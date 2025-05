Trục vớt tàu đắm 'sống ảo' ở Ninh Thuận

Chia sẻ với Tri Thức - Znews tối 29/5, ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh, xác nhận UBND tỉnh Ninh Thuận đã phê duyệt phương án trục vớt, tháo dỡ tàu mắc cạn Thành Hưng 06 (quốc tịch Việt Nam) nằm tại khu vực Bãi Thông ở thôn Vĩnh Trường.

Ông Lộc cho biết quá trình phá dỡ tại chỗ sẽ kéo dài trong 45 ngày bằng các phương tiện chuyên dụng như xe cẩu, máy ủi, máy hàn dưới nước...

Ngày tháo dỡ chính thức sẽ được ấn định trong thời gian tới. Dự án nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường biển, phòng chống cháy nổ và xử lý triệt để các chất thải phát sinh.

Trước đó, con tàu từng 2 lần gây sốt mạng xã hội sau trào lưu chụp ảnh tàu Blue Ways mắc kẹt ở Uy Hải, thành phố duyên hải thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Lần đầu tiên là tháng 10/2024 và tháng 3.

Điểm nhấn của xu hướng này ở xứ tỉ dân là các đợt sóng mạnh vỗ trắng xóa cùng đàn hải âu bay, tạo nên khung cảnh độc nhất, kết hợp cùng bài hát 红色高跟鞋 (Giày cao gót màu đỏ).

Còn tại Việt Nam, tàu Thành Hưng lại mang vẻ đẹp riêng biệt khi thủy triều lên, xuống. Vào buổi sáng, thủy triều rút sẽ để lộ bãi đá rêu. Tuy nhiên, địa phương khuyến cáo du khách không nên mạo hiểm tiến ra khu vực này chụp ảnh.

Ngoài ra, bãi rêu dài hơn 4 km, rộng tầm 1 km phía trước tàu cũng thu hút khách đến chụp ảnh vào tháng 3-4.

Từng nói với Tri Thức - Znews, ông Lộc cho biết con tàu đã mắc kẹt tại vùng biển này từ năm 2023. Đến nay, tuổi thọ của tàu đã giảm sút do nước biển bào mòn.

Ninh Thuận là tỉnh ven biển thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Địa phương nổi tiếng với bãi biển đẹp, như bãi biển Ninh Chữ và vịnh Vĩnh Hy.