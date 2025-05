Vợ chồng Singapore cảm ơn bác sĩ sau ca thông tim kỳ tích ở Việt Nam

Vợ chồng sản phụ người Singapore đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ Việt Nam sau khi con mình được can thiệp thông tim thành công ngay từ trong bụng mẹ.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ phối hợp thông tim bào thai cho một sản phụ người nước ngoài. Ảnh: BVCC.

Ca phẫu thuật đặc biệt này được thực hiện bởi các bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật thông tim cho một thai nhi người nước ngoài.

Trong bức thư cảm ơn, vợ chồng sản phụ bày tỏ: "Trải nghiệm này sẽ mãi mãi ở trong tim chúng tôi. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng tôi đối với đội ngũ y tế tuyệt vời của Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì mọi việc các bạn đã làm cho chúng tôi".

Bức thư cảm ơn gia đình sản phụ gửi ê-kíp phẫu thuật. Ảnh: BSCC.

Trước đó, thai nhi chỉ nặng 600 gr, được chẩn đoán mắc dị tật tim bẩm sinh nghiêm trọng tại thời điểm 25 tuần tuổi.

Ca can thiệp đầu tiên vào ngày 22/5 không thành công do tư thế nằm của thai nhi không thuận lợi. Sau đó, vào ngày 28/5, với sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM và sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 bệnh viện, ca can thiệp lần thứ hai đã diễn ra và thu về kết quả ngoài mong đợi.

Chia sẻ thêm, TS.BS Đỗ Nguyên Tín, Trưởng đơn vị Can thiệp tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1, cho hay sau lần đầu can thiệp không thành công, đến lần thứ 2, ê-kíp gặp áp lực không nhỏ do sản phụ là người nước ngoài, lại có tình trạng bệnh diễn tiến nặng. Giây phút thông tim thành công là khoảnh khắc xúc động, khiến cả ê-kíp và gia đình sản phụ bật khóc.

Đây là ca thông tim bào thai thành công thứ 9 tại Việt Nam và là ca đầu tiên thực hiện cho bệnh nhân người nước ngoài, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y học bào thai của Việt Nam.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đánh giá thành công này là kết quả của sự đầu tư bài bản và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa sản phụ khoa, tim mạch nhi, gây mê hồi sức sơ sinh, chẩn đoán hình ảnh… thuộc hai bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM. Sở Y tế trân trọng ghi nhận và biểu dương ê-kíp chuyên gia, kỹ thuật viên, điều dưỡng của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nỗ lực không ngừng để chinh phục kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến, cứu sống những sinh linh bé nhỏ từ trong bụng mẹ.