Cảnh sững sờ về loài chim

Chú chim non tinh nghịch: Chú chim ưng Peregrine non này đã tập bay được hơn một tuần và kỹ năng bay lượn của nó ngày càng tiến bộ rõ rệt. Dù vẫn còn nhận thức ăn từ bố mẹ, nó đã bắt đầu tự rèn luyện kỹ năng săn mồi. Vì chưa đủ thành thục để bắt các loài chim sống khi đang bay, chú chim non đã khởi đầu bằng cách đuổi theo một chú bướm đang chập chờn bay lượn. Tác giả đã chụp ảnh loài chim ưng Peregrine trong nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh những chú chim non vui đùa với bướm. Ảnh: Jack Zhi.