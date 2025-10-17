VinFast chinh phục người dùng với các đặc quyền hậu mãi 5 sao

Nhiều người dùng nhận định VinFast đang là hãng xe dẫn đầu về chất lượng hậu mãi, không ngừng nâng tầm chuẩn mực chăm sóc khách hàng trong ngành ôtô Việt Nam.

Trên thị trường ôtô Việt Nam, nơi chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi ngày càng trở thành yếu tố then chốt, VinFast đã nhanh chóng khẳng định vị thế khác biệt với hệ thống chăm sóc khách hàng đạt chuẩn 5 sao.

Chế độ hậu mãi chất lượng

Anh Nguyễn Đức Bình (Hà Nội), khách hàng gắn bó nhiều năm với VinFast, vừa đổi từ chiếc Fadil sang mẫu xe điện VF 8, chia sẻ: “Dịch vụ hậu mãi chính là yếu tố khiến tôi tiếp tục đồng hành cùng hãng”. Nhận định này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo chủ xe VinFast khác. Nhiều người dùng khẳng định xét riêng về chế độ hậu mãi, thương hiệu ôtô Việt hiện “không có đối thủ” trên thị trường.

VinFast gây ấn tượng với chế độ hậu mãi chuẩn 5 sao.

Đơn cử, chính sách bảo hành của VinFast hiện được xem là top đầu thị trường. Cụ thể, các mẫu xe điện VF 7, VF 8, VF 9 được bảo hành tới 10 năm hoặc 200.000 km, trong khi VF 3, VF 5, VF 6 được bảo hành trong 7 năm hoặc 160.000 km. Thời hạn này dài gấp 2-3 lần so với phần lớn mẫu xe xăng đang lưu hành, trở thành minh chứng rõ rệt cho cam kết chất lượng và sự tự tin của VinFast về sản phẩm của mình.

“Theo như tôi tìm hiểu, ngoài VinFast, gần như không có hãng xe nào ở Việt Nam bảo hành xe đến 10 năm. Ôtô là một tài sản lớn, nên tôi rất cần sự bảo đảm lâu dài. VinFast bảo hành xe cả thập kỷ nên tôi hoàn toàn yên tâm, không phải lo những khoản phát sinh bất ngờ”, anh Bình nói.

Ngoài chính sách, VinFast còn đầu tư bài bản vào hạ tầng dịch vụ. Ngay từ những ngày đầu, VinFast đã xác định dịch vụ hậu mãi là nền tảng cốt lõi để chinh phục khách hàng. Vì vậy, hãng mạnh tay đầu tư xây dựng mạng lưới xưởng dịch vụ phủ khắp cả nước. Đến nay, hệ thống này đã vượt mốc 300 cơ sở, giúp khách hàng ở bất kỳ tỉnh, thành nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ chính hãng. Song song đó, dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành trở thành “lá chắn” vững vàng cho mọi hành trình, mang lại cảm giác an tâm trọn vẹn.

“Phải công nhận, đội cứu hộ của VinFast làm quá tốt. 23h30 xe báo lỗi không di chuyển được, tôi báo tổng đài hỗ trợ thì được gọi điện liên tục hỏi thăm tình trạng, các xưởng dịch vụ cũng hỗ trợ nhanh, cứu hộ đến tận nơi chỉ 15 phút, giúp đỡ tận tình mà hoàn toàn miễn phí”, tài khoản Phạm Tài chia sẻ trên nhóm cộng đồng VinFast VF 3 với hơn 177.000 thành viên.

Bên cạnh đó, mới đây, VinFast còn triển khai thêm dịch vụ nhận và giao xe tại nhà, đồng thời hỗ trợ cho mượn pin/xe khi khách hàng phải sửa pin/động cơ nhiều ngày ở xưởng.

Tối ưu chi phí từ mua đến “nuôi” xe

Không chỉ mang đến sự an tâm trong suốt hành trình sử dụng, VinFast còn giúp khách hàng giải “bài toán kinh tế” ngay từ thời điểm mua xe đến quá trình vận hành lâu dài.

Chi phí bảo dưỡng không còn là nỗi e ngại với chủ xe VinFast.

Trong nhóm cộng đồng chủ xe VinFast VF 6, tài khoản Nguyễn Tâm chia sẻ hóa đơn bảo dưỡng định kỳ lần 3 cho chiếc xe của mình ở mốc 36.000 km, với tổng chi phí chỉ 364.500 đồng bao gồm thuế VAT. Tương tự, người dùng Trần Thanh Tùng, một chủ xe VF 6 khác, cũng công khai hóa đơn bảo dưỡng 36.000 km với chi phí chỉ 619.773 đồng, đã bao gồm thay lọc gió.

Các kỹ thuật viên dịch vụ lý giải việc bảo dưỡng xe điện VinFast đơn giản hơn hẳn so với xe xăng nhờ cấu trúc ít chi tiết chuyển động và không cần thay dầu động cơ, lọc gió hay nhiều bộ phận phức tạp khác.

Cùng với đó, chính sách miễn phí sạc pin tới hết tháng 6/2027 từ VinFast giúp chủ xe điện tiết kiệm được khoản chi phí sử dụng lớn nhất. Từ đây, “bài toán kinh tế” khi sở hữu ôtô trở nên nhẹ nhàng và hợp lý hơn bao giờ hết.

Từ các chính sách bảo hành dài nhất thị trường đến dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa 5 sao, VinFast đang thiết lập một chuẩn mực mới cho ngành ôtô Việt Nam. Đây chính là yếu tố giúp hãng xe Việt khác biệt trong cuộc đua khốc liệt, đồng thời chiếm trọn niềm tin của người dùng trong nước.