Việt Nam có bao nhiêu trường đại học công lập?

  • Chủ nhật, 21/9/2025 07:51 (GMT+7)
Bên cạnh các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ GD&ĐT, nước ta còn loạt trường đại học trực thuộc nhiều đơn vị chủ quản khác và cả trường do UBND địa phương quản lý.

Việt Nam có cả trăm trường đại học công lập và nhiều trường có thể bị sáp nhập trong thời gian tới. Ảnh: Duy Hiệu.

Danh sách các trường đại học công lập tại Việt Nam cụ thể như sau.

STT Tên trườngSTT Tên trường
Đơn vị chủ quản: Bộ GD&ĐT
1 Đại học Bách khoa Hà Nội2 Đại học Đồng Tháp
3 Đại học Kinh tế TP.HCM4 Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng)
5Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng)6Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông (Đại học Thái Nguyên)
7Đại học Giao thông Vận tải 8Đại Học Hà Nội
9 Đại học Đà Nẵng10 Đại học Đà Lạt
11 Đại học Huế12 Đại học Cần Thơ
13 Đại học Thái Nguyên14 Đại Học Kiên Giang
15 Học viện Quản lý Giáo dục16 Đại học Kinh tế Quốc dân
17 Cao đẳng Sư phạm Trung ương18 Đại Học Kinh Tế (Đại Học Huế)
19 Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang20 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)
21 Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM22 Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên)
23Đại học Khoa học (Đại học Huế)24Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên)
25Đại Học Luật TP.HCM26Đại học Luật (Đại học Huế)
27Đại học Mỏ - Địa chất28Đại Học Mở Hà Nội
29Đại học Mở TP.HCM30Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
31Đại học Nông lâm TP.HCM32Đại học Nông Lâm (Đại học Huế)
33Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên)34Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế)
35Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)36Đại học Ngoại Thương
37Đại học Nha Trang38Đại Học Quy Nhơn
39Đại học Sư phạm Hà Nội40Đại học Sư phạm Hà Nội 2
41Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên42Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
43Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương44Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
45Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)46Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM
47Đại học Sư phạm TP.HCM48Đại học Sư phạm (Đại học Huế)
49Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)50Đại học Tây Bắc
51Đại học Tây Nguyên52Đại học Thương mại
53Đại học Việt Đức54Đại học Vinh
55Đại học Xây dựng Hà Nội56Đại học Y Dược (Đại học Huế)
57Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên)58Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng)
59Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)60Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)
61Viện Khoa học Giáo dục Việt nam62Đại học Quốc gia Hà Nội
63Đại học Quốc gia TP.HCM64Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
65Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)66Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)
67Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)68Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
69Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)70Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
71Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)72Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
73Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)74Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
75Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)76Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)
77Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM)78Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)
79Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM)80Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội)
81Trường Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Quốc gia Hà Nội)82Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Đơn vị chủ quản: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
83Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Đơn vị chủ quản: Bộ Công thương
84Đại học Công nghiệp Hà Nội85Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
86Đại học Công nghiệp TP.HCM87Đại học Công nghiệp Việt - Hung
88Đại học Công nghiệp Việt Trì89Đại học Công Thương TP.HCM
90Đại học Điện lực91Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
92Đại học Sao Đỏ

Đơn vị chủ quản: Bộ Giao thông Vận tải
93Học viện Hàng không Việt Nam94Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
95Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM96Đại học Hàng hải Việt Nam
Đơn vị chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
97Học viện Chính sách và Phát triển

Đơn vị chủ quản: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
98Đại học Lao động - Xã hội99Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
100Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Đơn vị chủ quản: Bộ Nội vụ
101Đại học Nội vụ Hà Nội

Đơn vị chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
102Học viện Nông nghiệp Việt Nam103Đại học Lâm nghiệp
104Đại Học Nông - Lâm Bắc Giang105Đại học Thủy lợi
Đơn vị chủ quản: Bộ Ngoại giao
106Học viện Ngoại giao

Đơn vị chủ quản: Bộ Tài chính
107Học viện Tài chính108Đại học Tài chính - Kế toán
109Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh110Đại học Tài chính - Marketing
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
111Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội112Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
Đơn vị chủ quản: Bộ Tư pháp
113Đại học Luật Hà Nội

Đơn vị chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông
114Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Đơn vị chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
115Học viện Âm nhạc Huế116Học viện Múa Việt Nam
117Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam118Nhạc viện TP.HCM
119Đại học Mỹ thuật TP.HCM120Đại học Mỹ thuật Việt Nam
121Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội122Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM
123Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh124Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
125Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM126Đại học Văn hóa Hà Nội
127Đại học Văn hóa TP.HCM

