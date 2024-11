Vờ sạc nhờ điện thoại, trộm cắp tiền tại quầy thu ngân

Để có cớ vào quầy thu ngân, Lương Thị Thư đã nhờ nhân viên sạc pin điện thoại và lợi dụng lúc người này ra ngoài đã trộm cắp số tiền 5,6 triệu đồng.

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Lương Thị Thư (SN 1984, trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo tài liệu điều tra, Thư vốn làm nghề giúp việc theo giờ, thường hay lang thang ngoài đường. Do khó khăn về kinh tế, khoảng 10h ngày 27/10, Thư đến một cửa hàng sách trên phố Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm giả vờ vào hỏi mua hàng với mục đích trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lương Thị Thư.

Tại đây, Thư lấy lý do điện thoại di động hết pin, nên nhờ chị B.T.H là nhân viên cửa hàng cho sạc nhờ điện thoại tại quầy thu ngân.

Lợi dụng lúc chị H đi ra khỏi quầy thu ngân để tư vấn bán hàng cho khách, Thư đã đi đến rút điện thoại đang sạc và mở ngăn kéo quầy thu ngân trộm cắp 5,6 triệu đồng, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Chị H phát hiện mất tiền đã báo anh H.N.H là chủ cửa hàng. Anh H đã đến trình báo tại CAP Phú Diễn về sự việc trên.

Trong khi cơ quan công an đang truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản thì sáng 28/10, Thư tiếp tục xuất hiện tại khu vực gần đó và anh H đã nhìn thấy người phụ nữ lấy tiền trong quầy thu ngân, nên trình báo cơ quan công an. Tổ công tác CAP Phú Diễn đã triệu tập Thư về cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Lương Thị Thư đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Số tiền trộm cắp được Thư đã chi tiêu cá nhân hết.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.