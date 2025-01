Váy áo 90 USD bằng 'xốp bọc hàng'

Thương hiệu thời trang ZNWR (Belarus) gây chú ý với loạt thiết kế từ màng xốp bong bóng. Với mức giá 90 USD, sản phẩm này hiện nhận không ít ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Một thương hiệu thời trang được mệnh danh là "Balenciaga của Belarus" đã gây sốt với loạt trang phục làm từ màng xốp bong bóng. Ảnh: @znwr.store/IG.

Thương hiệu ZNWR đến từ Belarus gần đây đã thu hút sự chú ý khi ra mắt bộ sưu tập váy và áo khoác độc đáo, được làm hoàn toàn từ màng xốp bong bóng trong suốt (bubble wrap).

Các thiết kế này được quảng bá như một lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn nổi bật trong đêm giao thừa, khi mọi người thường diện những chiếc váy và áo nhung, satin truyền thống.

Mặc dù bộ sưu tập này đã thu hút hơn 338.000 người theo dõi trên mạng xã hội, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ khách hàng nào chia sẻ hình ảnh của mình khi diện sản phẩm.

Thương hiệu ZNWR chia sẻ rằng các trang phục này được thiết kế dựa trên nguyên tắc "Less is more" (tạm dịch: Càng ít càng tốt), với mục tiêu mang đến sự tinh giản nhưng vẫn giữ được tính thời trang độc đáo, SCMP đưa tin.

Thương hiệu cho biết trang phục màng xốp bong bóng của họ dựa trên nguyên tắc "Less is more". Ảnh: @znwr.store/IG.

Tên thương hiệu ZNWR được lấy cảm hứng từ chữ “Zen” (Thiền) trong tiếng Nhật, phản ánh sự tĩnh lặng và tối giản trong các thiết kế của họ. Trong một video quảng cáo, hai người mẫu của ZNWR đã tạo dáng trên mặt nước hồ bơi, mặc trang phục làm từ màng xốp bong bóng, thể hiện triết lý thiết kế "to be real, visible, transparent and sincere" (tạm dịch: sống thật, rõ ràng, minh bạch và chân thành).

Các sản phẩm của ZNWR có giá 280 BYR (khoảng 90 USD ) cho váy và 380 BYR (khoảng 116 USD ) cho áo khoác. Tuy nhiên, chỉ có tổng cộng 20 chiếc được sản xuất.

Chất liệu chính của sản phẩm là polyethylene, với ưu điểm dễ dàng vệ sinh nhưng lại không phù hợp với khí hậu nóng vì dễ gây đổ mồ hôi.

Nhà thiết kế chia sẻ rằng bộ sưu tập này muốn nhấn mạnh sự "mong manh" của người đàn ông và tính "bảo vệ" mà trang phục mang lại.

Hai thiết kế túi rác và vòng tay băng dính của Balenciaga từng gây bão vì sự độc đáo, lạ mắt. Ảnh: Balenciaga và GLOSS/TikTok.

Ngay khi sản phẩm của ZNWR ra mắt, chúng lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Một người dùng đã hài hước nhận xét rằng chiếc váy này "do Balenciaga thiết kế", bởi sự tương đồng với những mẫu thiết kế kỳ lạ của thương hiệu nổi tiếng đến từ Tây Ban Nha này, như chiếc túi rác trị giá 1.800 USD hay chiếc vòng tay băng dính có giá lên tới 3.300 USD .

Tuy nhiên, không phải ai cũng tán thưởng các thiết kế của ZNWR. Một số người phản đối việc sử dụng màng xốp bong bóng, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng toàn cầu đang chuyển sang sử dụng bao bì giấy thân thiện với môi trường.

Mặc dù vậy, vẫn có không ít người khen ngợi sự sáng tạo trong thiết kế của ZNWR, cho rằng đây là một bước đi táo bạo và đầy mới mẻ trong ngành công nghiệp thời trang.