Đơn vị chủ quản: Bộ Xây dựng
128Đại học Kiến trúc Hà Nội129Đại học Kiến trúc TP.HCM
130Đại học Xây dựng Miền Tây131Đại học Xây dựng Miền Trung
Đơn vị chủ quản: Bộ Y tế
132Đại học Y Dược TP.HCM 133Đại học Dược Hà Nội
134Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam135Đại học Điều dưỡng Nam Định
136Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng137Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
138Đại học Y Dược Cần Thơ139Đại học Y Dược Hải Phòng
140Đại học Y Dược Thái Bình141Đại học Y Hà Nội
142Đại học Y tế Công cộng

Đơn vị chủ quản: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
143Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đơn vị chủ quản: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
144Học viện Ngân hàng145Đại học Ngân hàng TP.HCM
Đơn vị chủ quản: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam
146Đại học Dầu khí Việt Nam

Đơn vị chủ quản: Tập đoàn Dệt may Việt Nam
147Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Đơn vị chủ quản: Tòa án Nhân dân tối cao
148Học viện Tòa án

Đơn vị chủ quản: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
149Đại học Công đoàn150Đại học Tôn Đức Thắng
Đơn vị chủ quản: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
151Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Đơn vị chủ quản: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
152Học viện Phụ nữ Việt Nam

Đơn vị chủ quản: UBND các tỉnh, thành phố
153Đại học Bạc Liêu (UBND tỉnh Bạc Liêu)154Đại học Thủ Dầu Một (UBND tỉnh Bình Dương cũ)
155Đại học Đồng Nai (UBND tỉnh Đồng Nai)156Đại học Hà Tĩnh (UBND tỉnh Hà Tĩnh)
157Đại học Hải Dương (UBND tỉnh Hải Dương cũ)158Đại học Khánh Hòa (UBND tỉnh Khánh Hòa)
159Đại học Kinh tế Nghệ An (UBND tỉnh Nghệ An)160Đại học Y khoa Vinh (UBND tỉnh Nghệ An)
161Đại học Hoa Lư (UBND tỉnh Ninh Bình)162Đại học Hùng Vương (UBND tỉnh Phú Thọ)
163Đại học Phú Yên (UBND tỉnh Phú Yên cũ)164Đại học Quảng Bình (UBND tỉnh Quảng Bình)
165Đại học Quảng Nam (UBND tỉnh Quảng Nam)166Đại học Hạ Long (UBND tỉnh Quảng Ninh)
167Đại học Phạm Văn Đồng (UBND tỉnh Quảng Ngãi)168Đại học Tiền Giang (UBND tỉnh Tiền Giang cũ)
169Đại học Tân Trào (UBND tỉnh Tuyên Quang)170Đại học Thái Bình (UBND tỉnh Thái Bình cũ)
171Đại học Hồng Đức (UBND tỉnh Thanh Hóa)172Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (UBND tỉnh Thanh Hóa)
173Đại học Trà Vinh (UBND tỉnh Trà Vinh cũ)174Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (UBND TP Cần Thơ)
175Đại học Thủ Đô Hà Nội (UBND TP Hà Nội)176Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (UBND TP.HCM
177Đại học Sài Gòn (UBND TP.HCM)178Đại học Hải Phòng (UBND TP Hải Phòng)
Đơn vị chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
179Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội180
Đơn vị chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
181Đại học Kiểm sát Hà Nội

Mới đây, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết thời gian tới, bộ sẽ triển khai việc sắp xếp, sáp nhập và tinh gọn đầu mối đối với khoảng 140 trường đại học công lập trên cả nước.

Theo bộ trưởng, Nghị quyết số 71 của Trung ương đã xác định tinh thần chỉ đạo mang tính định hướng của Bộ Chính trị, với cái nhìn đúng đắn hơn về vị trí, vai trò của giáo dục đại học, đồng thời dành sự đầu tư tương xứng.

Mục tiêu là giúp các trường đại học phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, với định hướng rõ ràng, qua đó hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, nhất là trong những lĩnh vực quốc gia đang có nhu cầu lớn.

Về định hướng cụ thể, bộ trưởng cho biết giáo dục đại học sẽ bước vào “cuộc đại sắp xếp”, trong đó việc sáp nhập, tinh giảm có thể được chỉ định, không phụ thuộc hoàn toàn vào sự lựa chọn của các đơn vị. Việc quy hoạch mạng lưới và tinh giảm đầu mối sẽ được triển khai song song.

Bộ trưởng không nêu rõ số lượng trường sẽ cắt giảm, song khẳng định chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng là sẽ giảm “rất sâu” số đầu mối.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

