Việt Nam có bao nhiêu trường đại học công lập?

|
Việt Nam có cả trăm trường đại học công lập và nhiều trường có thể bị sáp nhập trong thời gian tới. Ảnh: Duy Hiệu.
Danh sách các trường đại học công lập tại Việt Nam cụ thể như sau.
|STT
|Tên trường
|STT
|Tên trường
|Đơn vị chủ quản: Bộ GD&ĐT
|1
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|2
|Đại học Đồng Tháp
|3
|Đại học Kinh tế TP.HCM
|4
|Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng)
|5
|Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng)
|6
|Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông (Đại học Thái Nguyên)
|7
|Đại học Giao thông Vận tải
|8
|Đại Học Hà Nội
|9
|Đại học Đà Nẵng
|10
|Đại học Đà Lạt
|11
|Đại học Huế
|12
|Đại học Cần Thơ
|13
|Đại học Thái Nguyên
|14
|Đại Học Kiên Giang
|15
|Học viện Quản lý Giáo dục
|16
|Đại học Kinh tế Quốc dân
|17
|Cao đẳng Sư phạm Trung ương
|18
|Đại Học Kinh Tế (Đại Học Huế)
|19
|Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang
|20
|Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)
|21
|Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM
|22
|Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên)
|23
|Đại học Khoa học (Đại học Huế)
|24
|Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên)
|25
|Đại Học Luật TP.HCM
|26
|Đại học Luật (Đại học Huế)
|27
|Đại học Mỏ - Địa chất
|28
|Đại Học Mở Hà Nội
|29
|Đại học Mở TP.HCM
|30
|Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
|31
|Đại học Nông lâm TP.HCM
|32
|Đại học Nông Lâm (Đại học Huế)
|33
|Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên)
|34
|Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế)
|35
|Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)
|36
|Đại học Ngoại Thương
|37
|Đại học Nha Trang
|38
|Đại Học Quy Nhơn
|39
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|40
|Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|41
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
|42
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|43
|Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
|44
|Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
|45
|Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)
|46
|Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM
|47
|Đại học Sư phạm TP.HCM
|48
|Đại học Sư phạm (Đại học Huế)
|49
|Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)
|50
|Đại học Tây Bắc
|51
|Đại học Tây Nguyên
|52
|Đại học Thương mại
|53
|Đại học Việt Đức
|54
|Đại học Vinh
|55
|Đại học Xây dựng Hà Nội
|56
|Đại học Y Dược (Đại học Huế)
|57
|Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên)
|58
|Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng)
|59
|Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)
|60
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)
|61
|Viện Khoa học Giáo dục Việt nam
|62
|Đại học Quốc gia Hà Nội
|63
|Đại học Quốc gia TP.HCM
|64
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
|65
|Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|66
|Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|67
|Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|68
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|69
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|70
|Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|71
|Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|72
|Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|73
|Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|74
|Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|75
|Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|76
|Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|77
|Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|78
|Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|79
|Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|80
|Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|81
|Trường Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|82
|Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|Đơn vị chủ quản: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
|83
|Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
|Đơn vị chủ quản: Bộ Công thương
|84
|Đại học Công nghiệp Hà Nội
|85
|Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
|86
|Đại học Công nghiệp TP.HCM
|87
|Đại học Công nghiệp Việt - Hung
|88
|Đại học Công nghiệp Việt Trì
|89
|Đại học Công Thương TP.HCM
|90
|Đại học Điện lực
|91
|Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
|92
|Đại học Sao Đỏ
|Đơn vị chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
|93
|Học viện Hàng không Việt Nam
|94
|Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
|95
|Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM
|96
|Đại học Hàng hải Việt Nam
|Đơn vị chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
|97
|Học viện Chính sách và Phát triển
|Đơn vị chủ quản: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
|98
|Đại học Lao động - Xã hội
|99
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
|100
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
|Đơn vị chủ quản: Bộ Nội vụ
|101
|Đại học Nội vụ Hà Nội
|Đơn vị chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
|102
|Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|103
|Đại học Lâm nghiệp
|104
|Đại Học Nông - Lâm Bắc Giang
|105
|Đại học Thủy lợi
|Đơn vị chủ quản: Bộ Ngoại giao
|106
|Học viện Ngoại giao
|Đơn vị chủ quản: Bộ Tài chính
