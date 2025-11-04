VinFast nhận cú đúp giải thưởng tại CNN Indonesia Awards

Với hai giải thưởng tại CNN Indonesia Awards 2025, VinFast khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và phát triển xe điện bền vững tại Indonesia.

Cuối tuần qua, VinFast được xướng tên với hai hạng mục quan trọng trong lễ trao giải CNN Indonesia Awards 2025: "Đổi mới xuất sắc trong giao thông điện bền vững" và "Đóng góp nổi bật cho phát triển năng lượng độc lập".

Theo CNN Indonesia, 2 giải thưởng ghi nhận nỗ lực của VinFast trong việc mang đến giải pháp di chuyển xanh, bền vững và phù hợp thu nhập của người dân Indonesia. Hãng xe điện đến từ Việt Nam được đánh giá có đóng góp thực chất cho mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và tự chủ năng lượng.

VinFast nhận hai giải thưởng lớn tại CNN Indonesia Awards 2025.

Nhà máy VinFast tại Subang (Tây Java) đang trong giai đoạn hoàn thiện và sớm đi vào hoạt động. Những chiếc taxi điện do VinFast sản xuất - thuộc đội xe của Green SM (thương hiệu bản địa của GSM) - cũng dần quen thuộc tại Jakarta và sắp xuất hiện tại nhiều khu vực khác.

CNN Indonesia nhận định VinFast không chỉ mang công nghệ xe điện sang thị trường Indonesia, mà còn tạo ra mô hình kinh doanh mới giúp người tiêu dùng tiếp cận phương tiện xanh dễ dàng hơn. Đài này cũng đánh giá chương trình thuê pin dành cho mẫu xe VF 3 là bước đột phá, cho phép người dùng sở hữu xe điện với chi phí hợp lý, đồng thời được bảo dưỡng, sửa chữa và thay pin miễn phí nếu dung lượng sạc giảm dưới 70%.

Theo CNN Indonesia, giải pháp này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận xe điện cho tầng lớp trung lưu, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp địa phương mạnh dạn đổi mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

"Với tầm nhìn tạo dựng tương lai bền vững, công ty không ngừng đổi mới để mang đến những dòng xe điện thân thiện với môi trường và dễ tiếp cận hơn cho cộng đồng", CNN Indonesia đánh giá.

Đại diện của VinFast Indonesia phát biểu tại sự kiện.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, CEO của VinFast Indonesia, bày tỏ niềm tự hào khi nhận giải và khẳng định cam kết đồng hành cùng "đất nước vạn đảo" trong hành trình chuyển đổi năng lượng.

Tại sự kiện CNN Indonesia Awards 2025 diễn ra vào 31/10, ông Kariyanto Hardjosoemarto chia sẻ: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng Chính phủ hướng đến chuyển đổi sang giao thông xanh. VinFast tiếp tục lớn mạnh cùng Indonesia bằng cách tạo thêm nhiều việc làm".

Taxi điện do VinFast sản xuất dần quen thuộc tại thị trường Jakarta và sắp xuất hiện tại nhiều khu vực khác.

CNN Indonesia Awards là một trong những giải thưởng thường niên uy tín tại Indonesia, do kênh truyền hình tin tức hàng đầu nước này tổ chức. Sự kiện tôn vinh cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật, giúp thúc đẩy sự phát triển của Indonesia. Được tổ chức từ năm 2018, giải thưởng thu hút sự quan tâm của giới lãnh đạo, doanh nghiệp lớn và truyền thông Indonesia, trở thành thước đo uy tín cho nỗ lực mang lại tác động tích cực cho "đất nước xứ vạn đảo".