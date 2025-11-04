Vinmec ‘đi tắt đón đầu’ chinh phục kỹ thuật truyền máu bào thai

Phát hiện 5 thai nhi nhiễm Parvovirus B19, các bác sĩ khoa Y học Bào thai, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, can thiệp kịp thời bằng phương pháp truyền máu bào thai.

Parvovirus B19 là virus gây thiếu máu nặng, giảm tiểu cầu và viêm cơ tim. Theo bác sĩ Võ Tá Sơn, phụ trách nhóm can thiệp cho 5 thai nhi nhiễm Parvovirus B19, dù ở trong bụng mẹ, các bé cũng có thể mắc bệnh gây thiếu máu nặng giống người lớn. Tình trạng này nếu không được can thiệp kịp thời sẽ dẫn đến phù thai, suy tim và mất tim thai.

Rủi ro lớn khi không can thiệp kịp thời

Trước đây khi chưa có biện pháp điều trị, hầu hết thai nhi thiếu máu nặng đều dẫn đến phù thai, thai lưu. Nếu may mắn sống sót, trẻ thường gặp di chứng nặng ở não và các cơ quan. Tình trạng trên chấm dứt nhờ sự ra đời kỹ thuật truyền máu bào thai nói riêng, can thiệp bào thai nói chung.

“Có những trường hợp mẹ mang nhóm máu hiếm Rh âm phải đình chỉ thai kỳ đến 3-4 lần vì em bé thiếu máu nặng, phù thai. Tìm đến Vinmec, với kỹ thuật truyền máu bào thai, họ được đón con chào đời khỏe mạnh”, bác sĩ Sơn cho biết.

Sau 3 năm triển khai (2022-2025), bác sĩ khoa Y học Bào thai chinh phục các kỹ thuật truyền máu bào thai tiên tiến, có thể can thiệp cho thai nhi mới 17 tuần với tỷ lệ thành công cao.

Cũng theo bác sĩ Võ Tá Sơn, thông thường, bác sĩ can thiệp sẽ sử dụng cây kim nhỏ để bơm máu vào tĩnh mạch rốn thai nhi. Bên cạnh đường truyền này, bác sĩ còn sử dụng đường truyền vào tĩnh mạch rốn đoạn trong gan. Đường truyền mới thích hợp với thai nhi thiếu máu biểu hiện sớm trước 20 tuần tuổi, bởi vừa có thể truyền vào tĩnh mạch rốn, vừa có thể truyền máu vào khoang phúc mạc, giúp thai nhi thích ứng tốt hơn, tránh hiện tượng quá tải tuần hoàn. Đây là kỹ thuật hiện đại được áp dụng tại nhiều bệnh viện lớn trên thế giới.

Kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến trên thế giới

Truyền máu bào thai là một trong những kỹ thuật can thiệp phức tạp và rủi ro của y học bào thai. Việc đưa kim xuyên qua thành bụng mẹ vào buồng tử cung tiềm ẩn nguy cơ vỡ ối, sinh non hoặc nhiễm trùng. Ngay cả sau can thiệp, thai nhi cần được theo dõi sát sao để đảm bảo đáp ứng tốt và tránh biến chứng.

Đối với bác sĩ Sơn và ê-kíp tại Vinmec, thách thức lớn nhất là trường hợp phát hiện muộn, khi thai đã phù nặng. Tỷ lệ truyền máu bào thai thành công lúc này chỉ khoảng 50-60%.

Bên cạnh đó, ở thai nhi trước 20 tuần, mọi thao tác đều khó khăn do tĩnh mạch rốn lúc này của bé rất nhỏ - chỉ khoảng 2 mm, sức chịu đựng của thai yếu. Việc tính toán không chuẩn xác lượng máu truyền dễ dẫn đến quá tải tuần hoàn, lưu thai.

Hơn nữa, với nhóm thai nhi nhiễm Parvovirus B19, tình trạng phù thai thường xuất hiện sớm, khoảng từ tuần 16. Khi đó, bác sĩ Vinmec phải chạy đua với thời gian, vừa can thiệp khẩn trương, vừa tính toán chính xác từng ml máu truyền.

“Có trường hợp thai nhi rơi vào nguy kịch, tim đập rời rạc ngay trước thủ thuật, ê-kíp phải kích hoạt phương án dự phòng, truyền thuốc vận mạch trực tiếp vào tim thai để giành lại sự sống. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phản ứng linh hoạt và kinh nghiệm giúp chúng tôi hoàn thành tốt ca phẫu thuật”, bác sĩ Sơn chia sẻ.

Tại Vinmec, mỗi ca truyền máu bào thai đều là sự tập trung cao độ của chuyên môn sâu, công nghệ hiện đại và phối hợp đa chuyên khoa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi phát hiện thai có dấu hiệu bất thường, thai phụ được siêu âm hình thái chi tiết, siêu âm tim thai, hệ thần kinh trung ương bằng hệ thống thiết bị siêu âm tiên tiến, cho phép quan sát rõ nét cấu trúc và mạch máu của thai, đặc biệt ở giai đoạn sớm. Nhờ đó, bác sĩ có thể định vị chính xác vị trí tĩnh mạch rốn, rút ngắn thời gian can thiệp và giảm tối đa biến chứng.

Trong khi đó, việc ứng dụng thường quy xét nghiệm di truyền chuyên sâu giúp phát hiện bất thường nhỏ trên nhiễm sắc thể của thai nhi. Giải trình tự gene hay xét nghiệm nhiễm trùng bào thai cũng giúp xác định nguyên nhân bệnh lý, tiên lượng và định hướng điều trị chính xác.

Về năng lực chuyên môn, đội ngũ bác sĩ khoa Y học Bào thai của Vinmec có nền tảng chuyên khoa Sản - Phụ khoa, được đào tạo quốc tế chuyên sâu về hình ảnh học thai nhi, tư vấn di truyền và can thiệp bào thai.

Trước mỗi ca can thiệp, bệnh nhân đều được hội chẩn bởi hội đồng trước sinh Vinmec, quy tụ chuyên gia đầu ngành về sản khoa, sơ sinh, di truyền, huyết học, vi sinh và hồi sức. Hội đồng thảo luận chi tiết để thống nhất hướng xử trí, đảm bảo lợi ích tối đa cho mẹ và thai nhi. Sự phối hợp đa chuyên khoa nhuần nhuyễn tại Vinmec giúp quá trình ra quyết định trở nên khoa học và cá thể hóa, góp phần nâng cao tỷ lệ thành công trong các ca truyền máu bào thai.

“Những bàn tay khéo léo, bộ não linh hoạt, sáng tạo, trái tim yêu người - yêu nghề được hun đúc trong những giai đoạn gian khó giúp chúng tôi chinh phục kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến, góp phần nâng tầm y học Việt Nam”, bác sĩ Sơn nói.