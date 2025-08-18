Trường hợp dưới 16 tuổi bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Bộ Công an vừa giải đáp thắc mắc của công dân liên quan quy định đưa người dưới 16 tuổi vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Một số trường hợp dưới 16 tuổi sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Theo Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, một số trường hợp cụ thể sẽ bị áp dụng biện pháp này.

Cụ thể, các đối tượng gồm người từ đủ 12 đến dưới 14 tuổi nếu thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; người từ đủ 14 đến 16 tuổi có hành vi phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý; hoặc người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phạm tội nghiêm trọng do cố ý, đã từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương.

Ngoài ra, người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi nếu trong vòng 6 tháng có từ 2 lần trở lên vi phạm các hành vi như trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng có thể bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định những trường hợp không áp dụng biện pháp này. Các đối tượng đó gồm người không có năng lực trách nhiệm hành chính; phụ nữ đang mang thai; phụ nữ hoặc người duy nhất nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Với cơ sở giáo dục bắt buộc, các đối tượng không bị áp dụng bao gồm: Người không có năng lực trách nhiệm hành chính; người chưa đủ 18 tuổi; nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi; phụ nữ mang thai; phụ nữ hoặc người duy nhất nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.