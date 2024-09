Trưởng nhóm Le Sserafim dạo biển tại Nha Trang

Trên trang Instagram cá nhân ngày 25/9, Kim Chaewon, trưởng nhóm nhạc nữ Le Sserafim Hàn Quốc, bất ngờ đăng tải loạt ảnh du lịch tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa).

Kim Chaewon đăng hình ảnh dùng bữa tại một quán ăn tại Nha Trang, Việt Nam. Ảnh: @_chaechae_1.

Theo đó, cách khoảng 2-3 tiếng, nữ thần tượng cập nhật chuyến đi một lần. Cô nàng không ngại chia sẻ khoảnh khắc ngâm mình trong hồ bơi tại resort, khoe vòng eo "con kiến", thỏa mái tạo dáng, ghi lại khoảnh khắc tại mỗi điểm cô đi qua.

Đáng chú ý, những chi tiết "cộp mác" Nha Trang như nhà hàng The Khôi's Kitchen (đường Bạch Đằng), khung cảnh đường phố với biển số xe 79 của Khánh Hòa nhận nhiều chú ý.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ thưởng thức cơm chiên dứa và thường xuyên khoe ảnh uống nước dừa - món nước được người dân Hàn Quốc yêu thích khi đến Việt Nam.

Trong thời gian nghỉ dưỡng ở Nha Trang, Chaewon diện trang phục 2 dây thỏa mái với những chiếc đầm ôm body hoặc dáng babydoll, cùng chiếc áo sơ mi khoác ngoài nhẹ nhàng, chân mang dép lê.

Chaewon diện trang phục thỏa mái dạo phố biển. Ảnh: @_chaechae_1.

Trước đây, Kim Chaewon nhiều lần vướng drama từ khi còn là thực tập sinh đến khi ra mắt, nhiều người gọi cô là "nữ idol thị phi bậc nhất Kpop".

Theo đó, trưởng nhóm Le Sserafim từng bị nghi vấn gian lận tại Produce 48 - một chương trình thực tế sống còn để chọn ra nhóm nhạc nữ tại Hàn Quốc - năm 2018. Sau đó, video ra mắt với tư cách là thành viên Le Sserafim cũng bị nghi đạo nhái khi nhiều phân cảnh tương đồng với MV Ride 'em on down của The Rolling Stone.

Nha Trang, Cam Ranh - 2 thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa - được du khách, đặc biệt là ca, nghệ sĩ Hàn Quốc - ưa chuộng trong những năm gần đây.

Ngày 14/5, Nam Gyu Ri - ca sĩ kiêm diễn viên được mệnh danh là "búp bê Hàn Quốc" nhờ diện mạo trẻ trung tại độ tuổi 40 - đăng loạt ảnh dạo chơi, thưởng cảnh biển tại một resort ở Cam Ranh (Khánh Hòa). Tương tự Chaewon, Gyu Ri cũng tận hưởng kỳ nghỉ tại phố biển, dắt chó đi dạo, ngắm bình minh, tập gym và chơi bóng bàn.

Chaewon lặn biển, ăn uống tại một nhà hàng ở Nha Trang trong chuyến thăm Nha Trang. Ảnh: @_chaechae_1.

Hồi đầu tháng 5, nam diễn viên Park Hae Jin - tài tử Vì sao đưa anh tới - cùng khoảng 13 người bạn cũng chọn Nha Trang làm điểm đến nghỉ dưỡng.

Nhóm bạn thường xuyên lui tới một phòng tập thể hình nằm trên đường Lê Hồng Phong, Nha Trang. Anh không ngần ngại cởi trần đi bộ tập thể dục, dạo biển và đường phố.

Nam Gyu Ri tạo dáng nhí nhố trong thời gian nghỉ dưỡng ở Cam Ranh hôm 14/5. Ảnh: @nam_gyuri.

Hồi 10/3, dàn nam nữ chính bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi - Marry my husband đáp xuống tại sân bay Cam Ranh, bắt đầu kỳ nghỉ dưỡng tại một khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng nằm ở đảo Hòn Tre.

Đầu tháng 2, Sungchan, thành viên nhóm nhạc RIIZE, cũng âm thầm đến Nha Trang du lịch cùng gia đình. Sau đó, nam idol K-pop "đánh úp" người hâm mộ Việt Nam với loạt ảnh tại bãi biển Nha Trang.

Park Hae Jin (ảnh 1, hàng thứ 2, ngoài cùng bên trái) thoải mái xuất hiện trên đường phố Nha Trang. Ảnh:@kidocaro.

Theo thống kê của Sở Du lịch Khánh Hòa, địa phương đã đón 1,2 triệu khách Hàn, tương đương 45% tổng khách quốc tế, trong 7 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, tờ Maeil Business của Hàn Quốc cũng từng xếp hạng Nha Trang là điểm đến nằm trong danh sách 3 nơi nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á.

Vào đợt lễ cao điểm 30/4-1/5 trước đó, công suất buồng phòng tại Bãi Dài (khu vực Park Hae Jin lựa chọn lưu trú) và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo được đông đảo du khách quan tâm, đạt khoảng trên 90%.