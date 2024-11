Chồng hồ sơ bệnh án dày như cuốn sách của em bé sinh non

Sau 67 ngày đêm nỗ lực, các bác sĩ đã giành lại được bệnh nhi sơ sinh từ tay của tử thần.

Cuốn hồ sơ bệnh án dày của bệnh nhi sơ sinh. Ảnh: BVCC.

Từ khi trẻ nhập viện đến lúc em được về nhà, câu chuyện về hành trình hồi phục của trẻ sơ sinh Đ.A.T. (ngụ TP Cần Thơ) vẫn khiến y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ xúc động mỗi khi nhắc đến.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh, cho biết em T. sinh non khi mới 29 tuần 3 ngày và nặng 1,3 kg tại TP.HCM.

Sau một tháng điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM, trẻ sơ sinh được xuất viện về gia đình ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau, gia đình đã đưa bé nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, trẻ đừ, môi nhợt nhạt, da khô nhăn, mắt trũng sâu, thở co kéo, bú yếu và nôn nhiều sau khi bú.

Các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và thực hiện hàng loạt xét nghiệm. Kết quả cho thấy bé mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng, như nhiễm trùng đường ruột do virus, viêm phổi, thiếu máu, nhiễm trùng huyết và mất nước nghiêm trọng.

“Tình trạng của bé nguy kịch, tiên lượng dè dặt. Việc điều trị đòi hỏi sự theo dõi sát sao và các biện pháp xử trí tích cực, phối hợp liên khoa, liên viện", bác sĩ Hà nói.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhi được chuyển vào khu vực Chăm sóc đặc biệt (NICU) để điều trị tích cực.

Hàng loạt kỹ thuật chuyên môn, cận lâm sàng chuyên sâu được thực hiện, bao gồm đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, chọc dò tủy sống và các biện pháp chuyên sâu nhằm kiểm soát tình trạng viêm màng não do vi khuẩn, rối loạn điện giải, bệnh lý võng mạc và nhiễm trùng huyết nặng.

Mỗi 15 ngày, đội ngũ y tế lại đánh giá sự tiến triển của bé. Những chuyển biến tích cực, dù nhỏ bé, đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Từ tình trạng thở co kéo, bú yếu, bé dần thở đều, môi hồng, phản xạ tốt và tiêu hóa ổn định. Cân nặng của trẻ tăng đều đặn, từ 1,3 kg lúc nhập viện lên 1,8 kg, rồi lên 2,1 kg và cuối cùng đạt 2,8 kg.

Sau 67 ngày chiến đấu kiên cường, bé T. được xuất viện với cân nặng gần 3 kg, cơ thể khỏe mạnh và cứng cáp. Ngày trẻ xuất viện, hồ sơ bệnh án đã dày như một cuốn sách.

Theo bác sĩ Hà, từ năm 2019 đến nay, bệnh viện đã điều trị thành công cho gần 4.000 trẻ sinh non dưới 38 tuần thai và 117 trẻ sinh cực non dưới 28 tuần. Trong số đó, có những trường hợp sinh non chỉ 24 tuần thai, cân nặng 620 gram.