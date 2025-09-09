Tung tin giả về hoàn cảnh thương tâm để kêu gọi từ thiện

Nguyễn Hoàng Huy (ngụ tỉnh Gia Lai) dàn dựng, tung tin giả lên mạng xã hội về một bé gái bị bắt cóc nhằm mục đích kêu gọi từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng bị lực lượng công an tại TP Huế bắt giữ.

Chiều 8/9, thông tin từ Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, ngụ tỉnh Gia Lai, quản trị trang Fanpage "Tin Việt - Cam") về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 7/2025, trên Fanpage "Tin Việt - Cam" do Huy quản trị xuất hiện thông tin bịa đặt về một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày tại trung tâm TP Huế, sau đó bị ném xuống đường, xe cán gãy tay.

Để tạo lòng tin, Huy cắt ghép hình ảnh từ nhiều nguồn trên mạng, dựng hiện trường giả rồi kêu gọi người dân chuyển tiền ủng hộ cho "gia đình nạn nhân" qua tài khoản cá nhân.

Công an lấy lời khai đối tượng lừa đảo Nguyễn Hoàng Huy.

Thông tin sai sự thật này nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, gây hoang mang dư luận và khiến nhiều người lo lắng về tình hình an ninh trật tự địa phương. Nhiều người đã tin tưởng chuyển tiền cho Huy, với tổng số tiền bị lừa chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.

Qua điều tra, lực lượng công an tại TP Huế xác định hoàn toàn không có vụ việc bắt cóc nào xảy ra trên địa bàn. Địa điểm được Huy nêu ra cũng không tồn tại do phường Phú Hội đã giải thể từ ngày 1/7, còn nhân thân các "nạn nhân" đều là giả mạo.

Bằng thủ đoạn tung tin giả, đánh vào lòng thương cảm của nhiều người, Huy đã lừa chiếm đoạt trót lọt hàng chục triệu đồng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ kẻ đứng sau Fanpage lừa đảo này chính là Nguyễn Hoàng Huy.

Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận đã dàn dựng toàn bộ kịch bản, cắt ghép hình ảnh và bịa đặt chi tiết để chiếm đoạt tài sản. Công an phường An Cựu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Huy về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".