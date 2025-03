Giải mã cái tên độc lạ Elon Musk đặt cho đứa con thứ 14

Elon Musk đã xác nhận đứa con thứ 14 của mình, Seldon Lycurgus, với giám đốc điều hành của Neuralink là Shivon Zilis.

Elon Musk và con trai X. Ảnh: Elon Musk/X.

Hôm 28/2, CEO Neuralink, Shivon Zilis, thông báo trên X rằng bà đã chào đón đứa con thứ 4 với tỷ phú Elon Musk - một cậu con trai tên là Seldon Lycurgus, là đứa con thứ 14 của Musk cho đến nay.

Zilis cho biết bà đã "thảo luận với Elon" và đưa ra thông báo này để ăn mừng sinh nhật con gái út Arcadia. Musk dường như xác nhận điều này bằng biểu tượng cảm xúc trái tim bên dưới bài đăng.

"Nhân ngày sinh nhật tuyệt vời của Arcadia, chúng tôi cảm thấy tốt hơn là cũng nên chia sẻ trực tiếp về cậu con trai tuyệt vời và đáng kinh ngạc của chúng tôi, Seldon Lycurgus", Zilis viết, đồng thời nói thêm.

Cái tên Seldon có thể ám chỉ đến nhân vật hư cấu Hari Seldon trong loạt sách khoa học viễn tưởng Foundation của nhà hóa sinh và tiểu thuyết gia Isaac Asimov. Seldon được ca ngợi là một nhà toán học và nhà tiên tri đã phát triển "lịch sử tâm lý", được sử dụng để dự đoán và định hình tương lai của nền văn minh, The Economic Times đưa tin. Bộ phim truyền hình Foundation của Apple TV+ dựa trên loạt sách này.

Shivon Zilis thông báo về đứa con thứ 4 với Elon Musk. Ảnh: Shivon Zilis/X.

Còn Lycurgus nhắc đến một nhà lập pháp huyền thoại người Hy Lạp cùng tên, người được coi là "kiến ​​trúc sư của lối sống theo định hướng quân sự và quy tắc xã hội của Sparta", được đặt tên theo cụm từ "cuộc sống Spartan".

Lycurgus được cho là đã định hình lại hoàn toàn các hệ thống quân sự, xã hội và kinh tế của Sparta để nhấn mạnh vào kỷ luật và sức bền, Kaylynne Hoeppner đã viết như vậy trong phần giới thiệu cuốn sách Lycurgus of Sparta: The Life, Vision, and Legacy of the Legendary Lawgiver xuất bản năm 2024 .

Hơn nữa, Lycurgus được cho là đã ca ngợi việc sinh sản như một nghĩa vụ xã hội và ủng hộ niềm tin vào thuyết ưu sinh ban đầu.

"Ông tin rằng thiên chức làm mẹ là chức năng quan trọng nhất của những người phụ nữ tự do", nhà sử học Hy Lạp Xenophon đã viết trong Constitution of the Lacedaemonians. "Do đó, trước hết, ông nhấn mạnh đến việc rèn luyện thể chất cho phụ nữ không kém gì nam giới: hơn nữa, ông đã thiết lập các cuộc đua và thử thách sức mạnh cho những người phụ nữ tham gia thi đấu như nam giới, tin rằng nếu cả cha và mẹ đều khỏe mạnh, họ sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh hơn".

Mặc dù có vẻ như có một số tranh luận về việc Lycurgus là người có thật hay nhân vật hư cấu, triết lý của ông dường như phù hợp với chiến dịch đang diễn ra của DOGE. Musk và mẹ ông, Maye, cũng đã cùng nhau kêu gọi sinh sản là ưu tiên hàng đầu của xã hội, ngay cả khi việc nuôi con có thể là một vấn đề lớn với nhiều người.