Trào lưu 'Việt Nam gọi, khách Tây lên đường'

"Vietnam is calling" - lời mời gọi đến Việt Nam du lịch trở thành trend trên mạng xã hội, nhiều nhà sáng tạo nội dung quốc tế nhanh chóng bắt trend.

Hai nữ du khách quốc tế đang quay video timelapse để đăng tải lên mạng xã hội, ảnh chụp tháng 4/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Mạng xã hội TikTok, Instagram liên tục xuất hiện nhiều video xu hướng với tiêu đề "Vietnam is calling" (tạm dịch: Việt Nam đang gọi) thu hút hàng triệu lượt xem và "bắt trend".

Các đoạn video thường được người dùng ghi lại tại sân bay trên nền nhạc sôi động. Với chiếc hộ chiếu trên tay, chủ nhân các đoạn clip cho thấy họ đã sẵn sàng "đi theo tiếng gọi" của Việt Nam.

Một tài khoản TikTok có tên @parmerss cùng bạn bè đăng tải video nhún nhảy với chiếc hộ chiếu trên tay hôm 9/6. Chỉ sau 1 tuần đăng tải, đoạn clip thu về hơn 1,7 triệu lượt xem và hàng trăm lượt yêu thích, bình luận.

Trong video kế tiếp đăng tải vào ngày 12/6, nam du khách cho biết anh đã đặt chân đến Việt Nam với dòng trạng thái: "POV: You finally made it to Vietnam" (tạm dịch: Bạn cuối cùng đã đến Việt Nam). Tại Hà Nội, nam TikToker chia sẻ hành trình mua sắm của anh và bày tỏ sự hài lòng vì "sản phẩm tốt, giá tốt" hay trải nghiệm thư giãn, ngắm khung cảnh ngoạn mục tại hồ bơi vô cực ở Sa Pa.

Không chỉ Parmers, nhiều du khách khác cũng nhanh chóng "đu trend". Một số du khách quốc tế quay cảnh khoe hộ chiếu tại sân bay, có người kéo vali, số khác đã hiện thực hóa mong muốn bằng video chuyển cảnh lần lượt qua các địa điểm du lịch nổi tiếng dọc dải đất hình chữ S.

Từ châu Á đến châu Âu, các bạn trẻ yêu xê dịch đã lần lượt chia sẻ khao khát trải nghiệm và hành trình khám phá tại Việt Nam, nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng đặt vé máy bay để "đu trend".

Nhiều nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram, Facebook đã chia sẻ video xu hướng "Vietnam is calling". Ảnh: @gorillaideas, @parmerss, @sammyvagabond.

Thực tế, trào lưu "... is calling" đã xuất hiện từ năm 2024 thông qua các video ngắn trên những nền tảng như TikTok, reel trên Instagram hay Facebook, giúp lan truyền cảm hứng du lịch. Khi địa điểm lên tiếng gọi, nhiều bạn trẻ sẵn sàng đáp lại bằng việc xác vali lên và đi.

Trào lưu này được cho là lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của nhà tự nhiên học John Muir: "The mountains are calling and I must go" - dùng để diễn tả khao khát khám phá thiên nhiên. Trước sự phát triển của mạng xã hội, nó trở thành xu hướng du lịch trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, các nền tảng này đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá, giới thiệu bức tranh thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, ẩm thực và trải nghiệm đến với du khách một cách chân thực, sống động nhất.

Mỗi ngày, hàng trăm lượt khách ghé đến check-in với chung cư số 42 Nguyễn Huệ sau khi xem hình ảnh, video đăng tải trên TikTok, Instagram, tháng 4/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo nghiên cứu của Klook công bố vào tháng 4, mạng xã hội là nguồn cảm hứng du lịch số 1 đối với du khách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói chung, và Việt Nam nói riêng, với 62% du khách tin tưởng và lựa chọn các đề xuất du lịch từ người dùng thông thường và những nhà sáng tạo nội dung không phải người nổi tiếng.

Không chỉ là nguồn cảm hứng, mạng xã hội còn quyết định trực tiếp đến lựa chọn du lịch của giới trẻ, với 79% du khách đặt tour, khách sạn và trải nghiệm dựa trên các gợi ý từ mạng xã hội. Trong khi đó, hơn 90% du khách Việt Nam chọn điểm đến vì chúng đang được viral trên mạng xã hội hoặc có khung cảnh đẹp để check-in.

Không chỉ làm nổi bật các điểm đến, các video ngắn còn chia sẻ những trải nghiệm du lịch, mẹo đóng gói hành lý, kinh nghiệm xin visa, chọn phương tiện di chuyển... Tuy nhiên, một số nhà sáng tạo nội dung còn chia sẻ những mẹo không tốt hay các điểm đến "bí mật" để tránh quá tải, dẫn đến những cung đường không an toàn cho du khách, quảng bá các hoạt động không phù hợp.

Trend "Vietnam is calling" được hưởng ứng mạnh mẽ trên TikTok và các nền tảng khác không chỉ cho thấy sức mạnh của mạng xã hội mà còn phản ánh rất rõ một điều - Việt Nam đang ngày càng được yêu mến và trở nên hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.