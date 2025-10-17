V-Green tăng tốc mở trạm sạc, khách hàng Việt tự tin khi mua xe điện

Tốc độ phủ rộng trạm sạc V-Green mang lại thay đổi rõ rệt cho tài xế dịch vụ lẫn người dùng cá nhân: Tiện lợi, ít phải chờ đợi và chất lượng cuộc sống được nâng cao.

Sự xuất hiện của nhiều trạm sạc V-Green công suất lớn ở các khu vực nội thành đang khiến các chủ xe điện cảm thấy hài lòng trên mọi hành trình.

Hạ tầng sạc tiện lợi là yếu tố quan trọng giúp người dân tự tin chuyển đổi sang sử dụng xe điện.

Anh Vũ Tiến Hùng, tài xế taxi Xanh SM lâu năm tại khu vực Hà Đông, khẳng định việc sạc xe giờ đây trở nên đơn giản hơn, nhất là từ khi xuất hiện các trạm sạc mới.

Anh Vũ Tiến Hùng cho rằng, loạt trạm sạc công suất lớn của V-Green giúp anh tối ưu thời gian, từ đó mang lại thu nhập tốt hơn.

“Sau khi có loạt trạm sạc công suất lớn, đời sống tài xế cải thiện hơn. Chúng tôi được nghỉ ngơi thoải mái, thời gian tối ưu hơn, từ đó thu nhập cũng tốt hơn”, anh nói. Với tài xế gắn bó cả ngày trên đường, sự thay đổi này gắn liền với chất lượng cuộc sống và thu nhập.

Trạm sạc tại bến xe Yên Nghĩa với 14 trụ sạc nhanh 120 kW, có thể phục vụ tối đa 28 xe cùng thời điểm.

Trên các diễn đàn về xe điện, nhiều tài xế cũng như chủ xe cá nhân đều chia sẻ cảm giác hài lòng tương tự. Loạt điểm sạc “siêu lớn, siêu nhanh” liên tiếp được đầu tư khắp thành phố như bãi đỗ xe Minh Khai với 84 cổng sạc nhanh, trạm 131 Nguyễn Phong Sắc có 40 cổng sạc 120 kW, bến xe Đuôi Cá (số 785 Trương Định) có 30 cổng sạc nhanh, trạm tại bến xe Yên Nghĩa với 28 trụ sạc 120 kW…

Mới đây, V-Green đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) với gần 1.200 cổng sạc, trong đó có 194 cổng sạc ôtô.

Anh Trần Mạnh Tuấn, tài xế Xanh SM tại Hà Nội, cho rằng đi đâu cũng có thể tìm được trạm sạc V-Green.

“Trạm sạc mọc lên dày đặc, đi đâu cũng có thể tìm được. Các trạm đều mới, công suất lớn nên anh em tài xế hay gọi vui là siêu trạm sạc. Như ở trạm sạc bến xe Yên Nghĩa. Xe ra vào rất đông nhưng nhờ nhiều trụ sạc công suất cao, gần như chúng tôi không phải chờ đợi”, anh Trần Mạnh Tuấn, tài xế Xanh SM tại Hà Nội, nhận định.

Anh cho biết, hệ thống trạm sạc của V-Green được đầu tư đồng bộ. Mỗi trụ sạc có 2 cổng sạc theo tiêu chuẩn CCS2 quốc tế. Trạm hỗ trợ toàn bộ mẫu xe điện VinFast như VF 3, VF e34, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, Herio Green, Limo Green...

Theo anh Tuấn, hạ tầng sạc tiện lợi là yếu tố quan trọng giúp người dân tự tin chuyển đổi sang sử dụng xe điện. “Bài toán khó nhất đối với phổ cập xe điện là trạm sạc thì VinFast đã giải quyết rất tốt”, anh nhấn mạnh. Đồng thời anh Tuấn cũng tiết lộ sắp tới sẽ mua thêm xe điện VinFast cho gia đình, bởi trải nghiệm thực tế đủ để thuyết phục anh tin vào lựa chọn này.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (Hà Nội) tự tin sắm xe điện cho vợ khi mạng lưới trạm sạc của V-Green đã phủ sóng khắp nơi.

Nhiều người dùng gia đình cũng cảm nhận lợi ích từ hệ thống trạm sạc ngày càng phủ rộng và quyết định “bỏ xăng, sang điện”. Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ nhân chiếc VF 3 ở Hà Nội, cho biết quyết định mua xe điện cho vợ do mạng lưới trạm sạc phủ sóng rộng rãi, việc di chuyển trong thành phố không bị giới hạn.

“Tôi không lo lắng điều gì khi mua VF 3 cho vợ. Bây giờ trạm sạc có mặt ở khắp nơi, đi đâu cũng dễ dàng”, anh chia sẻ. Theo anh, hiện nay người dùng xem việc sạc pin xe điện như một phần quen thuộc trong sinh hoạt, tương tự thói quen đổ xăng trước đây. Thậm chí, theo nhiều người dùng, chủ xe điện VinFast hưởng lợi hơn chủ xe xăng khi đang được miễn phí 100% chi phí sạc xe từ nay đến hết tháng 6/2027.

Sự mở rộng nhanh chóng của mạng lưới trạm sạc V-Green không chỉ mang lại tiện ích cho người dùng, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại đô thị lớn như Hà Nội, đặc biệt khi các phương tiện ôtô, xe máy phát thải dần bị hạn chế.