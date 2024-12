Vợ Quang Hải, Văn Hậu 'ghi bàn' trên khán đài

Doãn Hải My cũng là một trong những nàng WAG thường xuyên xuất hiện trên sân, cổ vũ nửa kia thi đấu. Trong thời gian yêu nhau, cô liên tục ngồi trên khán đài, khích lệ tinh thần của Đoàn Văn Hậu. Khi đến sân cỏ, Doãn Hải My ưu tiên lựa chọn trang phục đơn giản, gọn gàng, năng động. Cô thường khéo léo kết hợp áo polo, jersey với quần jeans, khoe khéo đôi chân dài, thon gọn và tỷ lệ cơ thể lý tưởng. Thay vì mang theo túi xách như nhiều nàng WAG khác, Hải My lại đeo balo mini nhỏ gọn, năng động. Ảnh: Sport5.