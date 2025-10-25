Vì sao nửa tấn vàng lậu 'chui lọt' qua cửa khẩu vào Việt Nam?

Theo kết luận điều tra, hơn 500 kg vàng lậu được các đối tượng giấu dưới đế giày, buộc quanh bụng trót lọt mang từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Trong vụ án buôn lậu hàng trăm kilogram vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định vàng đã được đưa "lén lút" qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Cụ thể, "Bà Béo" (người Trung Quốc, chưa rõ danh tính) đã thuê Vàng Thị Phượng (25 tuổi, ở Lào Cai) vận chuyển gần 1 tạ vàng từ Trung Quốc vào Lào Cai, để bán cho Trần Thị Hoàn (40 tuổi, người điều hành hoạt động Công ty vàng bạc đá quý Hoàn Huế).

Để che giấu, tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng, Bà Béo hướng dẫn Phượng giấu vàng vào trong giày, mỗi bên 1 thỏi, tương đương 1 kg. Tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, do biết lực lượng chức năng không kiểm tra người và không yêu cầu cởi giày nên Phượng chỉ đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu và chọn cổng an ninh không có máy soi chiếu để đi qua.

Khi đi qua cửa khẩu, Phượng gọi điện liên hệ nhân viên hoăc người thân của Trần Thị Hoàn thông báo thời gian, địa điểm giao vàng. Phượng vào nhà vệ sinh của bãi gửi xe gần cửa khẩu, lấy vàng trong giày ra, cất vào trong túi xách.

Khi đến trụ sở Công ty vàng bạc đá quý Hoàn Huế, Phượng thường đi vào cửa sau, lấy vàng từ trong giày hoặc trong túi xách giao cho các nhân viên của Hoàn.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, từ 17/9 đến 27/11/2024, Hoàn đã thoả thuận với Bà Béo mua bán, vận chuyển trót lọt hơn 97kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, trị giá hơn 208 tỷ đồng .

Các bị can trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, ngoài mua vàng lậu từ Bà Béo, Hoàn còn mua vàng trái phép từ Phạm Tuấn Hải.

Cụ thể, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Hoàn thoả thuận với Hải mua vàng tại Trung Quốc, vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời. Để có nguồn vàng, Hải mua lại từ một người Trung Quốc tên Châu (không rõ danh tính).

Thời gian đầu, theo thỏa thuận giữa Châu và Hải, Châu thuê một số người Trung Quốc giấu vàng trong túi áo, túi buộc quanh bụng... vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hải tại nhà riêng.

Sau đó, Hoàn giao Lương Thị Bích Hà (nhân viên Hoàn Huế) đến lấy. Sau nhiều chuyến trót lọt, Hải thống nhất với Hoàn khi có vàng cần giao, Hải báo trước thời gian vận chuyển để Hoàn nắm, rồi "cửu vạn" mang thẳng vàng đến trụ sở Công ty Hoàn Huế, không cần trung gian ở nhà Hải.

Tuy nhiên, lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, Hoàn lại yêu cầu "trung chuyển" vàng tại một địa điểm là quán bi-a của bạn Hoàn (ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Đến tháng 11/2024, do Hoàn khó khăn trong tài chính, chậm thanh toán, Hải và Hoàn thống nhất rằng Hải sẽ cùng nhân viên Hoàn Huế trực tiếp đi giao vàng cho khách ở Hà Nội. Hải cũng trực tiếp thu tiền bán vàng.

Với các phương thức nêu trên, Hải đã nhập lậu, bán cho Hoàn 424kg vàng, trị giá hơn 943 tỷ đồng . Ngoài ra, ngày 23/11/2024, Hoàn giúp Hải bán 25kg vàng (trị giá hơn 56 tỷ đồng ) cho các khách hàng của Hoàn tại TP Hà Nội.

Như vậy, hơn 520kg vàng lậu đã dễ dàng "qua mặt" lực lượng an ninh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Theo kết luận điều tra, Bộ Công an đã xem xét trách nhiệm của các cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai. Đối với cán bộ Hải quan Lào Cai, cơ quan điều tra xác định quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, các cán bộ chỉ thực hiện quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan.

"Thực tế, người xuất nhập cảnh qua khu vực của cửa khẩu quốc tế Lào Cai làm thủ tục hải quan đối với hành lý mang theo hoặc hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới quy định.

Trường hợp người không có hành lý và hàng hóa thì không phải làm thủ tục hải quan. Trường hợp có căn cứ xác định người xuất nhập cảnh có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thì thực hiện việc khám người theo quy định của pháp luật", kết luận điều tra nêu.

Theo cơ quan điều tra, tại địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hành lý hàng hóa của người xuất nhập cảnh, cơ quan hải quan không được trang bị thiết bị soi chiếu người.

Đối với cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, theo kết luận, tại vị trí xuất cảnh, nhập cảnh thuộc luồng dành cho cư dân biên giới, hiện nay chưa được trang bị cổng an ninh, máy soi hành lý, hàng hóa nên cán bộ biên phòng chỉ kiểm tra, giám sát người xuất cảnh bằng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định. Đối với hàng hóa, hành lý của người xuất nhập cảnh tại lối cư dân biên giới, bộ đội biên phòng phối hợp với hải quan cửa khẩu kiểm tra.

Cũng theo kết luận điều tra, các bị can và đối tượng liên quan đều khai họ lợi dụng là cư dân biên giới, thường xuyên xuất, nhập cảnh, đã cất giấu vàng vào trong người hoặc trong giày để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các bị can cũng khai không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho các cán bộ biên phòng hay hải quan tỉnh Lào Cai để vận chuyển vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam. Do đó, cơ quan điều tra đến nay chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai.