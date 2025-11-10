Trường đại học phải thiết kế lại chương trình đào tạo

Trước yêu cầu của thực tế, các trường đại học sẽ phải thiết kế lại chương trình đào tạo với sự vào cuộc của doanh nghiệp.

Sinh viên ngành Du lịch - Khách sạn thực hành, thực tập. Ảnh: Thái Nguyễn/Tiền Phong.

Theo PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, trước cam kết trung hòa carbon vào năm 2050, doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ, nên cần thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực xanh, tư vấn chính sách xanh; triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn, tài chính xanh.

Trong bối cảnh các nghị quyết mới của Đảng khuyến khích phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm thế nào để hình thành các trung tâm nghiên cứu ứng dụng phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo và vườn ươm doanh nghiệp ngay trong lòng trường đại học?

Mỗi ý tưởng, mỗi dự án nghiên cứu cần được nuôi dưỡng bằng sự tham gia của doanh nghiệp, nơi tri thức gặp thực tiễn, nơi nghiên cứu trở thành động lực của phát triển.

Về mô hình liên kết 3 “nhà”: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, làm sao để hợp tác không dừng lại ở các kí kết, mà trở thành chuỗi giá trị tri thức liên thông và doanh nghiệp được thụ hưởng giá trị thực.

Ông Nguyễn Hữu Hiệu, Tổng giám đốc Fiin Group, cho rằng Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên dữ liệu và AI nhanh nhưng năng lực nguồn nhân lực chưa theo kịp tốc độ thị trường do khoảng cách giữa học thuật và nhu cầu doanh nghiệp còn lớn.

Việc thiếu môi trường thực hành với dữ liệu thật; kỹ năng phân tích, tư duy với AI chưa phổ biến; sinh viên giỏi công cụ nhưng thiếu tư duy ứng dụng... là vấn đề đang đặt ra.

Vì vậy, doanh nghiệp phải tốn thời gian đào tạo lại trước khi nhân sự làm được việc (doanh nghiệp thường đào tạo lại khoảng 3-6 tháng). Khi đó, sinh viên khó cạnh tranh ở thị trường khu vực và quốc tế và cơ hội AI - Data của Việt Nam bị thu hẹp, tốc độ đổi mới và chuyển đổi số chậm.

Ông Hiệu đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm: Đào tạo thực chiến (học phải gắn với thực hành thật, dữ liệu thật, rèn năng lực, không chỉ biết công cụ mà còn phải biết ứng dụng để ra quyết định); kết nối nhà trường - doanh nghiệp và nuôi dưỡng sáng tạo, tư duy AI.