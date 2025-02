Từ hợp đồng chuyển nợ đến chuyên án triệt phá nhóm tội phạm Hải 'lu'

Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ được huy động chia thành nhiều mũi đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng, triệt xóa hoàn toàn ổ nhóm đòi nợ thuê do Hải "lu" cầm đầu.

Mai Hồng Hải (SN 1973, trú tại thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình) được biết đến với biệt danh Hải "lu". Hải đã có 4 tiền án về các tội: Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản và Tổ chức đánh bạc.

Ra tù, không tu chí làm ăn, Hải "lu" tập hợp một nhóm đàn em đầu trọc, xăm trổ cũng đều từng "vào tù ra tội", để đi đòi nợ thuê hay đúng hơn là cưỡng đoạt tài sản.

Hải "lu" là ai?

Trung tá Nguyễn Quốc Hưng, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, nhận định Mai Hồng Hải không chỉ là đối tượng lưu manh, côn đồ mà còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều "dân anh chị" ở Hà Nội. Chính những mối quan hệ này đã ngày càng củng cố thêm thanh thế của Hải trong quá trình làm ăn.

Gã không trực tiếp cho vay, nhưng lợi dụng "uy tín của dân xã hội" để nhận các hợp đồng đòi nợ thuê. "Hải một mặt giới thiệu về bản thân, mặt khác khoe các mối quan hệ để "đối tác" tin tưởng và thỏa thuận. Mỗi vụ đòi nợ thành công sẽ ăn chia theo tỷ lệ 40-60 hoặc 50-50 với chủ nợ.

Quá trình đi đòi nợ, Hải sẽ dẫn theo 10-20 đàn em xăm trổ đầy mình, cạo trọc đầu để uy hiếp, buộc những người này phải trả tiền, nếu không sẽ kéo đến nơi ở, nơi làm việc gây sức ép…", Trung tá Nguyễn Quốc Hưng cho biết.

Ổ nhóm đòi nợ thuê do Hải "lu" cầm đầu bị bắt giữ.

Quá trình điều tra xác định nhóm tay chân của Hải "lu" gồm Phạm Ngọc An (tức An "phệ", SN 1983, trú tại phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, có 2 tiền án về tội: Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật); Nguyễn Hưng Tiến (tức Tiến "đen", SN 1977, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, đại diện pháp luật Công ty TNHH DV An Ninh Tâm An, có 1 tiền sự); Lê Xuân Thủy (SN 1980, trú tại Văn Giang, Hưng Yên, có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản); Lê Đình Chiến (SN 1973, trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam, có 1 tiền án); Hà Thanh Nam (SN 1988, trú tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ).

Tinh vi che giấu tung tích

Một trong những bị hại liên quan đến ổ nhóm đòi nợ thuê của Hải "lu" là chị P.T.H (SN 1986, trú tại Thanh Hóa). Theo tài liệu của cơ quan công an cùng đơn trình báo của chị H, khoảng tháng 1/2024, Nguyễn Khắc Chí Nghĩa (SN 1983, trú tại căn hộ CH2702, tòa S6, Khu đô thị Ciputra Sunshine City, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có nợ tiền của một người Đài Loan (Trung Quốc).

Người này sau đó đã ủy quyền cho một người tên Thành đến đòi Nghĩa số tiền 8 tỷ đồng . Từ việc ủy quyền này, Thành đã gặp Lê Đình Chiến, Lê Xuân Thủy và một số đối tượng khác cùng đến đòi tiền Nghĩa. Khi gặp nhóm Chiến - Thủy, do không có tiền trả nợ, Nghĩa đã đề nghị gán khoản tiền trên sang cho chị P.T.H do chị H trước đây có làm ăn và nợ tiền Nghĩa.

Ngoài ra, sau khi bị các đối tượng trong nhóm Chiến - Thủy ép phải trả nợ, Nghĩa đã gọi điện cho An "phệ" để nhờ can thiệp. An "phệ" sau đó đã gọi điện nhờ Hải "lu", Tiến "đen" dẫn khoảng hơn 10 đối tượng đàn em đến giải quyết việc cho Nghĩa.

