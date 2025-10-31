Toán học chứng minh ma cà rồng và zombie không thể có thật

Nếu bạn lo lắng đại dịch zombie - xác sống - có xảy ra trên thực tế hay ma cà rồng thực sự tồn tại, đừng sợ vì toán học chứng minh điều đó là không thể.

Từ bao đời nay, con người vẫn bị ám ảnh bởi những truyền thuyết về ma cà rồng và xác sống (zombie). Trong phim ảnh và tiểu thuyết, hai sinh vật này dường như bất tử, truyền nhiễm sự đáng sợ của mình sang người khác chỉ bằng một vết cắn. Nhưng nếu thật sự tồn tại những sinh vật giết chóc có thể biến người bình thường thành đồng loại của chúng, loài người hôm nay đã không còn.

Trước tiên, ta cùng đặt ra vài giả định logic, dựa trên những gì văn hóa đại chúng thường mô tả:

Ma cà rồng hoặc zombie đều có khả năng biến người bị cắn thành một cá thể giống chúng.

Mỗi ma cà rồng (hoặc zombie) cần tấn công ít nhất một người mỗi tháng để duy trì sự sống sót.

Không có biện pháp nào tiêu diệt chúng hiệu quả.

Với những giả định này, ta thử xem toán học nói gì.

Ma cà rồng là hình ảnh gây sợ hãi cho nhiều thế hệ.

Ma cà rồng khiến nhân loại tuyệt chủng sau chưa đầy 3 năm

Giả sử ban đầu, chỉ có một ma cà rồng xuất hiện trong thế giới loài người thời Trung cổ, khi dân số Trái Đất là khoảng 500 triệu người. Mỗi tháng, sinh vật này hút máu một người, và người đó biến thành ma cà rồng. Khi ấy, ta có thể mô tả quá trình này bằng cấp số nhân cơ bản trong bảng sau:

Nếu một con ma cà rồng xuất hiện khi dân số Trái đất đạt 500 triệu, loài người sẽ biến mất sau 30 tháng.

Như vậy, nếu một ma cà rồng thật sự tồn tại và có khả năng lây nhiễm như truyền thuyết thì chỉ sau 30 tháng, tức 2 năm rưỡi, loài người tuyệt chủng hoàn toàn khi toàn bộ 500 triệu người bị hút máu và biến thành ma cà rồng.

Nếu “tốc độ lây” chậm hơn thì sao? Giả sử mỗi ma cà rồng chỉ cắn một người mỗi năm thay vì mỗi tháng thì chỉ sau 33 năm, toàn bộ loài người vẫn bị biến đổi. Một đời người chưa hết mà Trái đất đã tràn ngập ma cà rồng. Dù tốc độ chậm đến mấy, cấp số nhân vẫn khiến kết cục không đổi: Loài người tuyệt chủng nhanh chóng.

Zombie sẽ tiêu diệt nhân loại

Zombie trong phim ảnh thường tấn công nhanh hơn ma cà rồng, nên ta có thể đổi đơn vị tháng thành ngày. Giả định xác sống bắt đầu xuất hiện ở thời hiện đại, khi dân số thế giới đạt 8 tỷ người.

Zombie nếu tồn tại thì bạn đã không còn ngồi đây để sợ hãi về chúng.

Ngày đầu tiên có 1 zombie, mỗi zombie tấn công một người mỗi ngày, biến người đó thành zombie thì bạn có thể theo dõi thời gian tồn tại của loài người qua bảng mô phỏng sau:

Sau 1 tháng xuất hiện, zombie sẽ "dọn sạch" toàn bộ 8 tỷ người.

Kết quả, chỉ sau 33 ngày, toàn bộ loài người biến thành zombie. Đó là một đại dịch bùng nổ theo cấp số nhân - mức tăng mà không một hệ sinh học tự nhiên nào có thể tồn tại mà không sụp đổ.

Nếu ma cà rồng hay zombie thật sự có khả năng biến đổi như truyền thuyết, thì từ thời Trung cổ, chỉ cần một cá thể tồn tại, nhân loại đã biến mất. Nhưng rõ ràng, chúng ta vẫn ở đây, ngồi trước máy tính, ăn mừng lễ Halloween bằng kẹo và lễ hội hóa trang.

Các huyền thoại về ma cà rồng và zombie sống mãi không phải vì chúng “có thể có thật”, mà vì chúng chạm đến nỗi sợ nguyên thủy của con người: Sợ mất kiểm soát bản thân, sợ bị “nhiễm” cái ác, cái chết, sợ xã hội sụp đổ bởi thứ vô hình như dịch bệnh.

Zombie là ẩn dụ cho dịch bệnh và sự vô cảm. Ma cà rồng tượng trưng cho dục vọng và khao khát quyền lực vĩnh hằng. Nhưng nhờ toán học, ta hiểu rằng những điều ấy chỉ có trong văn hóa và nghệ thuật chứ không thể tồn tại ngoài đời thực.

Nếu một ngày bạn nghe tin “ma cà rồng xuất hiện ở đâu đó” hay “dịch zombie bùng phát”, hãy bình tĩnh, bởi vì chỉ cần một phép nhân đơn giản trong toán học, bạn sẽ thấy nếu chúng thực sự tồn tại, bạn đã không còn sống để nghe tin đó.