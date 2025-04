Vạn Hạnh Mall đã rào lưới sau 3 vụ rơi lầu tử vong

Ngày 28/4, trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (quận 10, TP.HCM) thông báo đã hoàn tất việc thi công lưới rào ở khu vực khoảng không thông tầng.

Đây là động thái mới nhất được tiến hành sau vụ rơi lầu cao tử vong thứ 3 xảy ra tại địa điểm này kể từ tháng 3. Trước đó, bài đăng vào ngày 26/4 của Vạn Hạnh Mall liên quan đến những thay đổi để đảm bảo an toàn cho khách hàng thu hút 318.000 lượt tương tác, 15.000 chia sẻ và 18.000 bình luận.

"Chúng tôi đã đọc hết những lời chia sẻ, những lời động viên của toàn thể quý khách hàng, các thương hiệu, nhãn hàng. Vạn Hạnh Mall xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tình cảm vô cùng thân thương, vô cùng trân quý mà quý vị đã dành cho tập thể hơn 1.000 CBCNV (cán bộ công nhân viên) cũng như các thương hiệu đồng hành tại mall", bài đăng mới nhất bày tỏ.

Hình ảnh về phương án lưới an toàn được Vạn Hạnh Mall công bố. Ảnh: Vạn Hạnh Mall/Facebook.

Vạn Hạnh Mall cũng cho hay lưới rào ở khu vực khoảng không thông tầng mới chỉ là phương án khẩn cấp, tạm thời. Đội ngũ quản lý sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để cải thiện mỹ quan lâu dài, giúp nơi đây đẹp và sinh động hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhiều biện pháp an toán đã được tiến hành kể từ vụ rơi lầu tử vong thứ 2 xảy ra, gồm: nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can (từ 1,4 m lên 1,7 m); tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng; tăng số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực nhằm tăng tính an toàn.

Dưới các bài đăng, dân mạng và khách hàng đồng loạt bày tỏ cảm xúc yêu quý, chia sẻ đối với Vạn Hạnh Mall.

"Vì tất cả những lần cố gắng, vì những ngày không dễ dàng mà vẫn mỉm cười phục vụ khách hàng, bạn xứng đáng được yêu thương! Cảm ơn Vạn Hạnh Mall đã luôn chọn cách tiến về phía trước", "Tui hay tới đây lắm, từ nay chắc chắn sẽ đến để ủng hộ nhiều hơn", "Dịp lễ vào TP.HCM, mình sẽ ghé đây chơi", nhiều bình luận bày tỏ.

3 vụ rơi lầu tử vong tại trung tâm thương mại nổi tiếng của TP.HCM kể từ tháng 3 đã khiến dư luận bàng hoàng.

Vụ việc mới nhất xảy ra vào sáng 26/4, khi nam thanh niên rơi từ lầu 7, nằm trong gian hàng quần áo tại trung tâm thương mại, tử vong. Công an phường 12, quận 10 đang phối hợp với các bên liên quan điều tra nguyên nhân. Nạn nhân sinh năm 2002, thường trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, ngày 17/3, một thiếu niên (sinh năm 2010, ngụ quận 3) được xác định rơi từ tầng 7 trung tâm thương mại này và tử vong tại chỗ. Đến ngày 9/4, một người khoảng 30 tuổi tử vong tại chỗ sau khi rơi từ tầng cao tại cùng địa điểm.