Tại đây, sau khi gặp và biết Hải - Tiến là "dân anh chị" có tiếng, thì nhóm Chiến - Thủy không dám đòi tiền Nghĩa mà thống nhất sẽ cùng hợp tác với nhóm của Hải - Tiến chuyển sang đòi tiền của chị P.T.H. Nhóm Hải - Tiến, Thủy - Chiến, cùng với Nghĩa thống nhất nếu đòi được tiền sẽ chia mỗi bên 50-50.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4/2024, nhóm Hải "lu" đã nhiều lần kéo đông người đến Công ty TNHH T.A (xã Dương Nội, huyện Hà Đông, Hà Nội) để đòi số tiền 4,1 tỷ đồng từ chị P.T.H. Mặc dù chị H không nợ nhóm Hải "lu", các đối tượng vẫn sử dụng chiêu thức đe dọa, chửi bới, ép buộc chị H phải viết giấy nhận nợ để hợp thức hóa khoản nợ.

Để ép chị H nhanh chóng trả tiền, các đối tượng mỗi lần đều kéo theo hàng chục đàn em đầu trọc, xăm trổ đến nơi làm việc hoặc quán cà phê đối diện công ty của nạn nhân để phô trương thanh thế. Chúng liên tục đe dọa, ép buộc chị H viết giấy cam kết trả đủ số tiền. Quá sợ hãi, chị H đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát hình sự đã giao Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm vào cuộc xác minh, điều tra. Tuy nhiên, quá trình theo dấu tội phạm, trinh sát cũng đã gặp không ít những khó khăn. Theo Trung tá Nguyễn Quốc Hưng, các đối tượng trong ổ nhóm Hải "lu" đều ở các tỉnh ngoài và đã có nhiều tiền án tiền sự nên các đối tượng đều chủ động che giấu tung tích.

“Cái khó là ổ nhóm do Hải "lu" cầm đầu rất đông đối tượng, nạn nhân cũng chỉ nhận diện được một số kẻ đã đến đòi nợ mình nên việc rà, dựng chân dung "tay chân" của Hải cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, các đối tượng đều ở tỉnh ngoài nên việc tiếp cận cũng có những trở ngại. Ví dụ như người dân nơi các đối tượng sinh sống do không muốn va chạm nên không cung cấp thông tin. Hoặc đối tượng không ở cố định một địa điểm nên trinh sát khá vất vả để theo dấu tội phạm…", trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự chia sẻ.

Đã có nhiều tiền án, tiền sự, nên Hải "lu" hay đàn em của hắn đều rất thận trọng nhằm qua mặt cơ quan công an. Mỗi lần di chuyển, Hải đều có người đưa đón, lúc thì đi bằng ôtô, khi lại bằng xe máy, thường xuyên rẽ vào các đường ngang, lối tắt.

Trong khi đó, trinh sát không thông thuộc địa hình nên cũng đã nhiều lần mất dấu vết. "Thời điểm điều tra, bắt nhóm Hải "lu" là giáp Tết, CATP Hà Nội triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch của Bộ Công an. Do vậy, việc huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia vụ án cũng có những hạn chế. Tuy nhiên, chúng tôi xác định đây là ổ nhóm tội phạm côn đồ, gây bức xúc trong dư luận nên phải nhanh chóng thu thập tài liệu chứng cứ, bắt giữ bằng được các đối tượng”, Trung tá Lý Hoài Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, thông tin thêm.

Sau 5 tháng ròng rã điều tra, tháng 1/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ triển khai thành nhiều mũi đồng loạt bắt giữ các đối tượng. Tuy nhiên, là đối tượng có nhiều thủ đoạn trong việc đối phó với lực lượng công an, nên Hải "lu" cùng Tiến "đen" và An "phệ" quanh co, nhất quyết không chịu nhận tội. Chỉ đến khi chứng cứ được đưa ra, các đối tượng mới không còn đường chối cãi.

Căn cứ tài liệu thu thập được cùng lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

