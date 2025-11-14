Vinh danh nghệ sĩ thắng giải UOB Painting of the Year Đông Nam Á 2025

Đại diện Việt Nam tại vòng tranh tài tại Đông Nam Á, nghệ sĩ Cao Văn Thục mang đến Gắn kết tạm thời - bức tranh đạt giải thưởng UOB Painting of the Year 2025 (Việt Nam). Đối với anh, sự kiện tại Singapore là “hành trình bước ra thế giới và học hỏi từ xung quanh”. Anh chia sẻ: “Tôi được tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ và tác phẩm khác nhau, mở mang tầm nhìn rộng hơn, hiểu hơn về thẩm mỹ của các nước. Tôi tin rằng trải nghiệm này sẽ tác động sâu sắc đến con đường sáng tạo, bởi khi nhận thức thay đổi thì thực hành cũng thay đổi dần theo”. Cùng góp mặt trong sự kiện, nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thuần (chủ nhân giải Nghệ sĩ triển vọng nhất năm ở Việt Nam) nói chuyến đi này là “sự mở đầu”, nơi anh quan sát và cảm nhận thế giới nghệ thuật một cách trực tiếp. “Tôi cảm thấy bản thân mình phải thay đổi và tìm tòi, đặc biệt ở việc chọn chất liệu khác hơn. Khi đến đây, điều đó càng thôi thúc tôi khi nhìn thấy các nghệ sĩ khác sử dụng những phương tiện, chất liệu rất đa dạng”, anh cho biết.