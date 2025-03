Vì sao Elon Musk luôn mặc áo thun khi gặp Tổng thống Donald Trump?

Trong tuần qua, Elon Musk đột nhiên mặc vest và thắt cà vạt khi diện kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng liệu đây có phải phong cách mà ông muốn theo đuổi?

Elon Musk luôn mặc áo thun trong đa số lần bước vào Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Tuần trước, Karoline Leavitt, thư ký Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhận được một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản về quy định trang phục tại Nhà Trắng.

Một phóng viên nhắc đến việc một số quan chức trong chính quyền Trump tỏ ra khó chịu khi Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, không mặc vest khi đến Phòng Bầu dục. Tuy nhiên, phóng viên này cũng đặt vấn đề: "Elon Musk cũng chưa bao giờ mặc vest khi vào đây. Vậy quy tắc trang phục ở Nhà Trắng là gì?".

Thực chất, đây không chỉ là vấn đề quần áo mà là câu chuyện về quyền lực.

Cuộc chiến giữa áo thun và vest



Elon Musk thường xuyên mặc áo thun đơn giản, ngay cả khi gặp ổng thống. Trong khi hầu hết quan chức khác phải diện vest chỉnh tề, ông lại thoải mái với phong cách cá nhân.

Đó là cách Musk thể hiện sức mạnh của mình khi không cần tuân theo quy tắc như những người khác.

Vậy nên, khi ông trùm công nghệ bất ngờ xuất hiện trong bộ vest và cà vạt 2 lần trong tuần qua, nhiều người bắt đầu tự hỏi: Phải chăng những quy tắc cũ của Washington, đặc biệt là quy tắc về thời trang và nghi thức, cuối cùng cũng có thể áp dụng với Musk?

Thật kỳ lạ, khi Musk mặc vest, trông ông giống như bị giáng chức, New York Times bình luận.

Elon Musk mặc vest, thắc cà vạt trong phiên họp chung của Quốc hội Mỹ vào tuần trước. Ảnh: Kenny Holston/New York Times.

Dù Elon Musk và Tổng thống Trump vẫn có mối quan hệ tốt, chính ông Trump còn khoe trên mạng xã hội rằng ông vừa mua một chiếc Tesla, nhưng có vẻ như tình thế đang thay đổi.

Các bộ trưởng trong nội các bắt đầu phản ứng với Musk. Ngay cả Tổng thống Trump cũng nói rằng ông cần dùng "dao mổ" thay vì "rìu" khi cắt giảm ngân sách chính phủ. Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở Quốc hội bắt đầu lo ngại về ông.

Bà Karoline Leavitt tiết lộ rằng khi Musk mặc vest trong bài phát biểu của tổng thống trước Quốc hội: "Tôi nghĩ ông Trump rất thích điều đó".

2 ngày sau, Musk lại diện vest trong cuộc họp nội các lần hai.

Với Donald Trump, vest không chỉ là quần áo, mà là biểu tượng. Cha của ông, một nhà phát triển bất động sản, luôn mặc vest mỗi ngày, kể cả khi đến công trường. Trump cũng làm vậy và giờ đây, 3 người con trai của ông đều mặc vest và thắt cà vạt.

Ngược lại, Elon Musk là người của Thung lũng Silicon, nơi khởi xướng một cuộc cách mạng về cách ăn mặc trong giới quyền lực. Những ông chủ trẻ ở đó không mặc vest để thể hiện họ thuộc về một tầng lớp tinh hoa mới. Họ là những người sẵn sàng lật đổ thế hệ cũ. Đó là cuộc chiến giữa áo thun và vest.

Nhưng Washington vẫn là nơi mà vest và cà vạt chưa bao giờ lỗi thời. Chính vì thế, hình ảnh Musk mặc vest khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi lẽ, ông đang khoác lên mình bộ trang phục của các quan chức mà ông từng muốn thay thế, những người mặc vest xám đầy cứng nhắc của bộ máy hành chính.

Liệu Trump có hài lòng?

"Có lẽ ông ấy cảm thấy mình ăn mặc chưa đủ trang trọng", Roger Stone, một đồng minh lâu năm của Donald Trump, nhận xét. Ông từng bị kết án 7 tội danh nhưng được Tổng thống Trump ân xá vào năm 2020.

Là một người đam mê thời trang, ông Stone từng viết cuốn sách Stone’s Rules: How to Win at Politics, Business, and Style (tạm dịch: Quy tắc của Stone: Cách chiến thắng trong chính trị, kinh doanh và phong cách). Một trong những nguyên tắc của ông là: "Nếu đang làm việc trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh hay nghề nghiệp nào, bạn sẽ có cơ hội thành công cao hơn rất nhiều nếu ăn mặc chỉn chu thay vì xuề xòa".

Stone cho biết ông thích việc Elon Musk mặc vest: "Ông ấy trông rất tuyệt". Nhưng ông cũng không tin rằng Musk sẽ biến vest thành phong cách hàng ngày.

"Đó không phải là phong cách của ông ấy", Stone khẳng định.

Vậy liệu Tổng thống Trump có khó chịu với cách ăn mặc của Musk không? "Tôi không thể đoán được", Stone trả lời một cách cẩn trọng.

Thực ra, rất khó tin rằng ông Trump - một người cực kỳ coi trọng trang phục - lại hoàn toàn chấp nhận phong cách của Musk.

Ông Trump và Elon Musk ngồi chung với nhau trong buổi phỏng vấn với Fox News. Ảnh: Fox News.

Tổng thống Trump gần như luôn xuất hiện trong bộ vest cao cấp của thương hiệu Brioni, trừ khi ông đang chơi golf. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông từng nổi giận với thư ký báo chí Sean Spicer chỉ vì bộ vest mà anh ta mặc.

Trước đây, Trump thậm chí còn có một dòng vest riêng (được bán tại công ty thời trang Macy’s).

Trong một cuốn sách, ông từng viết: "Cách chúng ta ăn mặc nói lên rất nhiều điều về bản thân, trước cả khi chúng ta cất lời. Với tôi, ăn mặc thành công có nghĩa là hiểu được môi trường xung quanh, nắm rõ văn hóa và thể hiện sự tôn trọng với nó".

Vậy làm sao một người có quan điểm như vậy lại để một trong những nhân vật quyền lực nhất dưới trướng mình ăn mặc như một thanh niên nổi loạn trong trung tâm thương mại, ngay tại nơi làm việc quan trọng nhất thế giới?

Tháng trước, dường như có một khoảnh khắc hiếm hoi khi Trump tỏ ra khó chịu với phong cách của Musk.

Khi cả hai ngồi cạnh nhau trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, mỗi người đều mặc "đồng phục" của riêng mình. Trong khi Trump khoác lên mình bộ vest sang trọng, Musk lại trong chiếc áo thun giản dị.

Dù vậy, Trump vẫn lên tiếng bảo vệ Musk: "Ông ấy có những người cực kỳ thông minh làm việc cho mình".

Nhưng sau đó, ông lại nói thêm với chút băn khoăn: "Những người đó thậm chí còn ăn mặc tệ hơn cả Musk. Nhìn họ, bạn sẽ không thể đoán được họ có chỉ số IQ lên đến 180".