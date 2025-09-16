Việt Nam chính thức vượt Thái Lan trong cuộc đua hút khách Trung Quốc

Việt Nam đang trở thành điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc, vượt qua Thái Lan - thị trường nhiều năm dẫn đầu khu vực.

Du khách Trung Quốc vui chơi tại TP.HCM hồi tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tháng 7, Hu Jia, 33 tuổi, cùng gia đình quyết định không chọn Thái Lan, vốn là điểm du lịch chỉ cách quê cô ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) một chuyến bay ngắn. Thay vào đó, họ dành 2 tuần khám phá Việt Nam, đi xe giường nằm từ Hà Nội vào Đà Nẵng, chi tiêu gần 3.000 USD .

"Việt Nam có sức hút riêng, tự nhiên và hoang sơ. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ quay lại", nữ du khách chia sẻ trên Bangkok Post.

Gia đình Hu nằm trong làn sóng hơn 3,5 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam từ đầu năm, góp phần đưa du lịch Việt Nam vượt Thái Lan, trở thành điểm đến hàng đầu khu vực trong cuộc đua thu hút khách đại lục.

Trong khi đó, nỗi lo về các trung tâm lừa đảo cùng vụ bắt cóc nam diễn viên Vương Tinh (Trung Quốc) hồi tháng 1 khiến lượng khách đại lục tới Thái Lan giảm khoảng 35%.

Theo China Trading Desk - đơn vị theo dõi xu hướng du lịch và chi tiêu thẻ tín dụng của khách Trung Quốc, sự dịch chuyển này có thể khiến Thái Lan mất khoảng 3,5 tỷ USD doanh thu, nay chảy sang Việt Nam và các nước láng giềng.

Đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong hành vi của thế hệ du khách Trung Quốc mới: nhóm trẻ, độc lập, đề cao trải nghiệm thật thay vì tour giá rẻ truyền thống.

"Với nhóm khách này, Việt Nam mang đến điều gì đó mới mẻ và chân thực hơn", ông Subramania Bhatt, Giám đốc China Trading Desk, nhận định.

Khách Việt mặc trang phục truyền thống Thái Lan chụp ảnh tại chùa Wat Arun ở Bangkok, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Du lịch Việt Nam bùng nổ

Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận gần 14 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Trung Quốc tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Malaysia cũng hưởng lợi khi lượng khách đại lục tăng 35% nhờ chính sách miễn thị thực và đồng ringgit giảm giá so với USD.

Để hút khách lưu trú lâu hơn, Quảng Ninh tổ chức lễ hội dù lượn, khinh khí cầu; Đà Nẵng phủ sóng biển hiệu tiếng Trung khắp khách sạn, quán ăn, tiệm massage. Khách sạn bổ sung nhân viên nói tiếng Trung hoặc dùng ứng dụng dịch để phục vụ.

Khác với trước Covid-19, khi tour giá rẻ chiếm ưu thế, nay hơn 40% khách Trung Quốc ra nước ngoài lần đầu là nhóm trẻ, học vấn cao, sẵn sàng chi nhiều hơn cho trải nghiệm bản địa.

"Họ không muốn bị dồn lên xe, đưa tới khách sạn, cửa hàng toàn đồ Trung Quốc rồi rời đi. Họ sẵn sàng chi nhiều hơn", ông Bhatt nói.

Phương Mỹ Chi đón ca sĩ Khả Lâu (Trung Quốc) đến TP.HCM, ngày 15/7. Ảnh: Phương Mỹ Chi.

Hava Travel tại Đà Nẵng, Nha Trang đã chuyển từ tour giá rẻ sang du lịch cao cấp, riêng tháng 8 phục vụ 2.000 khách, tăng 20% so với đầu năm.

"Khách Trung Quốc giờ chấp nhận trả giá cao hơn để có dịch vụ tốt", ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó tổng giám đốc Hava, cho biết.

Tại khách sạn Mercure Nha Trang Beach thuộc tập đoàn Accor, gần một nửa số phòng thường xuyên có khách Trung Quốc. Những nhà hàng hải sản cao cấp gần casino Đà Nẵng cũng đón nhiều "đại gia" Trung Quốc tới chơi golf, ăn uống, chi tiêu hàng trăm USD cho mỗi bữa.

Nhờ đó, doanh thu bán lẻ du lịch Việt Nam tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty BMI dự báo Việt Nam sẽ đón kỷ lục 22,6 triệu lượt khách năm nay, vượt xa mốc 18 triệu của năm 2019.

Thái Lan lao đao

Trái ngược Việt Nam, tình hình du lịch Thái Lan lại ảm đạm. 8 tháng đầu năm, số ghế bay một chiều từ Trung Quốc tới Thái Lan giảm hơn 11% xuống còn 5,1 triệu. Dù vẫn là thị trường lớn nhất, khách Trung Quốc giảm khiến tổng khách quốc tế vào Thái Lan sụt 7%, bất chấp tăng trưởng mạnh từ châu Âu và Mỹ.

Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn dự báo doanh thu khách sạn Thái Lan năm 2025 giảm 4,5%, công suất phòng giảm theo.

Vụ việc diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị dụ sang Thái Lan rồi đưa qua Myanmar bởi đường dây lừa đảo mạng tiếp tục là nỗi ám ảnh với du khách.

"Khách Trung Quốc chưa từng đến Thái Lan vẫn còn lo sợ. Chúng tôi còn nhiều thiếu sót trong việc truyền thông về nỗ lực dẹp nạn lừa đảo và tăng cường an ninh", ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, thừa nhận.

Du khách tham quan chùa Wat Arun, phố đi bộ Pattaya, trải nghiệm lễ hội khỉ tại Thái Lan. Ảnh: Reuters, Bangkok Post.

Ngoài vấn đề an toàn, Thái Lan cũng mất dần lợi thế về giá. Du khách Trung Quốc phàn nàn trên mạng xã hội về giá phòng, đồ ăn, taxi tăng cao sau dịch.

Dù vậy, ngành du lịch Thái Lan vẫn hy vọng mùa cao điểm sắp tới sẽ cứu vãn phần nào.

"Bangkok vẫn là điểm đến được du khách quay lại nhiều nhất châu Á trên Agoda. Chúng tôi cần khách Trung Quốc trở lại nhanh để vực dậy ngành công nghiệp này", ông Damien Pfirsch, Giám đốc thương mại Agoda, nhận định.