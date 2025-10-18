Uống 50 viên Paracetamol, cô gái gánh hậu quả đau lòng

Người bệnh nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, mệt mỏi. Trước đó, cô uống quá nhiều Paracetamol dẫn đến ngộ độc.

Paracetamol rất phổ biến trên thị trường với nhiều chế phẩm có dạng bào chế và hàm lượng từ thấp đến cao. Ảnh: Shutterstock.

Mới đây, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận một trường hợp nữ bệnh nhân 22 tuổi nhập viện do uống tới 50 viên Paracetamol 500 mg chỉ trong một ngày. Theo các bác sĩ, bệnh nhân được người nhà đưa vào viện trong tình trạng nôn nhiều, mệt lả.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được rửa dạ dày, truyền thuốc giải độc đặc hiệu và điều trị theo phác đồ ngộ độc Paracetamol. Sau vài ngày điều trị tích cực, chức năng gan dần hồi phục, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống được và đã được xuất viện.

Theo đại diện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, số ca nhập viện tại đơn vị này do tự dùng thuốc đang có xu hướng gia tăng. Không ít trường hợp người bệnh đã mua thuốc theo mách bảo, dùng liều cao hoặc kết hợp nhiều loại mà không có chỉ định của bác sĩ, dẫn đến ngộ độc thuốc, thậm chí nguy kịch tính mạng.

Theo các bác sĩ, thuốc vốn là "con dao hai lưỡi". Nếu dùng đúng liều lượng, đúng chỉ định, thuốc mang lại hiệu quả điều trị. Nhưng chỉ một chút chủ quan, lạm dụng hoặc tự ý phối hợp, thuốc có thể trở thành "chất độc", gây tổn thương gan, thận, rối loạn tim mạch, thậm chí dẫn đến ngộ độc cấp hoặc nguy hiểm tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ; không dựa vào kinh nghiệm truyền miệng hay thông tin chưa được kiểm chứng. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), Paracetamol dạng uống là thuốc thuộc nhóm giảm đau, hạ sốt. Mọi người từ 16 tuổi trở lên đều có thể dùng Paracetamol, an toàn với cả phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú.

Paracetamol không có tác dụng diệt virus hoặc vi khuẩn, nó chỉ giúp làm giảm triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ. Trong các bệnh truyền nhiễm như cúm, viêm phổi do virus, viêm họng, viêm gan virus, Paracetamol có vai trò hỗ trợ giảm triệu chứng chứ không thay thế cho thuốc kháng virus hoặc kháng sinh khi cần.

Paracetamol có dạng viên nén, viên nang, siro uống, bột pha với nước và thuốc đạn. Chúng có nhiều hàm lượng khác nhau:

Viên nén 500 mg hoặc 1 g chỉ có sẵn nếu được bác sĩ kê đơn

Viên nang 500 mg

Siro dung dịch uống 120 mg, 250 mg hoặc 500 mg trong 5 ml

Bột pha vào nước uống

Người lớn có thể uống hai viên 500 mg, 4 lần trong 24 giờ. Phải chờ ít nhất 4 giờ giữa các liều, tối đa là 8 viên 500 mg trong 24 giờ. Nếu bạn đang dùng viên 1 g, không uống quá 4 viên trong 24 giờ. Ngoài ra, mọi người không được dùng Paracetamol để tự điều trị giảm đau quá 10 ngày ở người lớn hoặc quá 5 ngày ở trẻ em, trừ khi có chỉ định của bác sĩ.

Theo NHS, uống thêm quá liều 1-2 viên thuốc không có khả năng gây hại, nhưng nhiều hơn có thể nguy hiểm, tăng nguy cơ tổn thương gan.