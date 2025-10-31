6 dấu hiệu trẻ lớn lên trong gia đình hạnh phúc

Chia sẻ trên Newsweek, các chuyên gia chỉ ra 6 dấu hiệu cho thấy con bạn đang lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.

Hạnh phúc với trẻ không đơn giản đến từ vật chất.

Theo các nhà tâm lý học trẻ em, hạnh phúc trong gia đình không đến từ tài sản vật chất như đồ chơi, quần áo hay thiết bị công nghệ. Thay vào đó, nó được xây dựng trên nền tảng của tình yêu vô điều kiện, ranh giới rõ ràng và những thói quen nhất quán.

TS Sasha Hall và TS Stewart Pisecco, hai chuyên gia tâm lý trẻ em tại Mỹ, chia sẻ 6 dấu hiệu cho thấy con bạn đang lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.

Tình yêu thương không bao giờ có điều kiện

Trẻ cần cảm thấy tình yêu thương từ bố mẹ là vô điều kiện, không phụ thuộc vào hành vi. Cảm giác được an toàn về mặt cảm xúc cho phép trẻ thoải mái thể hiện cảm xúc, mắc lỗi và biết rằng mâu thuẫn sẽ được hàn gắn.

TS Sasha Hall khuyên cha mẹ nên tránh dùng những lời đe dọa như "Nếu con làm điều này, mẹ sẽ không yêu con nữa". Việc này để đảm bảo dù ranh giới có bị vi phạm, tình yêu thương vẫn luôn bền vững.

Ranh giới luôn được giữ vững

TS Pisecco cho rằng việc trẻ cố gắng chống lại các giới hạn mà bố mẹ đặt ra cho chúng là điều tự nhiên.

Ông khuyến khích cha mẹ nên có kế hoạch phản ứng trước những tình huống này và kiên định với những quy tắc đã đặt ra. Ban đầu, trẻ có thể phản kháng nhưng bố mẹ cần giữ bình tĩnh.

“Khi bị đẩy đến giới hạn, bố mẹ rất dễ căng thẳng và phản ứng bộc phát. Vì thế, nếu bạn chuẩn bị sẵn cách phản ứng, con sẽ cảm thấy yên tâm vì mọi chuyện có thể đoán trước. Quan trọng hơn, nó giúp bạn giữ được bình tĩnh trong những lúc hỗn loạn", vị tiến sĩ nói.

Trẻ học cách xử lý cảm xúc từ chính người lớn xung quanh mình.

Bố mẹ làm gương về việc điều chỉnh cảm xúc

Các nghiên chỉ ra cả bố và mẹ đều có khả năng như nhau trong việc cảm nhận niềm vui và sự mãn nguyện khi nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, tỷ lệ các bà mẹ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng lại cao hơn so với các ông bố.

Dù những cảm xúc đó là hoàn toàn tự nhiên, cha mẹ vẫn cần thể hiện cách giao tiếp lành mạnh, bởi trẻ học cách xử lý cảm xúc từ chính người lớn xung quanh mình.

“Cảm xúc của trẻ sẽ ổn định hơn khi người lớn biết cách điều hòa cảm xúc của mình", TS Hall nói.

TS Pisecco đồng tình với quan điểm này. Ông khuyến khích các bậc cha mẹ nên kết nối với con trước khi sửa lỗi.

“Khi cha mẹ gọi tên được cảm xúc đang tác động đến hành vi của con, trẻ sẽ cảm thấy được thấu hiểu. Ngoài ra, tập trung vào việc kết nối còn có tác dụng làm dịu cảm xúc, giúp trẻ dễ dàng lắng nghe hơn những gì cha mẹ muốn truyền đạt", TS Pisecco cho biết.

Giữ cuộc sống gia đình ổn định

Trẻ em phát triển tốt nhất khi chúng có thể dựa vào các khuôn mẫu quen thuộc. Ví dụ, các thói quen cố định như giờ ăn, giờ ngủ hoặc các hoạt động chuyển tiếp buổi sáng tạo ra sự an toàn và giảm bớt sự bất ổn. Điều này cũng giúp giảm bớt căng thẳng trong gia đình.

“Hãy tạo ra những vị trí cố định trong nhà cho từng món đồ, thay vì để chúng chất thành đống. Việc này tạo cho con cảm giác ổn định, dễ đoán trong sinh hoạt hàng ngày", TS Pisecco gợi ý thêm.

Cùng với đặt giới hạn, cha mẹ cần dành thời gian vui vẻ, kết nối với con.

Bạn ghi nhận hành vi tích cực của con

Theo TS Pisecco, khi cha mẹ ghi nhận cụ thể những hành vi tích cực, nó sẽ giúp củng cố thói quen tốt và khuyến khích con tiếp tục hợp tác.

Tuy nhiên, lời khen phải chi tiết thay vì chung chung. Ví dụ, câu nói “Con làm rất tốt khi tự cất ba lô ngay sau khi về nhà” sẽ hiệu quả hơn nhiều so với câu “Giỏi lắm!”

Cùng nhau tạo ra khoảnh khắc kết nối

Sau những thời điểm đặt ra giới hạn căng thẳng, cha mẹ cũng cần dành thời gian vui vẻ, kết nối với con.

TS Pisecco khuyến khích khoảng thời gian này, cha mẹ nên để trẻ làm chủ thay vì dạy dỗ. "Đây là thời gian để củng cố sự kết nối. Hãy nhớ rằng các hoạt động là điều con thích làm, không phải điều bạn thích", ông nói.

TS Hall bổ sung rằng những gia đình cảm thấy gắn bó thông qua các trải nghiệm chung thường có mức độ hạnh phúc và cảm giác thuộc về cao hơn.

Bà gợi ý sự kết nối có thể được vun đắp qua bữa cơm gia đình, câu chuyện kể trước giờ ngủ, những sở thích chung hay những phút cùng nhìn lại một ngày đã qua.

“Chính những khoảnh khắc giản dị ấy tạo nên cảm giác ‘chúng ta’, nhắc nhở mỗi thành viên rằng họ thuộc về một điều gì đó lớn lao hơn bản thân mình", vị tiến sĩ kết luận.