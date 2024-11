Truy nóng nhóm đối tượng từ Nghệ An vào Đà Nẵng lừa bán thép xây dựng

Lợi dụng việc khan hiếm tăng giá vật liệu xây dựng, 6 đối tượng 9X từ Nghệ An vào Đà Nẵng lập nhóm "cung cấp sắt thép công trình giá rẻ" trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán thép xây dựng công trình. Các đối tượng gồm: Nguyễn Bá Cường (SN 1996), Nguyễn Đức Hòa (SN 1991), Lê Văn Sỹ (SN 1988), Hoàng Văn Tuyến (SN 1995) Nguyễn Trọng Tài (SN 2001, cùng ngụ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và Vũ Văn Sơn (SN 1987, trú xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Kết quả điều tra, Nguyễn Bá Cường cùng đồng bọn bàn bạc, thống nhất là dùng xe máy đi đến các công trình xây dựng nhà ở trên địa bàn TP Đà Nẵng để chào hàng cho khách cần mua thép hoặc đăng bài lên mạng xã hội Facebook chào bán với giả rẻ hơn thị trường từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng/cây thép.

Công an quận Cẩm Lệ thu giữ "Thép giá rẻ" được nhóm lừa đảo chào hàng trên mạng.

Khi có khách hàng liên hệ mua thép, những người trong nhóm sẽ thỏa thuận chốt số lượng, loại hàng, giá cả, đến khảo sát vị trí rồi báo lại cho Cường biết. Lúc này, Cường chủ động lựa chọn giờ giao hàng (thường vào chiều tối hoặc ban đêm) nhằm lợi dụng việc khách hàng không chú ý, thì sẽ kiểm đếm gian dối số lượng sắt thép nhằm chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Để thực hiện hành vi này, cả nhóm sử dụng xe cẩu tải chất thép lên, nhưng cố tình bỏ số lượng hàng thấp hơn nhiều so với số hàng thỏa thuận. Để người mua không nghi ngờ, Hòa và Sỹ chuẩn bị sẵn nhiều bó thép gồm 10-200 đoạn thép, thép có độ dài khoảng 15-20 cm, có cùng kích cỡ phi 12, phi 16, phi 18 hàn dính với nhau tại phần thân.

Sau đó, Cường đặt mua hàng tại Đại lý thép trên đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) với số lượng ít hơn khoảng 10-20% số lượng khách hàng đặt rồi thuê tài xế lái xe tải cẩu BKS 29C-399.32 chở về nhà của Cường tại đường Võ Văn Đồng (thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Tại đây, tùy vào màu sơn trên cây thép công ty thép bán mà Cường và Nguyễn Đức Hòa mua sơn màu tương ứng về sơn lên đầu các thanh thép cho trùng màu. Sau khi sơn khô, cả nhóm chêm các bó thép đã chuẩn bị vào vị trí đầu thanh thép cho phù hợp với kích cỡ thép của người mua, nhằm mục đích lừa cho khách hàng đếm đủ số lượng cây thép trên xe.

Xe tải được Nguyễn Bá Cường cùng đồng bọn sử dụng làm phương tiện gây án.

Đối với thép khoanh tròn, người mua kiểm tra bằng cách cân ký thì người chịu trách nhiệm cân sẽ lén dùng tay níu, kéo thêm trọng lượng trong lúc cân để gian lận trọng lượng thép.

Sau khi khách xác nhận đếm, cân đủ, ký xác nhận nhận đủ hàng vào biên nhận, chuyển khoản đủ tiền cho Cường, cả nhóm bỏ thép xuống vị trí của người mua yêu cầu. Lúc này, người chịu trách nhiệm đứng móc cẩu trên xe chỉ bỏ phần thép nguyên cây xuống và đẩy các bó thép nói trên về phía gần cabin rồi lấy bạt phủ lên. Bỏ hàng xong, nếu khách hàng không kiểm tra lại nữa, thì cả nhóm về lại nhà của Cường để chia tiền chiếm đoạt được.

Nhóm đối tượng lừa đảo Nguyễn Bá Cường; Nguyễn Đức Hòa; Lê Văn Sỹ ... tại cơ quan Công An.

Bằng thủ đoạn như trên, khoảng đầu tháng 11/2024, Cường cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của một bị hại tại khu vực phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) số tiền trên 73 triệu đồng.

Từ thông tin phản ánh của bị hại, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ đã tổ chức lực lượng theo dõi, giám sát mọi di biến động của Cường cùng đồng bọn. Đến ngày 14/11, Công an quận Cẩm Lệ phối hợp với Phòng CSGT Công an Đà Nẵng; Công an 2 phường Hòa Hải và Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) tiến hành khống chế, bắt giữ và mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Trước những chứng cứ đã thu thập được, Nguyễn Bá Cường cùng đồng bọn đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Ngoài ra, với phương thức thủ đoạn trên, nhóm của Cường khai nhận thực hiện nhiều vụ khác trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Vụ việc hiện được Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.