Việt Nam có bao nhiêu trường đại học công lập?

Bên cạnh các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ GD&ĐT, nước ta còn loạt trường đại học trực thuộc nhiều đơn vị chủ quản khác và cả trường do UBND địa phương quản lý.

Việt Nam có cả trăm trường đại học công lập và nhiều trường có thể bị sáp nhập trong thời gian tới. Ảnh: Duy Hiệu.

Danh sách các trường đại học công lập tại Việt Nam cụ thể như sau.

STT Tên trường STT Tên trường Đơn vị chủ quản: Bộ GD&ĐT 1 Đại học Bách khoa Hà Nội 2 Đại học Đồng Tháp 3 Đại học Kinh tế TP.HCM 4 Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) 5 Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) 6 Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) 7 Đại học Giao thông Vận tải 8 Đại Học Hà Nội 9 Đại học Đà Nẵng 10 Đại học Đà Lạt 11 Đại học Huế 12 Đại học Cần Thơ 13 Đại học Thái Nguyên 14 Đại Học Kiên Giang 15 Học viện Quản lý Giáo dục 16 Đại học Kinh tế Quốc dân 17 Cao đẳng Sư phạm Trung ương 18 Đại Học Kinh Tế (Đại Học Huế) 19 Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang 20 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) 21 Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM 22 Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) 23 Đại học Khoa học (Đại học Huế) 24 Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) 25 Đại Học Luật TP.HCM 26 Đại học Luật (Đại học Huế) 27 Đại học Mỏ - Địa chất 28 Đại Học Mở Hà Nội 29 Đại học Mở TP.HCM 30 Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 31 Đại học Nông lâm TP.HCM 32 Đại học Nông Lâm (Đại học Huế) 33 Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) 34 Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) 35 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) 36 Đại học Ngoại Thương 37 Đại học Nha Trang 38 Đại Học Quy Nhơn 39 Đại học Sư phạm Hà Nội 40 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 41 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 42 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 43 Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 44 Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 45 Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) 46 Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM 47 Đại học Sư phạm TP.HCM 48 Đại học Sư phạm (Đại học Huế) 49 Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) 50 Đại học Tây Bắc 51 Đại học Tây Nguyên 52 Đại học Thương mại 53 Đại học Việt Đức 54 Đại học Vinh 55 Đại học Xây dựng Hà Nội 56 Đại học Y Dược (Đại học Huế) 57 Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) 58 Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) 59 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 60 Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) 61 Viện Khoa học Giáo dục Việt nam 62 Đại học Quốc gia Hà Nội 63 Đại học Quốc gia TP.HCM 64 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 65 Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 66 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) 67 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 68 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 69 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 70 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 71 Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) 72 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 73 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 74 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 75 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 76 Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) 77 Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) 78 Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 79 Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) 80 Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) 81 Trường Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Quốc gia Hà Nội) 82 Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Đơn vị chủ quản: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 83 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh



Đơn vị chủ quản: Bộ Công thương 84 Đại học Công nghiệp Hà Nội 85 Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 86 Đại học Công nghiệp TP.HCM 87 Đại học Công nghiệp Việt - Hung 88 Đại học Công nghiệp Việt Trì 89 Đại học Công Thương TP.HCM 90 Đại học Điện lực 91 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 92 Đại học Sao Đỏ



Đơn vị chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải 93 Học viện Hàng không Việt Nam 94 Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 95 Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM 96 Đại học Hàng hải Việt Nam Đơn vị chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 97 Học viện Chính sách và Phát triển



Đơn vị chủ quản: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 98 Đại học Lao động - Xã hội 99 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 100 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định



Đơn vị chủ quản: Bộ Nội vụ 101 Đại học Nội vụ Hà Nội



Đơn vị chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 102 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 103 Đại học Lâm nghiệp 104 Đại Học Nông - Lâm Bắc Giang 105 Đại học Thủy lợi Đơn vị chủ quản: Bộ Ngoại giao 106 Học viện Ngoại giao



Đơn vị chủ quản: Bộ Tài chính 107 Học viện Tài chính 108 Đại học Tài chính - Kế toán 109 Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh 110 Đại học Tài chính - Marketing Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường 111 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 112 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Đơn vị chủ quản: Bộ Tư pháp 113 Đại học Luật Hà Nội



Đơn vị chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông 114 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông



Đơn vị chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 115 Học viện Âm nhạc Huế 116 Học viện Múa Việt Nam 117 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 118 Nhạc viện TP.HCM 119 Đại học Mỹ thuật TP.HCM 120 Đại học Mỹ thuật Việt Nam 121 Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 122 Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM 123 Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh 124 Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 125 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 126 Đại học Văn hóa Hà Nội 127 Đại học Văn hóa TP.HCM



