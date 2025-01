Vị trí ngồi giúp tránh say xe

Say tàu xe gây khó chịu cho những người gặp phải mỗi lần di chuyển. Tuy nhiên, việc thay đổi chỗ ngồi có thể ngăn ngừa hoặc làm giảm tình trạng phiền toái này.

Chọn sai vị trí ngồi có thể khiến bạn dễ bị say xe hơn. Ảnh minh họa: Medlineplus.

Những chuyến đi dài mệt mỏi có thể càng tồi tệ hơn bởi cảm giác say xe khó tránh khỏi. Vậy tại sao có người bị mệt mỏi, say xe quá mức nhưng nhiều người khác lại không, thậm chí còn đọc báo, xem điện thoại trên xe? Và làm để giảm tối thiểu tình trạng say xe?

Nguyên nhân gây say xe

Theo Business Insider, say tàu xe xảy ra khi não bộ không thể hiểu thông tin được gửi từ cơ thể, mắt và tai. Khi bạn đang ngồi trên ôtô hoặc tàu hỏa, các tín hiệu từ mắt và tai trong cho cơ thể bạn biết rằng nó đang tiến về phía trước.

Nhưng vì bạn đang ngồi, các cơ và khớp gửi tín hiệu rằng bạn không di chuyển. Xung đột giữa các tín hiệu này là nguyên nhân gây ra chứng say tàu xe. Các triệu chứng phổ biến bao gồm buồn nôn đột ngột, đổ mồ hôi lạnh, chóng mặt và nôn.

Cách chọn vị trí ngồi tránh say xe

Theo India Times, khả năng dự đoán chuyển động của phương tiện giao thông của bộ não đóng vai trò lớn trong việc bạn có cảm thấy buồn nôn khi di chuyển hay không. Điều này có nghĩa là những chỗ ngồi có tầm nhìn rất quan trọng đối với những người dễ bị phản ứng khó chịu.

Hạn chế việc di chuyển, lắc lư cũng giúp giảm thiểu tình trạng say xe nên chỗ ngồi tốt nhất trên ôtô dành cho hành khách dễ bị say tàu xe là ghế hành khách phía trước. Điều này là do bạn có tầm nhìn rõ ràng về con đường phía trước, giúp bộ não chuẩn bị cho bất kỳ khúc cua hoặc đoạn dừng nào trên đường.

Bạn cần tránh băng ghế sau vì kể cả có cửa sổ, việc nhìn nghiêng ra ngoài xe sẽ không giúp ích được gì.

Nhìn vào một điểm cố định trên con đường ngay trước mặt bạn, chẳng hạn đường chân trời, có thể giảm thiểu các triệu chứng. Nó giữ cho tai trong và sự cân bằng được đồng bộ hóa với thông tin mà mắt gửi đến não, giúp bạn không bị choáng váng.

Say xe là ác mộng của rất nhiều người, đặc biệt khi đi xe đường dài. Ảnh minh họa: Wonderopolis.

Thực phẩm không thể thiếu cho người bị say xe

Nếu không chọn lựa được chỗ ngồi như ý muốn, bạn thể mang theo một số thực phẩm để giảm các triệu chứng khó chịu:

- Gừng tươi: Theo Live Strong, gừng có tác dụng làm dịu các giác quan, tạo cho bạn tâm trạng thoải mái, bình tĩnh khi di chuyển trên các phương tiện giao thông.

- Bánh mì: Khi ăn bánh mì, tuyến tụy sẽ tiết ra trypsin. Men này trao đổi chất với axit amin trong bánh mì có tác dụng trấn tĩnh thần kinh. Ngoài ra, ngửi một mẩu bánh mì có thể giúp giảm bớt mùi tàu xe, giảm cảm giác say xe.

- Chanh: Uống nước cốt chanh hoặc ngậm một miếng chanh có thể giúp bạn giảm được các triệu chứng say tàu xe.

- Nước ấm: Uống khoảng một lít nước ấm trước khi lên xe sẽ giảm cảm giác buồn nôn cho những người hay bị say tàu xe.

- Bánh quy giòn: Các loại bánh quy giòn, đặc biệt là bánh quy mặn, có tác dụng hấp thu axit trong dạ dày nên có thể giúp ngăn ngừa hiệu quả các triệu chứng say xe. Bạn hãy ăn từ từ 2-3 cái bánh khi thấy say xe.

- Trái cây sấy: Trong trường hợp bạn đang bị say tàu xe, ăn trái cây khô sẽ làm dịu thần kinh, giúp bạn bình tĩnh hơn.

- Táo xanh: Ăn táo khi đang ngồi trên xe hoặc uống nước ép táo trước khi lên xe sẽ giúp bạn tỉnh táo. Chất pectin trong táo xanh có tác dụng trung hòa axit dạ dày và giảm chóng mặt, buồn nôn.