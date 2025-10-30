Vinmec khai trương phòng khám đa khoa quốc tế tại Hải Phòng

Hệ thống Y tế Vinmec khai trương Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Royal Island, miễn phí khám Nội - Nhi - Sản và ưu đãi 50% dịch vụ xét nghiệm trong tuần lễ khai trương.

Phòng khám Vinmec Royal Island tọa lạc tại tầng 2, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal Island, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đây là phòng khám vệ tinh thứ 7 của Vinmec trên toàn quốc, đánh dấu chiến lược mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế của hệ thống tại khu vực miền Bắc.

Đại diện lãnh đạo Hệ thống Y tế Vinmec cắt băng khai trương phòng khám.

Với định hướng “Đưa y tế chuẩn quốc tế đến gần hơn với cộng đồng”, sự ra đời của phòng khám giúp người dân Hải Phòng và khu vực lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, thuận tiện, an toàn và nhân văn ngay tại nơi sinh sống.

Từ khám tổng quát, chăm sóc trẻ nhỏ đến chăm sóc sức khỏe phụ nữ và người cao tuổi, Vinmec Royal Island đáp ứng nhu cầu y tế thường nhật với dịch vụ đa chuyên khoa gồm Nội tổng quát, Nhi, Sản - Phụ khoa, Tai Mũi Họng, Y học cổ truyền, cùng dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và cấp cứu ban đầu.

Phòng khám Vinmec Royal Island quy tụ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt, dữ liệu chuyên môn được liên thông trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng, giúp hội chẩn và chuyển tuyến điều trị chuyên sâu khi cần thiết.

Trong tuần khai trương, Vinmec Royal Island áp dụng nhiều ưu đãi.

Các chi phí dịch vụ khám, xét nghiệm và thủ thuật được thiết kế phù hợp cư dân địa phương. Trong tình huống khẩn cấp, phòng khám có phương tiện vận chuyển cấp cứu chuyên nghiệp, sẵn sàng kết nối toàn hệ thống bệnh viện Vinmec trên cả nước, đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị tối ưu.

Phát biểu tại lễ khai trương, TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng, nhấn mạnh: “Phòng khám Vinmec Royal Island mang đến sự thuận tiện và trải nghiệm y tế toàn diện cho cư dân khu đô thị Royal Island và người dân Hải Phòng. Đây là bước tiến nhằm nâng cao chất lượng sống, kiến tạo cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc tại nơi cư trú - giá trị khác biệt mà Vinmec luôn theo đuổi”.

TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng, phát biểu tại sự kiện.

Nhân dịp khai trương, Vinmec Royal Island miễn phí khám Nội - Nhi - Sản và ưu đãi 50% giá dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, đối với dịch vụ Đông y, cư dân khu đô thị Vũ Yên và Hải Phòng được giảm 50% buổi trải nghiệm điều trị đầu tiên, giảm 10% từ buổi thứ hai và giảm 30% cho liệu trình từ 5 buổi trở lên.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Royal Island không chỉ mang đến đặc quyền chăm sóc sức khỏe khác biệt với tiêu chuẩn vượt trội mà còn góp phần hoàn thiện tiện ích tại Vinhomes Royal Island nói riêng và Vinhomes nói chung.

Với việc đưa mô hình phòng khám cao cấp về khu đô thị Vinhomes, Vingroup tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị tiên phong trong hành trình mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe toàn dân.