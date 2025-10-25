Việt Nam lần đầu có kháng thể đơn dòng phòng viêm phổi do RSV cho trẻ

Sáng 25/10, VNVC và BVĐK Tâm Anh ra mắt, triển khai tiêm kháng thể đơn dòng Nirsevimab phòng virus hợp bào hô hấp RSV gây viêm tiểu phế quản nặng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Kháng thể đơn dòng Nirsevimab do Sanofi (Pháp) phát triển, sản xuất tại nhà máy hiện đại ở Mỹ, dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Với công nghệ tái tổ hợp tiên tiến, kháng thể đơn dòng Nirsevimab cung cấp trực tiếp kháng thể đặc hiệu, giúp cơ thể tạo miễn dịch ngay sau tiêm, thay vì chờ khoảng 2-4 tuần để tự sinh kháng thể như vaccine thông thường.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC phối hợp cùng Hệ thống BVĐK Tâm Anh ra mắt và triển khai kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Ảnh: Văn Nhân.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết: “Nirsevimab là một trong những vũ khí phòng bệnh được mong chờ hàng đầu từ cả giới chuyên môn và phụ huynh, để chống lại dịch bệnh hô hấp nặng ở trẻ nhỏ”.

Những lô kháng thể đơn dòng Nirsevimab đầu tiên đã về đến hệ thống kho lạnh đạt chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn GSP của VNVC, đồng thời được vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Mộc Thảo.

Nirsevimab được tiêm mũi duy nhất cho trẻ từ 1 ngày tuổi đến 12 tháng tuổi, trẻ trên 12-24 tháng tuổi có nguy cơ cao mắc RSV, có thể cần tiêm 2 mũi ở 2 vị trí khác nhau trong một ngày.

Bác sĩ Chính cho biết theo nghiên cứu công bố quốc tế, kháng thể giúp giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện và điều trị tích cực do nhiễm trùng đường hô hấp dưới liên quan RSV, gồm viêm phổi, viêm tiểu phế quản và duy trì hiệu quả bảo vệ liên tục trong 5-6 tháng, tương đương trọn một mùa RSV. Đặc biệt, kháng thể có thể được tiêm ngay sau sinh, không phụ thuộc sự trưởng thành của hệ miễn dịch, phù hợp mọi trẻ sơ sinh, gồm cả trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh nền. Bên cạnh đó, Nirsevimab là kháng thể đơn dòng được tạo ra từ tế bào của người nên độ an toàn cao, ít gây phản ứng sau khi tiêm.

Tính đến tháng 10 năm nay, kháng thể đơn dòng Nirsevimab được phê duyệt tại gần 60 quốc gia và đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia tại hơn 25 nước phát triển. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tiêm chủng dự phòng và là đối tác chiến lược toàn diện với Sanofi, VNVC nỗ lực đưa kháng thể đơn dòng phòng RSV về, giúp Việt Nam tiếp cận sớm với giải pháp phòng bệnh do RSV - căn bệnh nguy hiểm gây nhập viện và tử vong hàng đầu ở trẻ em.

Trong sáng 25/10, nhiều phụ huynh đưa con đến tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV. Cho hai con gái sinh đôi 1 tuần tuổi tiêm chủng tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7 (TP.HCM), chị Hoàng Thị Tuyết Hoa (phường An Phú Đông) cho biết hai bé sinh non khi được 33 tuần tuổi 6 ngày. Trước đó, chị gái của hai bé (nay đã 3 tuổi) cũng sinh cực non ở tuần 25 nên rất dễ mắc bệnh hô hấp, ho sốt.

“Cúm và RSV đang vào mùa cao điểm, tôi hy vọng phòng ngừa sớm, bảo vệ sức khỏe cho con vì các bé sinh non nên phổi rất yếu”, chị Hoa nói.

Chị Hoàng Thị Tuyết Hoa đưa cặp đôi sinh non 33 tuần 6 ngày đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7 tiêm kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV khi vừa tròn 1 tuần tuổi. Ảnh: Văn Nhân.

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết RSV là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản khiến hàng triệu trẻ nhập viện và hàng chục nghìn ca tử vong mỗi năm. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 70% trẻ nhiễm RSV trong năm đầu đời và có thể tái nhiễm RSV nhiều lần trong một năm. 70-90% trẻ phải nhập viện vì RSV là trẻ sinh đủ tháng, khỏe mạnh trước đó.

PGS.TS.BS Trụ thông tin thêm, Hệ thống BVĐK Tâm Anh đang triển khai tiêm kháng thể đơn dòng tại 5 bệnh viện đa khoa và trung tâm khám chữa bệnh lớn tại Hà Nội và TP.HCM. Hệ thống Tiêm chủng VNVC thực hiện tư vấn hướng dẫn các bà mẹ đưa con đến tiêm chủng tại cơ sở của Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Phòng khám Dinh dưỡng - Y học vận động Nutrihome cùng địa chỉ với Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM.

Nhiều phụ huynh tìm hiểu kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV tại VNVC Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) sáng ngày 25/10. Ảnh: Mộc Thảo.

“Trước đó, VNVC cũng là đơn vị đầu tiên triển khai tiêm vaccine phòng RSV cho người từ 60 tuổi và thai phụ từ tuần 24-36, bảo vệ mẹ và em bé khỏi nguy cơ mắc bệnh do RSV trong 6 tháng đầu đời. Việc tiếp tục triển khai giải pháp mới, chủ động bảo vệ trẻ nhỏ từ những tháng đầu đời khẳng định nỗ lực và vai trò tiên phong của Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Hệ thống BVĐK Tâm Anh trong việc nỗ lực đưa thành tựu công nghệ y sinh tiên tiến về Việt Nam, góp phần tiến đến bình đẳng y tế công nghệ cao giữa Việt Nam với các quốc gia phát triển”, bác sĩ Chính chia sẻ.