Trẻ ăn gì để tăng đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa Covid-19?

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin là sự kết hợp giữa hoạt chất lactoferrin, sữa non, 2'-FL HMO và FOS - tạo nên phức hợp dinh dưỡng mạnh mẽ giúp tăng cường đề kháng toàn diện. Lactoferrin có khả năng liên kết và loại bỏ sắt tự do - nguồn nuôi sống vi khuẩn, từ đó ức chế sự phát triển của tác nhân gây bệnh. Cùng với sữa non và lợi khuẩn, sản phẩm hỗ trợ miễn dịch từ ruột - nơi quyết định sức khỏe bền vững cho bé yêu.