Cảnh cờ đỏ sao vàng giữa đồng lúa đang 'hot' nhất Pù Luông
Trong chuyến du lịch Pù Luông cùng bạn bè ngày 10/8, du khách Linh Giang (Bắc Ninh) quay lại khung cảnh cờ đỏ sao vàng xuất hiện dọc cung đường chữ S ở bản Đôn.
Trường Sơn chọn bỏ phố về quê, 89 ngày lang thang khắp Việt Nam trên chiếc xe máy, để nhận về một chuyến đi để đời của thanh xuân.
Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) hoàn thành phần thô, dự kiến lên đèn vào giữa tháng 8. Công trình điểm nhấn tại quảng trường Thùy Vân tái hiện lịch sử của địa phương thông qua 3 ngôi làng Tam.
Cô gái "thị phạm" cách băng qua đường giữa dòng xe máy ken đặc ở trung tâm TP HCM bất ngờ gây bão toàn cầu.
Quán cà phê mới mở 10 ngày ở bản Lao Chải (Sa Pa) hút khách nhờ view nhìn thẳng ra ruộng lúa bậc thang "tuyệt đối điện ảnh".
Cơ quan chức năng cho biết 2 sà lan chở pháo hoa phục vụ lễ hội mùa hè gần Tokyo đã bốc cháy, buộc 5 công nhân phải nhảy xuống biển để thoát thân.
Đoạn video quảng cáo của Jet2 Holiday gây sốt toàn cầu mùa hè năm nay, thực chất được phát hành vào tháng 1/2024, đến nay đạt hơn 4 triệu lượt xem.
Phát hiện của CONICET ở vùng biển sâu đã tạo nên làn sóng meme trên mạng xã hội vì hình dáng hài hước của loài sinh vật, nhưng ẩn sau đó là một khám phá khoa học có ý nghĩa sinh học quan trọng.
Thử một ngụm từ bát canh chua cá, Jung Il Woo thốt lên: "Ngon quá". Dù đã ăn nhiều món, nam diễn viên Hàn Quốc không thôi bất ngờ vì sự đa dạng của ẩm thực Việt.
Thành Nam, chủ cơ sở du lịch Thong Dong Retreat ở Tà Xùa (Sơn La), ghi lại mưa sao băng kép hiếm gặp đêm 29, rạng sáng 30/7, khi Delta Aquariids và Alpha Capricornids xuất hiện giữa dải ngân hà.
Hàng trăm con sư tử biển Steller cố gắng thoát thân khi sóng thần ập vào bờ biển ở đảo Antsiferov (Nga) ngày 30/7. Một số con chạy lên vùng đất cao hơn, số khác chọn nhảy xuống biển.