|107
|Học viện Tài chính
|108
|Đại học Tài chính - Kế toán
|109
|Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
|110
|Đại học Tài chính - Marketing
|Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
|111
|Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
|112
|Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
|Đơn vị chủ quản: Bộ Tư pháp
|113
|Đại học Luật Hà Nội
|Đơn vị chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông
|114
|Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|Đơn vị chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
|115
|Học viện Âm nhạc Huế
|116
|Học viện Múa Việt Nam
|117
|Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
|118
|Nhạc viện TP.HCM
|119
|Đại học Mỹ thuật TP.HCM
|120
|Đại học Mỹ thuật Việt Nam
|121
|Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội
|122
|Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM
|123
|Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
|124
|Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
|125
|Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM
|126
|Đại học Văn hóa Hà Nội
|127
|Đại học Văn hóa TP.HCM
|Đơn vị chủ quản: Bộ Xây dựng
|128
|Đại học Kiến trúc Hà Nội
|129
|Đại học Kiến trúc TP.HCM
|130
|Đại học Xây dựng Miền Tây
|131
|Đại học Xây dựng Miền Trung
|Đơn vị chủ quản: Bộ Y tế
|132
|Đại học Y Dược TP.HCM
|133
|Đại học Dược Hà Nội
|134
|Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
|135
|Đại học Điều dưỡng Nam Định
|136
|Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
|137
|Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
|138
|Đại học Y Dược Cần Thơ
|139
|Đại học Y Dược Hải Phòng
|140
|Đại học Y Dược Thái Bình
|141
|Đại học Y Hà Nội
|142
|Đại học Y tế Công cộng
|Đơn vị chủ quản: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
|143
|Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|Đơn vị chủ quản: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
|144
|Học viện Ngân hàng
|145
|Đại học Ngân hàng TP.HCM
|Đơn vị chủ quản: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam
|146
|Đại học Dầu khí Việt Nam
|Đơn vị chủ quản: Tập đoàn Dệt may Việt Nam
|147
|Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
|Đơn vị chủ quản: Tòa án Nhân dân tối cao
|148
|Học viện Tòa án
|Đơn vị chủ quản: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
|149
|Đại học Công đoàn
|150
|Đại học Tôn Đức Thắng
|Đơn vị chủ quản: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
|151
|Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
|Đơn vị chủ quản: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
|152
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|Đơn vị chủ quản: UBND các tỉnh, thành phố
|153
|Đại học Bạc Liêu (UBND tỉnh Bạc Liêu)
|154
|Đại học Thủ Dầu Một (UBND tỉnh Bình Dương cũ)
|155
|Đại học Đồng Nai (UBND tỉnh Đồng Nai)
|156
|Đại học Hà Tĩnh (UBND tỉnh Hà Tĩnh)
|157
|Đại học Hải Dương (UBND tỉnh Hải Dương cũ)
|158
|Đại học Khánh Hòa (UBND tỉnh Khánh Hòa)
|159
|Đại học Kinh tế Nghệ An (UBND tỉnh Nghệ An)
|160
|Đại học Y khoa Vinh (UBND tỉnh Nghệ An)
|161
|Đại học Hoa Lư (UBND tỉnh Ninh Bình)
|162
|Đại học Hùng Vương (UBND tỉnh Phú Thọ)
|163
|Đại học Phú Yên (UBND tỉnh Phú Yên cũ)
|164
|Đại học Quảng Bình (UBND tỉnh Quảng Bình)
|165
|Đại học Quảng Nam (UBND tỉnh Quảng Nam)
|166
|Đại học Hạ Long (UBND tỉnh Quảng Ninh)
|167
|Đại học Phạm Văn Đồng (UBND tỉnh Quảng Ngãi)
|168
|Đại học Tiền Giang (UBND tỉnh Tiền Giang cũ)
|169
|Đại học Tân Trào (UBND tỉnh Tuyên Quang)
|170
|Đại học Thái Bình (UBND tỉnh Thái Bình cũ)
|171
|Đại học Hồng Đức (UBND tỉnh Thanh Hóa)
|172
|Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (UBND tỉnh Thanh Hóa)
|173
|Đại học Trà Vinh (UBND tỉnh Trà Vinh cũ)
|174
|Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (UBND TP Cần Thơ)
|175
|Đại học Thủ Đô Hà Nội (UBND TP Hà Nội)
|176
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (UBND TP.HCM
|177
|Đại học Sài Gòn (UBND TP.HCM)
|178
|Đại học Hải Phòng (UBND TP Hải Phòng)
|Đơn vị chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
|179
|Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
|180
|Đơn vị chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
|181
|Đại học Kiểm sát Hà Nội
Mới đây, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết thời gian tới, bộ sẽ triển khai việc sắp xếp, sáp nhập và tinh gọn đầu mối đối với khoảng 140 trường đại học công lập trên cả nước.
Theo bộ trưởng, Nghị quyết số 71 của Trung ương đã xác định tinh thần chỉ đạo mang tính định hướng của Bộ Chính trị, với cái nhìn đúng đắn hơn về vị trí, vai trò của giáo dục đại học, đồng thời dành sự đầu tư tương xứng.
Mục tiêu là giúp các trường đại học phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, với định hướng rõ ràng, qua đó hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, nhất là trong những lĩnh vực quốc gia đang có nhu cầu lớn.
Về định hướng cụ thể, bộ trưởng cho biết giáo dục đại học sẽ bước vào “cuộc đại sắp xếp”, trong đó việc sáp nhập, tinh giảm có thể được chỉ định, không phụ thuộc hoàn toàn vào sự lựa chọn của các đơn vị. Việc quy hoạch mạng lưới và tinh giảm đầu mối sẽ được triển khai song song.
Bộ trưởng không nêu rõ số lượng trường sẽ cắt giảm, song khẳng định chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng là sẽ giảm “rất sâu” số đầu mối.
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.