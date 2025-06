Tỷ phú Jeff Bezos đổi địa điểm cưới

Đối mặt với các cuộc biểu tình và lo ngại an ninh tại Venice, đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sanchez dự kiến phải chuyển sang địa điểm khác.

Nhóm biểu tình Greenpeace phối hợp cùng nhóm Everyone Hates Elon giương biểu ngữ tại Quảng trường St Mark. Ảnh: Yara Nardi/Reuters.

Nhóm người biểu tình ở Venice (Italy) vừa tuyên bố đã giành thắng lợi, buộc tỷ phú Jeff Bezos phải thay đổi địa điểm tổ chức lễ cưới vào phút chót.

Ban đầu, lễ cưới của nhà sáng lập Amazon và nhà báo Lauren Sanchez dự kiến tổ chức tại Scuola Grande della Misericordia, một công trình từ thế kỷ 16 nằm ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, nhóm biểu tình "No Space for Bezos" (tạm dịch: Không có chỗ cho Bezos) tuyên bố sẽ chặn các kênh đào bằng cá sấu bơm hơi để ngăn khách mời tiếp cận.

Trước sức ép từ các cuộc biểu tình cùng những lo ngại an ninh liên quan đến tình hình quốc tế và sự xuất hiện của các nhân vật có sức ảnh hưởng, hôn lễ sẽ chuyển đến Arsenale (cũng ở Venice), một khu phức hợp xưởng đóng tàu lịch sử được bao quanh bởi những bức tường kiên cố khiến người biểu tình khó có thể xâm nhập, theo The Guardian.

San Giorgio Maggiore, nơi dự kiến diễn ra lễ trao lời thề của Bezos và Sánchez vào 27/6. Ảnh: Yara Nardi/Reuters.

Báo địa phương tiết lộ thay đổi này phần nào liên quan đến những căng thẳng sau khi Mỹ tham gia cuộc xung đột giữa Israel và Iran. Đặc biệt là Ivanka, con gái của Donald Trump, đã đến Venice hôm 24/6.

Khoảng 200 khách, trong đó có thể có Elon Musk, Kim Kardashian và Leonardo DiCaprio, dự kiến tham dự lễ cưới. Ước tính, khoảng 95 máy bay tư nhân đã hạ cánh xuống sân bay Venice trong tuần này.

Dù thông tin chính thức về ngày giờ và địa điểm cưới vẫn được giữ kín, thông tin hành lang lan truyền sự kiện sẽ kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 26/6, với nghi lễ trao lời thề tại Vương cung thánh đường San Giorgio Maggiore trên đảo San Giorgio.

Tiệc cưới của Jeff Bezos và Lauren Sánchez được chuyển sang tổ chức tại Arsenale, khu phức hợp xưởng đóng tàu lịch sử có tường bao quanh. Ảnh: CraSH/imageSPACE/REX/Shutterstock.

Sau khi thành công khiến hôn lễ đổi địa điểm, nhóm biểu tình No Space for Bezos khẳng định sẽ tiếp tục tuần hành tại ga Santa Lucia vào ngày 28/6, phản đối không chỉ đám cưới mà còn tình trạng chiến tranh. Song song đó, các biểu ngữ phản đối đã xuất hiện ở nhiều địa điểm, từ cầu Rialto cho tới tháp chuông trên đảo San Giorgio.

Bên cạnh No Space for Bezos, Greenpeace và nhóm hoạt động người Anh Everyone Hates Elon cũng tổ chức biểu tình, chỉ trích sự bất công xã hội và khí hậu mà họ cho rằng xuất phát từ lối sống của giới siêu giàu. Một biểu ngữ lớn đã được treo tại Quảng trường St Mark với thông điệp: "Nếu có thể thuê Venice để tổ chức đám cưới, ông cũng có thể đóng thuế nhiều hơn".

Scuola Grande della Misericordia, công trình từ thế kỷ 16 nằm ở trung tâm Venice. Ảnh: Yara Nardi/Reuters.

Trước làn sóng phản đối, Chủ tịch khu vực Veneto, ông Luca Zaia, công bố Jeff Bezos và Lauren Sanchez đã quyên góp 1 triệu euro cho nhóm nghiên cứu đầm phá Venice. Ông mô tả khoản đóng góp này là hành động thể hiện "tình yêu và trách nhiệm" đối với di sản của thành phố, theo CNN.

Sự kiện của Jeff Bezos là một trong nhiều tranh cãi gần đây tại Venice, nơi người dân ngày càng phản đối du lịch quá tải và những tác động tiêu cực đến đời sống địa phương.