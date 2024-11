Triệt phá đường dây đánh bạc 3 tỷ đồng mỗi ngày ở TP.HCM

Nhóm đối tượng dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức lô đề. Công an xác định mức giao dịch của ổ nhóm này là 3 tỷ đồng/ngày.

Ngày 28/11, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Cao Quốc Điều (34 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) cùng 21 người khác về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Đây là ổ nhóm hoạt động thầu đề, đánh đề bằng công nghệ cao bị Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục cảnh sát Bộ Công an triệt phá vào đầu tháng 11. Công an đã khám xét 19 địa điểm ở một số tỉnh thành, thu giữ nhiều tiền mặt, tang vật có liên quan.

Theo điều tra, năm 2023, Cao Quốc Điều tổ chức đánh bạc dưới hình thức thầu đề, hoạt động như công ty cổ phần, có nhiều đối tượng ở TP.HCM và tỉnh thành tham gia.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Cách đây 3 tháng, Điều thay đổi phương thức khi áp dụng công nghệ cao, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp và thu lợi nhiều hơn.

Được biết, ứng dụng này như 1 robot tự động tương tác với người dùng, thực hiện nhiều tác vụ khác nhau từ trả lời câu hỏi đến cung cấp thông tin, khảo sát... theo nhu cầu của người lập trình. Robot có thể tự tạo lập các tài khoản theo từng cấp độ quản lý theo chương trình được cài đặt.

Điều quản lý hoạt động theo nhóm. Phơi đề từ các đại lý chuyển về được đưa lên các nhóm thành viên. Khi có kết quả xổ số thì ứng dụng tự động tính toán thắng - thua. Từ đó, Điều và các cổ đông đều nắm được.

Đối tượng Cao Quốc Điều có vai trò cầm đầu, tổ chức. Ảnh: Công an cung cấp.

Do sử dụng AI, nhóm của Điều cài đặt các số có xác xuất trúng cao vào danh sách hạn chế. Từ đó, hệ thống tự động không nhận những số đó. Việc này gia tăng tỷ lệ lợi nhuận cho nhóm của Điều và tăng tỷ lệ thua cho người chơi.

Bằng công nghệ, nhóm của Điều quản lý 4 tài khoản "bot master" và phát triển 113 tài khoản thành viên. Hệ thống lô đề bằng công nghệ cao này phát triển thành viên với tốc độ nhanh.

Cơ quan CSĐT xác định từ khi áp dụng AI để hoạt động vào tháng 8 đến nay, ổ nhóm tổ chức đánh bạc của Điều có số tiền giao dịch lên đến 240 tỷ đồng , trung bình mỗi ngày 3 tỷ đồng . Ngoài ra, nhóm của Điều tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.