Đơn vị chủ quản: Bộ Xây dựng 128 Đại học Kiến trúc Hà Nội 129 Đại học Kiến trúc TP.HCM 130 Đại học Xây dựng Miền Tây 131 Đại học Xây dựng Miền Trung Đơn vị chủ quản: Bộ Y tế 132 Đại học Y Dược TP.HCM 133 Đại học Dược Hà Nội 134 Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam 135 Đại học Điều dưỡng Nam Định 136 Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 137 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 138 Đại học Y Dược Cần Thơ 139 Đại học Y Dược Hải Phòng 140 Đại học Y Dược Thái Bình 141 Đại học Y Hà Nội 142 Đại học Y tế Công cộng



Đơn vị chủ quản: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 143 Học viện Báo chí và Tuyên truyền



Đơn vị chủ quản: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 144 Học viện Ngân hàng 145 Đại học Ngân hàng TP.HCM Đơn vị chủ quản: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam 146 Đại học Dầu khí Việt Nam



Đơn vị chủ quản: Tập đoàn Dệt may Việt Nam 147 Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội



Đơn vị chủ quản: Tòa án Nhân dân tối cao 148 Học viện Tòa án



Đơn vị chủ quản: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 149 Đại học Công đoàn 150 Đại học Tôn Đức Thắng Đơn vị chủ quản: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 151 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam



Đơn vị chủ quản: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 152 Học viện Phụ nữ Việt Nam



Đơn vị chủ quản: UBND các tỉnh, thành phố 153 Đại học Bạc Liêu (UBND tỉnh Bạc Liêu) 154 Đại học Thủ Dầu Một (UBND tỉnh Bình Dương cũ) 155 Đại học Đồng Nai (UBND tỉnh Đồng Nai) 156 Đại học Hà Tĩnh (UBND tỉnh Hà Tĩnh) 157 Đại học Hải Dương (UBND tỉnh Hải Dương cũ) 158 Đại học Khánh Hòa (UBND tỉnh Khánh Hòa) 159 Đại học Kinh tế Nghệ An (UBND tỉnh Nghệ An) 160 Đại học Y khoa Vinh (UBND tỉnh Nghệ An) 161 Đại học Hoa Lư (UBND tỉnh Ninh Bình) 162 Đại học Hùng Vương (UBND tỉnh Phú Thọ) 163 Đại học Phú Yên (UBND tỉnh Phú Yên cũ) 164 Đại học Quảng Bình (UBND tỉnh Quảng Bình) 165 Đại học Quảng Nam (UBND tỉnh Quảng Nam) 166 Đại học Hạ Long (UBND tỉnh Quảng Ninh) 167 Đại học Phạm Văn Đồng (UBND tỉnh Quảng Ngãi) 168 Đại học Tiền Giang (UBND tỉnh Tiền Giang cũ) 169 Đại học Tân Trào (UBND tỉnh Tuyên Quang) 170 Đại học Thái Bình (UBND tỉnh Thái Bình cũ) 171 Đại học Hồng Đức (UBND tỉnh Thanh Hóa) 172 Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (UBND tỉnh Thanh Hóa) 173 Đại học Trà Vinh (UBND tỉnh Trà Vinh cũ) 174 Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (UBND TP Cần Thơ) 175 Đại học Thủ Đô Hà Nội (UBND TP Hà Nội) 176 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (UBND TP.HCM 177 Đại học Sài Gòn (UBND TP.HCM) 178 Đại học Hải Phòng (UBND TP Hải Phòng) Đơn vị chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 179 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 180

Đơn vị chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tối cao 181 Đại học Kiểm sát Hà Nội





Mới đây, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết thời gian tới, bộ sẽ triển khai việc sắp xếp, sáp nhập và tinh gọn đầu mối đối với khoảng 140 trường đại học công lập trên cả nước.

Theo bộ trưởng, Nghị quyết số 71 của Trung ương đã xác định tinh thần chỉ đạo mang tính định hướng của Bộ Chính trị, với cái nhìn đúng đắn hơn về vị trí, vai trò của giáo dục đại học, đồng thời dành sự đầu tư tương xứng.

Mục tiêu là giúp các trường đại học phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, với định hướng rõ ràng, qua đó hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, nhất là trong những lĩnh vực quốc gia đang có nhu cầu lớn.

Về định hướng cụ thể, bộ trưởng cho biết giáo dục đại học sẽ bước vào “cuộc đại sắp xếp”, trong đó việc sáp nhập, tinh giảm có thể được chỉ định, không phụ thuộc hoàn toàn vào sự lựa chọn của các đơn vị. Việc quy hoạch mạng lưới và tinh giảm đầu mối sẽ được triển khai song song.

Bộ trưởng không nêu rõ số lượng trường sẽ cắt giảm, song khẳng định chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng là sẽ giảm “rất sâu” số đầu mối.