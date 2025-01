Vợ Xuân Son tặng vé chung kết ASEAN Cup 2024 cho người hâm mộ

"Cheers to a year of hard work. To transition into 2025, let’s remain consistent and dedicated. Congratulations to a new year and new age" (tạm dịch: Chúc mừng một năm làm việc chăm chỉ. Để chuyển sang năm 2025, chúng ta hãy luôn kiên định và tận tụy. Chúc mừng năm mới và tuổi mới), Bùi Hoàng Việt Anh viết trên trang cá nhân. Ngày 1/1 cũng là sinh nhật của chàng hậu vệ sinh năm 1999. Ảnh: vietanh111999.