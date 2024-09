Truy tìm 2 đối tượng vụ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Phát hiện đường dây buôn bán hơn 6.000 điện thoại giả

Từ vụ lừa đảo mượn tiền thế chấp điện thoại, Công an Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện đường dây buôn bán điện thoại giả. Công an đã khởi tố 7 bị can, thu giữ hơn 6.000 điện thoại di động giả.