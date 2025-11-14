Vinh danh nghệ sĩ thắng giải UOB Painting of the Year Đông Nam Á 2025

|
Sự kiện công bố giải thưởng UOB Painting of the Year 2025 khu vực Đông Nam Á và Singapore được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia (National Gallery Singapore) vào tối 12/11. Buổi lễ có sự hiện diện của ông David Neo - Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên kiêm Thứ trưởng cấp cao Bộ Giáo dục Singapore. Các nghệ sĩ giành giải đến từ Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, cùng các cựu quán quân, khách mời và đại diện giới nghệ thuật cũng đã góp mặt.
Với tác phẩm Pray for a Blessing được thêu tay tỉ mỉ, Jamilah Haji đã chinh phục được hội đồng ban giám khảo và xuất sắc thắng giải cao nhất khu vực Đông Nam Á. Chia sẻ về khoảnh khắc được xướng tên, nghệ sĩ người Thái Lan bày tỏ: “Tôi gần như bật khóc vì xúc động. Thật sự rất vinh dự và tự hào. Xin cảm ơn ban giám khảo đã tiếp thêm năng lượng và cảm hứng để các nghệ sĩ như tôi không ngừng sáng tạo”. Jamilah Haji cho biết Pray for a Blessing khắc họa hình ảnh những phụ nữ trong tư thế cầu nguyện, tượng trưng cho ước vọng chung về sự tái sinh và hòa hợp. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp như tấm gương phản chiếu sự kiên cường, qua đó thể hiện khát vọng của nhân loại.
Hội đồng giám khảo khu vực gồm các trưởng ban giám khảo đến từ 5 quốc gia tham dự, bao gồm TS Vichaya Mukdamanee (Singapore), TS Agung Hujatnikajennong (Indonesia), bà Intan Rafiza (Malaysia), ông Amrit Chusuwan (Thái Lan) và họa sĩ Đặng Xuân Hòa (Việt Nam). Chia sẻ tại sự kiện, họa sĩ Hòa đánh giá cao ý tưởng và tâm huyết mà nghệ sĩ đầu tư vào tác phẩm. “Với tôi, mỗi bức tranh mang câu chuyện riêng, nhưng cuối cùng, nghệ thuật vẫn chạm đến con người qua lối đi duy nhất: Lối đi của tâm hồn. Dù chưa giành giải, tác phẩm Việt Nam vẫn cho thấy nét đẹp và chiều sâu đặc trưng. Nghệ thuật đương đại Việt Nam đang nở rộ với nhiều hướng đi mới, không hề kém cạnh mặt bằng khu vực. Con đường sáng tạo phía trước của nghệ sĩ còn dài và nhiều thử thách; chính những trải nghiệm như thế này sẽ giúp họ giữ được sự bình tĩnh, rèn thêm tự tin để bước tiếp”, họa sĩ cho biết.
Đại diện Việt Nam tại vòng tranh tài tại Đông Nam Á, nghệ sĩ Cao Văn Thục mang đến Gắn kết tạm thời - bức tranh đạt giải thưởng UOB Painting of the Year 2025 (Việt Nam). Đối với anh, sự kiện tại Singapore là “hành trình bước ra thế giới và học hỏi từ xung quanh”. Anh chia sẻ: “Tôi được tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ và tác phẩm khác nhau, mở mang tầm nhìn rộng hơn, hiểu hơn về thẩm mỹ của các nước. Tôi tin rằng trải nghiệm này sẽ tác động sâu sắc đến con đường sáng tạo, bởi khi nhận thức thay đổi thì thực hành cũng thay đổi dần theo”. Cùng góp mặt trong sự kiện, nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thuần (chủ nhân giải Nghệ sĩ triển vọng nhất năm ở Việt Nam) nói chuyến đi này là “sự mở đầu”, nơi anh quan sát và cảm nhận thế giới nghệ thuật một cách trực tiếp. “Tôi cảm thấy bản thân mình phải thay đổi và tìm tòi, đặc biệt ở việc chọn chất liệu khác hơn. Khi đến đây, điều đó càng thôi thúc tôi khi nhìn thấy các nghệ sĩ khác sử dụng những phương tiện, chất liệu rất đa dạng”, anh cho biết.
Ra đời năm 1982, UOB Painting of the Year đã trải qua hơn 4 thập kỷ nuôi dưỡng sáng tạo và chắp cánh cho nhiều thế hệ nghệ sĩ Đông Nam Á. Khởi nguồn từ Singapore, cuộc thi dần mở rộng đến Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, tạo ra không gian để nghệ sĩ cùng chia sẻ tiếng nói, cảm xúc và bản sắc cá nhân. Không chỉ tôn vinh tài năng, cuộc thi còn mở rộng cánh cửa cơ hội để những gương mặt mới lan tỏa tinh thần nghệ thuật đến cộng đồng.
Ông Wee Ee Cheong, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc UOB, chia sẻ tại sự kiện: “Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập UOB, chúng tôi lần nữa khẳng định cam kết đồng hành doanh nghiệp và cộng đồng trong khu vực. Dấu ấn của UOB tại Đông Nam Á không chỉ là mạng lưới kinh doanh mà còn là cam kết đóng góp trở lại cho cộng đồng, đặc biệt thông qua việc hỗ trợ nghệ thuật. Với UOB Painting of the Year, chúng tôi đưa nghệ thuật đến gần công chúng hơn và tạo sự gắn kết trong hệ sinh thái nghệ thuật. Cùng với nỗ lực trách nhiệm xã hội rộng hơn, UOB mong muốn tạo nên tác động tích cực và bền vững lâu dài”.
Sau lễ trao giải, hành trình nghệ thuật của UOB Painting of the Year 2025 được nối dài bằng triển lãm UOB POY Regional Winners’ Showcase 2025, diễn ra tại UOB Discovery Space thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia từ 13/11 đến 31/01/2026. Không gian trưng bày mở cửa mỗi ngày từ 10h đến 19h, mời công chúng đến chiêm ngưỡng và thưởng thức những tác phẩm đạt giải. Các bức tranh cũng được giới thiệu trực tuyến tại UOBandArt.com.