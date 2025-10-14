Trường học Malaysia đóng cửa vì 6.000 học sinh nhiễm cúm

CNA đưa tin khoảng 6.000 học sinh tại Malaysia nhiễm cúm, buộc một số trường học phải tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Một trường học ở Johor Bahru phải đóng cửa vì dịch cúm bùng phát mạnh. Ảnh: Bernama.

Trong một phát biểu trước công chúng vào ngày 13/10, lãnh đạo Bộ Giáo dục Malaysia, ông Mohd Azam Ahmad, cho biết nước này đã có nhiều kinh nghiệm ứng phó với các dịch bệnh truyền nhiễm từ thời kỳ COVID-19. Do đó, bộ đã nhắc nhở các trường tuân thủ hướng dẫn phòng bệnh, khuyến khích học sinh đeo khẩu trang và hạn chế các hoạt động tập trung đông người.

Hiện, ông Azam không nêu rõ số lượng trường phải tạm dừng hoạt động, song cho biết các ca nhiễm được ghi nhận ở nhiều khu vực khác nhau trên cả nước.

Theo Bộ Y tế Malaysia, 97 ổ dịch cúm đã được ghi nhận trên toàn nước này trong tuần qua, tăng mạnh so với con số 14 ổ dịch của tuần trước. Phần lớn các cụm ca bệnh xuất hiện tại trường học và nhà trẻ.

Tờ The Star dẫn nguồn tin cho biết bang Selangor hiện là địa phương có số ổ dịch cao nhất với 43 cụm, tiếp theo là Kuala Lumpur và Putrajaya (15 cụm), Penang (10 cụm), Johor (9 cụm) và Kedah (5 cụm).

Tại bang Penang, lãnh đạo Ủy ban Y tế bang Daniel Gooi cho biết khu vực này là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các ca cúm hoặc bệnh có triệu chứng giống cúm.

Theo ông Gooi, từ đầu năm đến nay, Penang ghi nhận 18 ổ dịch cúm, giảm nhẹ so với 19 ổ cùng kỳ năm 2024. Dù số ổ dịch tại Penang đã giảm nhẹ trong năm 2025, cơ quan y tế vẫn duy trì mức cảnh giác cao để ngăn chặn dịch bùng phát.

“Trong cùng giai đoạn năm ngoái, tỷ lệ dương tính dao động từ 35,6% đến 51,1%. Chúng tôi cũng ghi nhận số cụm bệnh đường hô hấp giảm 52,4% so với năm 2024”, ông nói, đồng thời cảnh báo các ca bệnh thường có xu hướng tăng vào cuối năm.

Trong khi đó, chuyên gia y tế công cộng Sharifa Ezat Wan Puteh nhấn mạnh cần đặc biệt chú ý đến trẻ em, bởi phần lớn ca bệnh được phát hiện trong trường học. Bà cũng khuyến nghị các gia đình nên cho con em tiêm vaccine cúm hàng năm vì virus cúm có thể thay đổi theo thời gian.

“Vaccine được cập nhật mỗi năm và phù hợp cho mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên", bà nói với The Star.

Về phía cơ quan quản lý, Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad cho biết Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục bàn thảo các biện pháp tiếp theo nhằm kiểm soát sự lây lan của virus trong trường học. Ông đồng thời trấn an dư luận rằng tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, dù số ổ dịch đang có xu hướng gia tăng.