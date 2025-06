Triệu chứng dễ nhầm lẫn giữa sốt xuất huyết và bệnh sởi

Cả sởi và sốt xuất huyết đều có triệu chứng tương tự là sốt, mệt mỏi, nhức đầu, phát ban nhưng là 2 loại bệnh khác nhau có đặc điểm khác biệt.

Phát ban là triệu chứng phổ biến của cả sốt xuất huyết và bệnh sởi. Ảnh: Shutterstock.

Sởi, sốt xuất huyết đều là các bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, có chung biểu hiện gần giống nhau là các nốt đỏ trên da.

Tuy nhiên, tác nhân gây bệnh là các loại virus khác nhau. Sởi do virus sởi, thuộc họ Paramyxoviridae gây ra, lây truyền qua đường hô hấp. Sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra, lây qua loài muỗi Aedes aegypti, truyền từ người bệnh sang người lành.

Bệnh sởi

Theo Health Shots, giai đoạn ban đầu của sởi thường đặc trưng bởi các dấu hiệu phát ban do virus như sốt (sốt nhẹ hoặc cao 38-39 độ C), cùng với cảm giác mệt mỏi và uể oải do nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Sau đó bệnh có biểu hiện rõ rệt như đau cơ khớp, đau đầu, cùng

tình trạng viêm mũi gây hắt hơi, sổ mũi, ho có đờm, chảy nước mắt, kết mạc mắt đỏ.

Đa số người mắc sởi khi đỡ sốt hoặc hết sốt mới xuất hiện tình trạng mọc các nốt ban sởi, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Các nốt ban sởi thường gây ngứa và khó chịu cho người bệnh. Nốt ban sởi biến mất theo thứ tự đã nổi trên da.

Người bệnh sởi không được chăm sóc đúng cách dễ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não tủy. Khi bạn đã mắc bệnh sởi, cơ thể sẽ tăng cường sức đề kháng (miễn dịch) với virus. Rất khó có khả năng bạn sẽ tái phát lần nữa.

Sốt xuất huyết

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ở giai đoạn đầu, sốt xuất huyết biểu hiện các triệu chứng giống cúm. Bệnh nhân thường bị sốt cao đột ngột, nhiệt độ có thể tăng lên 39-40 độ C, kéo dài trong nhiều ngày. Các triệu chứng kèm theo có thể bao gồm buồn nôn hoặc nôn, đau họng, đau hốc mắt, chảy nước mũi và tiêu chảy.

Nốt ban sốt xuất huyết xuất hiện khi người mắc đang sốt hoặc đã hết sốt và không mọc theo thứ tự. Nếu trở thành mạn tính, sốt xuất huyết có thể gây chảy máu nghiêm trọng, suy hô hấp, đau bụng, bất tỉnh và lượng tiểu cầu giảm đột ngột.

Thông thường, từ ngày thứ tư, bệnh có tiến triển nặng. Những trường hợp như vậy cần phải nhập viện ngay lập tức. Người mắc không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí không qua khỏi.

Người bệnh có thể mất nhiều thời gian để hồi phục sau những triệu chứng này.

Hiện sốt xuất huyết có 4 type huyết thanh là DENV-1, DENV-2, DENV-3 và DENV-4. Nếu một người nhiễm một type huyết thanh sốt xuất huyết, cơ thể sẽ trở nên miễn dịch với type đó. Tuy nhiên, họ có thể dễ dàng bị nhiễm bất kỳ kiểu huyết thanh khác. Điều này tương đương một người có thể bị nhiễm virus sốt xuất huyết tối đa 4 lần trong suốt cuộc đời.