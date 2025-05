Tuborg tung khuyến mãi hè 'Săn thêm nắp - Trúng gấp trăm'

Nhiều phần thưởng hấp dẫn trong chiến dịch “Săn thêm nắp - Trúng gấp trăm” với tổng giá trị giải thưởng lên tới 50 tỷ đồng của Tuborg đang chờ khách hàng mang về nhà.

Mùa hè này, chiếc nắp giật biểu tượng của Tuborg không chỉ mang đến vị bia mát lạnh mà còn mở ra cơ hội trúng nhiều giải thưởng giá trị trong chương trình “Săn thêm nắp - Trúng gấp trăm”. Điểm nhấn đột phá của chương trình nằm ở cơ chế ghép nắp nhân thưởng độc đáo, được kỳ vọng khuấy động mùa hè với phần thưởng giá trị gấp bội chưa từng có, để nhận thêm gấp 100 lần giải thưởng.

Giật nắp bia Tuborg, ghép combo trúng thưởng 500 triệu đồng

Chương trình “Săn thêm nắp - Trúng gấp trăm” của Tuborg khởi động từ ngày 22/4 đến ngày 15/9, áp dụngcho cả sản phẩm dạng chai hoặc lon trên toàn quốc. Để giành cơ hội nhân thưởng và rinh 500 triệu đồng về tay, người chơi thực hiện 2 thao tác đơn giản, gồm giật nắp lon hoặc chai Tuborg để tìm các nắp trúng tiền mặt với nhiều mệnh giá hấp dẫn (10.000 đồng, 20.000 đồng, 2 triệu đồng và 5 triệu đồng). Sau đó, người chơi có thể tiếp tục săn nắp nhân thưởng với các hệ số x2, x3, thậm chí x100 - giúp giá trị phần thưởng tăng vọt trong tích tắc.

Săn và “ghép đôi” một nắp tiền bất kỳ và một nắp nhân thêm, số tiền mà người chơi nhận được sẽ được nhân theo hệ số tương ứng. Nhờ đó, khách hàng có cơ hội giật 500 triệu đồng về tay trong chương trình này.

Những giải thưởng đầu tiên đã có chủ

Sau vài ngày khởi động, chương trình “Săn thêm nắp - Trúng gấp trăm” đã nóng lên bởi thông tin trúng giải từ TP Vinh, Nghệ An. Cao Đăng Hiếu (23 tuổi) - “fan ruột” của Tuborg Ice - trong một buổi tụ tập cùng bạn bè ở quán Bờ Hồ 2, đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh đã vô tình bật trúng nắp 5 triệu đồng trong sự ngỡ ngàng bạn bè. Một ngày sau, Hiếu quay lại quán với quyết tâm săn giải cao hơn. Vẫn là Tuborg Ice quen thuộc, và lần này nắp x100 lần may mắn xuất hiện, nâng tổng giá trị giải thưởng của Hiếu lên 500 triệu đồng.

Cao Đăng Hiếu, chủ nhân giải thưởng 500 triệu đồng từ chương trình “Săn thêm nắp - Trúng gấp trăm” của Tuborg.

Chia sẻ về khoảnh khắc khó quên, Hiếu bật cười: “Thật sự không nghĩ mình là người đầu tiên trúng giải. Trúng 5 triệu đồng đã thấy may mắn, ai ngờ hôm sau lại có thêm nắp x100. Cảm giác một lần giật nắp mà nhân gấp trăm cuộc vui”. Với pha “giật nắp đổi đời 100-0” này, Cao Đăng Hiếu chính thức ghi tên mình vào danh sách “bàn tay vàng trong làng giật nắp Tuborg”, mở màn cho mùa hè rực lửa của hàng triệu người chơi trên khắp cả nước.

Thương hiệu bia cao cấp đến từ Đan Mạch đã phát hành hàng triệu nắp tiền mặt và nắp nhân thưởng chỉ có trong mùa hè này. Tại các “tụ điểm” ăn uống quen thuộc trên khắp cả nước, giới trẻ đang háo hức truy tìm nắp x100 lần - hệ số nhân cao nhấtđể so kè độ may mắn, săn giải thưởng khủng. Cùng giật nắp Tuborg ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội so kè may mắn và mở ra giải thưởng giá trị.