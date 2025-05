Tủ đồ hàng hiệu của nữ Thủ tướng trẻ nhất Thái Lan

Bên cạnh việc diện trang phục truyền thống quốc gia, nữ Thủ tướng còn nhiệt tình ủng hộ các thương hiệu thời trang trong nước, cho thấy sự yêu thích đặc biệt đối với hàng may mặc nội địa. Nhãn hàng Sirivannavari do Công chúa Sirivannavari Nariratnarajkanya thành lập nằm trong danh sách yêu thích của bà Paetongtarn. Các thiết kế hiện đại như sơ mi hay blazer được may từ chất liệu vải dệt truyền thống trở thành sự lựa chọn thường xuyên của bà. Đáng chú ý, Thủ tướng Thái Lan luôn cho thấy khả năng kết hợp, cân bằng giữa tính nam và tính nữ trên một outfit. Sự phối hợp giữa blazer cứng cáp với chân váy lụa mềm mại hiện thực hoá được ý đồ, mong muốn của người mặc.