Trường thông tin việc nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong

Lãnh đạo trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Hóa) cho biết sự việc xảy ra ngoài trường nên chưa nắm rõ nguyên nhân.

Hiện trường nơi nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngày 18/10, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường dùng dao đâm tử vong.

Theo lãnh đạo trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình), sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 17/10 tại khu vực cây xanh trên địa bàn. Lúc này, em L.Q.H. (SN 2008, xã Lưu Vệ, học sinh lớp 12) và em P.T.B.N. (SN 2009, xã Quảng Bình, học sinh lớp 11) sau giờ tan học ra về thì xảy ra xô xát, đuổi đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, em B.N. đã dùng dao thủ sẵn đâm trúng vùng cổ em H.

Nam sinh lớp 12 bị đâm trúng sau đó được bạn học và người dân đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

“Sự việc xảy ra ngoài trường, nên ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường và giáo viên đã có mặt phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý. Còn nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc thì chưa rõ”, lãnh đạo trường THPT Đặng Thai Mai thông tin.

Sau vụ việc, công an sở tại cũng triệu tập các học sinh có liên quan để xác minh, làm rõ. Riêng đối với 2 em học sinh trực tiếp tham gia vụ xô xát, đại diện nhà trường đánh giá cả hai có học lực ở mức đạt, hạnh kiểm khá và chưa thấy xảy ra xô xát trong trường.

Nhà trường cũng đã đến thăm hỏi, động viện gia đình có học sinh tử vong và chờ kết luận của cơ quan công an để đưa ra hình thức xử lý.