Việc làm AI hot nhất 2023 đã ‘tuyệt chủng’

Kỹ sư prompt, với nhiệm vụ tạo ra những câu hỏi hoàn hảo dành cho các chatbot AI, từng là một trong những việc làm AI hấp dẫn nhất nhưng nay đã biến mất.

Hai năm trước, một kỹ sư prompt có thể nhận mức lương lên tới 200.000 USD /năm. Dù vậy, công việc này về cơ bản đã biến mất do tốc độ phát triển vũ bão của AI và bản thân các doanh nghiệp cũng tự mày mò làm chủ công nghệ, theo WSJ.

Nhiệm vụ của các kỹ sư prompt là tạo ra đầu vào hay lời nhắc hoàn hảo để các mô hình ngôn ngữ lớn đưa ra phản hồi tốt nhất. Song ngày nay, các mô hình AI đã hiểu ý định của người dùng tốt hơn và chúng có thể đặt thêm câu hỏi nếu chưa hiểu người dùng muốn gì.

Bên cạnh đó, các công ty cũng đào tạo nhân viên các bộ phận cách đặt prompt và dùng mô hình AI, vì vậy không cần đến một nhân sự chuyên trách.

Theo Jared Spataro, Giám đốc Tiếp thị AI Công sở tại Microsoft, hai năm trước, mọi người đều cho rằng kỹ sư prompt sẽ rất “hot”, nhưng hóa ra không phải.

Microsoft gần đây khảo sát 31.000 nhân viên tại 31 quốc gia về những vị trí mới mà công ty của họ cân nhắc tuyển dụng trong 12-18 tháng tới. Kỹ sư prompt đứng thứ hai từ dưới lên, trong khi những vị trí như đào tạo AI, chuyên gia dữ liệu AI và chuyên gia bảo mật AI dẫn đầu.

Spataro cho biết các mô hình ngôn ngữ lớn đã nhận biết bối cảnh tốt hơn. Chẳng hạn, trợ lý nghiên cứu AI của Microsoft sẽ hỏi thêm một số câu hỏi và tự thông báo nếu chúng không hiểu, thậm chí còn biết xin phản hồi của người dùng về câu trả lời của mình. Nói cách khác, người dùng không cần đến prompt hoàn hảo.

Trên nền tảng tuyển dụng Indeed, số bài đăng tuyển kỹ sư prompt giảm mạnh. Từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2023, vài tháng sau khi ChatGPT ra đời, lượt tìm kiếm kỹ sư prompt tăng từ 2/1.000.000 lượt lên 144/1.000.000 lượt. Hiện tại, giảm xuống còn 20-30/1.000.000.

Do thắt chặt ngân sách và kinh tế ngày càng bất ổn, các công ty thận trọng hơn khi tuyển nhân sự mới. Một số chưa bao giờ tuyển kỹ sư prompt mà thấy rằng đào tạo AI cho nhân viên là điều cần thiết hơn. Các khóa đào tạo prompt nội bộ cũng rất phổ biến. Đặt câu hỏi cho AI có thể trở thành một kỹ năng, hơn là một vị trí riêng.

