sành điệu trên đường phố, nhiều người vẫn đặt ra ranh giới tại các văn phòng công ty, tàu điện ngầm hay các bữa tiệc sang trọng.

“Tôi không muốn thấy ‘bộ móng’ của ai đó lộ ra giữa một buổi tiệc black-tie (tiệc tối trang trọng)”, Najjar nói.

Tại A’maree’s, dép lê hàng hiệu đang cực kỳ hút khách. Mẫu Dune của The Row, làm từ vải grosgrain và cao su, giá 690 USD , liên tục cháy hàng.

“Chúng tôi ước gì có thêm hàng để bán. Đây là khoản đầu tư xứng đáng, nhất là khi người sử dụng mang cùng một đôi mỗi ngày", Dawn Klohs cho biết.

Khi hỏi 2 khách hàng vừa bước vào cửa hàng về dép lê cao cấp, họ bày tỏ sự ủng hộ hết mình. Thậm chí, khi nghe về mức giá 690 USD , một người còn ngạc nhiên: “Vậy là rẻ, tôi tưởng đắt hơn cơ!”