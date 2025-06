'Vẻ đẹp nguy hiểm' của anh em Gallagher được rao bán gần 2 triệu USD

Hai anh em Liam và Noel Gallagher, những gương mặt biểu tượng của phong trào Britpop (trào lưu văn hóa huyền thoại với thanh niên Anh những năm 1990) và ban nhạc Oasis, xuất hiện khác lạ trong bức chân dung do họa sĩ Elizabeth Peyton thực hiện. Không còn là những “kẻ nổi loạn” trên sân khấu, họ hiện lên trầm tĩnh, mong manh, gần như dịu dàng một cách bất ngờ.

Được vẽ năm 1996, khi ban nhạc rock xứ sương mù Oasis đang ở đỉnh cao danh vọng, bức chân dung này không hô hào âm thanh, không kể về những màn ném ghế hay gắt gỏng công khai. Tác phẩm chỉ lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc hai gương mặt sát gần nhau với ánh nhìn ẩn chứa điều gì đó giữa thương và ghét, giữa máu mủ và khoảng cách.

“Dù họ khoác vai nhau, bạn vẫn cảm nhận được một thứ gì đó không yên. Một sự căng nhẹ, như sợi dây vô hình kéo giãn giữa hai cực tính. Giờ đây, khi nhìn lại, điều này như báo trước một tín hiệu gì đó, một vết nứt sẽ lớn dần theo năm tháng", Antonia Gardner, chuyên gia của Sotheby’s chia sẻ với The Guardian.

Cũng theo Gardner, Peyton luôn có xu hướng “làm dịu” các ngôi sao nam đầy nam tính. Trong tranh, Liam và Noel hiện lên với đôi môi đỏ, má hồng phớt, sống mũi thanh tú, không còn là hai kẻ gầm gừ trên sân khấu mà là hai con người thật sự, đang sống trong một phút giây đầy xúc cảm.

Năm 1996 cũng là dấu mốc rực rỡ của Oasis, khi họ biểu diễn tại công viên Knebworth trước hơn 500.000 khán giả, một sự kiện được xem là đỉnh cao của làn sóng Britpop.

Gần ba thập kỷ sau, Oasis đang chuẩn bị tái hợp trong chuỗi concert tại Anh và Ireland vào năm 2025. Dù từng có thời gian “không đội trời chung”, hai anh em nhà Gallagher đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi thông báo tái ngộ. Ước tính hơn 14 triệu người đã cố gắng mua vé, con số vượt xa khả năng cung ứng, cho thấy sức nóng chưa bao giờ nguội lạnh của hai anh em đến từ Manchester.

Giá vé cho tour diễn 2025 cao hơn nhiều so với mức 22,5 bảng tại Knebworth trước đây. Một số vé bị đội giá lên hơn 350 bảng, gây tranh cãi về chính sách giá động (dynamic pricing).

Dự kiến, màn tái hợp của Oasis sẽ trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử âm nhạc Anh, với tổng chi tiêu của người hâm mộ bao gồm vé, khách sạn, ẩm thực, trang phục và vật phẩm lưu niệm có thể vượt mốc 1 tỷ bảng.

Gardner cho rằng thời điểm đấu giá lần này rất lý tưởng: “Bức họa như được trở lại đúng lúc, khép lại một vòng tròn đầy cảm xúc”.

Về phía Elizabeth Peyton, bà được xem là một trong những họa sĩ có ảnh hưởng lớn nhất thập niên 1990, nổi tiếng với chân dung các huyền thoại âm nhạc như John Lennon, Keith Richards và Kurt Cobain. Một trong bốn bức vẽ anh em Gallagher hiện thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco. Riêng một bức chân dung Liam Gallagher từng được bán với giá kỷ lục 4,1 triệu USD hồi tháng 11/2024.

Tác phẩm lần này sẽ chính thức được đưa lên sàn Sotheby’s tại London trong phiên đấu giá vào ngày 25/6 tới với mức định giá lên đến 1,5 triệu bảng Anh (tương đương gần 2 triệu USD ).

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.