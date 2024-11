Viêm gan C có chữa khỏi được không?

Chồng tôi mới được chẩn đoán mắc viêm gan virus C cấp, hiện điều trị tại nhà. Liệu chồng tôi có thể khỏi bệnh không bác sĩ?

Chồng tôi mới được chẩn đoán mắc viêm gan virus C cấp, hiện điều trị tại nhà. Liệu chồng tôi có thể khỏi bệnh không bác sĩ?

BS Trương Ngọc Nam, khoa Bệnh lây đường máu (A4-A), Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Viêm gan virus C là bệnh truyền nhiễm do virus viêm gan C (Hepatis C Virus) gây ra.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2017, thế giới có 71 triệu người bị viêm gan virus C mạn, trong đó 14 triệu trường hợp sống ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Đây là nơi viêm gan virus là nguyên nhân hàng đầu gây không qua khỏi trong số các bệnh truyền nhiễm.

Việt Nam là nước có gánh nặng về bệnh gan đứng thứ 2 trong khu vực Tây Thái Bình Dương. Ước tính năm 2017, nước ta có 991.153 người bị nhiễm viêm gan C mạn. Trong đó, 6.638 người không qua khỏi do bệnh gan liên quan đến viêm gan C.

Virus viêm gan C chủ yếu lây truyền qua đường máu. Ví dụ, bệnh lây qua việc sử dụng chung kim tiêm, vật dụng cá nhân có máu hoặc do truyền máu chưa qua kiểm tra. Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm tiêm chích ma túy, điều trị lọc thận, ghép tạng.

Ngoài ra, bệnh còn lây qua quan hệ tình dục không an toàn và mẹ lây cho con. Đáng lo ngại là việc nhiều người nhiễm virus viêm gan C không biết mình bị bệnh, do bệnh thường diễn biến âm thầm. Điều này khiến họ vô tình trở thành nguồn lây cho cộng đồng.

Khoảng 20-50% người bệnh nhiễm virus viêm gan C cấp có thể tự khỏi, chỉ nhờ việc nghỉ ngơi và điều chỉnh chế độ ăn hợp lý. Bên cạnh đó, chúng ta có thể điều trị hỗ trợ các triệu chứng nếu cần thiết. Tuy nhiên, những trường hợp còn lại sẽ tiến triển thành viêm gan mạn tính.

Trong những thập niên gần đây, liệu pháp điều trị viêm gan virus do virus viêm gan C dựa trên các thuốc kháng virus trực tiếp đã mang lại lợi ích lớn với người bệnh. Liệu pháp kháng virus trực tiếp có tỷ lệ khỏi bệnh lên tới 95-100% nếu được tuân thủ điều trị đúng cách, thời gian điều trị được rút ngắn xuống còn 8 đến 24 tuần.